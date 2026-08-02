Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo |Se va normalizando la situación y la UE asegura que apoya a España

Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad tras el shock tras la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos. De hecho, centenares de migrantes siguen volviendo este sábado ante el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación inmediata y la falta de suministros.
Las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad han optado por volver de manera voluntaria después de dos días sin poder cubrir ninguna necesidad básica al estar todos los comercios y bares cerrados, además de no tener ningún lugar para dormir.
Mientras, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido este sábado en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias. A pesar de todo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido en las últimas 48 horas.
Ceuta intenta recuperar la normalidad después de una de las mayores crisis migratorias de su historia. Tras la llegada masiva de alrededor de 60.000 personas procedentes de Marruecos, y posterior marcha, la ciudad autónoma afronta todavía las consecuencias de una emergencia que supuso un incremento equivalente a cerca del 70% de su población habitual, en un territorio de poco más de 84.000 habitantes que vieron alterada su vida cotidiana en cuestión de días.
La crisis migratoria de Ceuta ha puesto sobre la mesa un debate sobre el funcionamiento del espacio Schengen. Desde su creación en 1985, este acuerdo permite la libre circulación de personas entre 29 países europeos, eliminando los controles fronterizos internos. Controles que la presidente de Italia, Giorgia Meloni, ha restablecido este sábado al suspender Schengen temporalmente con España ante lo sucedido en Ceuta. Además, Italia junto a Dinamarca y otros 20 países han impulsado una reunión -que también había solicitado Pedro Sánchez- para mejorar la coordinación en las fronteras exteriores de la UE, una cumbre que se celebrará el próximo martes.