Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo |Se va normalizando la situación y la UE asegura que apoya a España

Los miembros de seguridad fuerzan a los migrantes a volver a Marruecos desde Ceuta. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad tras el shock tras la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos. De hecho, centenares de migrantes siguen volviendo este sábado ante el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación inmediata y la falta de suministros.

Las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad han optado por volver de manera voluntaria después de dos días sin poder cubrir ninguna necesidad básica al estar todos los comercios y bares cerrados, además de no tener ningún lugar para dormir.

Mientras, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido este sábado en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias. A pesar de todo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido en las últimas 48 horas.