Así es San Juan de la Rambla, el pueblo que participa esta noche en ‘Grand Prix’ y que destaca por sus acantilados volcánicos y piscinas naturales

San Juan de la Rambla visto desde Mazapé, un territorio con naturaleza, tradición gastronómica y el mar Atlántico bañando sus costas. (Wikipedia/Javier Sanchez Portero)

Guardar

Un charco de agua cristalina al pie de un acantilado basáltico, a pasos del casco urbano. Esa es la primera imagen que define San Juan de la Rambla, el municipio del norte de Tenerife que este domingo 2 de agosto se sube al escenario del Grand Prix del verano para competir en La 1 de TVE ante toda España. El pueblo, con casi 5.000 habitantes, lleva cinco siglos de historia entre viñas, barrancos y tradiciones centenarias que pocos conocen fuera de las islas.

El charco de La Laja antes mencionado es una piscina natural formada por coladas y piroclastos basálticos en el borde litoral del casco urbano. La erosión del mar sobre la roca volcánica ha generado una formación única que ahora es un punto muy curioso para el baño.

PUBLICIDAD

Junto a ella, los acantilados que cierran el municipio por el sur albergan la Zona Arqueológica de los barrancos de La Chaurera y Ruiz, el conjunto con mayor densidad de yacimientos guanches conocidos hasta ahora en toda la isla de Tenerife: cuevas de habitación y enterramiento excavadas desde los años 50 del siglo pasado, según la web municipal de turismo. El Barranco de Ruiz, además, tiene la categoría de Sitio de Interés Científico por sus bosques de laurisilva y termófilos.

El municipio que participa en el Grand Prix es conocido por albergar el charco de La Laja, un punto formado gracias al mar y la roca volcánica. (Ayuntamiento San Juan de la Rambla)

Plataneras, malvasía y el durazno ramblero

La economía de San Juan de la Rambla se entiende desde el paisaje: plataneras en la franja litoral, bancales de papas y hortalizas en las medianías. El plátano sustituyó a la vid a principios del siglo XX, pero la malvasía nunca desapareció del todo del imaginario ramblero. El historiador Juan Núñez de la Peña ya describía el lugar en 1676 como un sitio “de muchas viñas de Malvasía”, y hoy el municipio trabaja por recuperar esas plantaciones bajo la etiqueta “malvasía de La Rambla”. A ello se suma el durazno ramblero, una variedad de fruta local propia del municipio con la que se proyecta una ruta turística en flor. Desde 2012, San Juan de la Rambla forma parte de la Red Terrae, la red estatal que promueve la agroecología desde el municipalismo, y en 2025 formalizó acuerdos entre productores, comercios y restaurantes bajo el sello Km0 Terrae para impulsar el consumo de producto local.

PUBLICIDAD

Un casco histórico del siglo XVI con una catástrofe grabada en piedra

El municipio lo fundó a principios del siglo XVI el colono portugués Martín Rodríguez, quien levantó hacia 1530 una ermita en honor a San Juan Bautista. En torno a ella creció el pueblo. La Calle de la Alhóndiga conserva aún su empedrado original y guarda en sus muros la memoria del gran Aluvión de 1826, descrito por el párroco de Los Realejos como el suceso “más lastimoso” vivido en la isla desde la conquista. En la fachada de la Casa de los Alonso del Castillo todavía puede leerse el grabado que lo atestigua: “El luctuoso 7 de noviembre de 1826 el barranco se llevó esta esquina siendo levantada de nuevo en diciembre”. La Casa La Alhóndiga, del siglo XVII, fue almacén de grano, cárcel y primer ayuntamiento del municipio, según la web gymkanaturistica. El barrio de Los Quevedos, con sus casas de piedra basáltica en las medianías, tiene la protección de Bien de Interés Cultural. El rey Alfonso XIII concedió al municipio el título de villa en 1925.

El pueblo que luchará por el premio final de Grand Prix cuenta con varios puntos de interés en el pueblo, entre ellos la Iglesia de San Juan Bautista. (Wikipedia/Pawel Szubert)

Este domingo, todo ese mundo de acantilados, fuego y malvasía llega a La 1 de TVE. Ramón García, acompañado de Lalachus, Wilbur y el recién incorporado Gorka Rodríguez, recibirá a los rambleros a las 22:00 horas en la 18ª edición del Grand Prix del verano. Que gane el mejor pueblo.

PUBLICIDAD