La serie de Harry Potter para HBO adaptará el primer libro en ocho episodios bajo la conducción de Francesca Gardiner

Guardar

La espera está llegando a su fin. La nueva adaptación de Harry Potter para HBO saldrá a la luz el 25 de diciembre de 2026 con una apuesta por escenarios físicos, criaturas animatrónicas y espacios que amplían el universo que las películas dejaron fuera. Una visita al rodaje en Londres, relatada por GQ, mostró parte del trabajo detrás de la producción.

La primera temporada adaptará Harry Potter y la piedra filosofal en ocho episodios. Estará protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, bajo la conducción de la showrunner Francesca Gardiner. La fecha de estreno fue fijada para Navidad.

PUBLICIDAD

Privet Drive fue construido como un vecindario completo

El recorrido por los estudios comenzó en Privet Drive, el barrio donde Harry vive con los Dursley antes de conocer el mundo mágico. La producción no levantó únicamente la vivienda de la familia: también construyó las casas vecinas, con diferencias en la decoración y la arquitectura que buscan dar identidad a cada familia.

Dentro de la casa de los Dursley aparecen fotografías, juegos de mesa, muebles y libros que definen el entorno doméstico. El contraste se concentra en el espacio destinado a Harry: el armario bajo la escalera, concebido como un lugar reducido que el personaje adapta con los pocos objetos que puede conservar.

PUBLICIDAD

Fotografías, juegos de mesa, muebles y libros definen el entorno doméstico en la casa de los Dursley (Captura de video)

La escenografía toma referencias visuales de la Inglaterra de los años 90, época en la que transcurren las novelas. El equipo utilizó como inspiración registros fotográficos de viviendas británicas realizados por Martin Parr durante esa década.

Hogwarts tendrá salones conectados para sostener la ilusión

Uno de los objetivos declarados de la producción fue limitar el uso de efectos digitales y privilegiar los elementos físicos. Esa decisión alcanza a los escenarios, los objetos que manipulan los intérpretes y las criaturas que aparecerán en pantalla.

El tren de Hogwarts, por ejemplo, es funcional y permite trasladarse entre áreas del set. La plataforma 9¾ fue montada con carros, baúles y pertenencias que identifican a los alumnos antes de su viaje a la escuela.

PUBLICIDAD

La construcción de Hogwarts incluye túneles que unen distintos salones y habitaciones. El Gran Comedor forma parte de una estructura mayor, junto a aulas, dormitorios y espacios comunes de las casas. La producción incorporó los dormitorios de las alumnas, un ámbito que no tuvo desarrollo en las películas.

El Gran Comedor forma parte de una estructura mayor en el diseño del castillo (HBO Max)

En las salas se ven libros gastados, velas con cera acumulada, telarañas y marcas en las paredes que el equipo denomina “cicatrices de magia”. Son rastros de hechizos fallidos o impactos que buscan transmitir la antigüedad del castillo y el paso de generaciones de estudiantes.

Diagon Alley incorporará tiendas y escenas ausentes en el cine

El callejón Diagon fue diseñado como un espacio transitable, con comercios a los que se puede ingresar en lugar de fachadas destinadas solo a la cámara. Entre las novedades está la tienda de Madam Malkin, donde Harry y Draco Malfoy se conocen por primera vez en la novela.

PUBLICIDAD

Ollivander’s contará con cientos de cajas de varitas que cubren las paredes, mientras que la biblioteca reúne más de 45.000 libros reales. El diseño gráfico de dulces, escudos y negocios se apoya en motivos vinculados a la naturaleza y a la iconografía del mundo mágico.

La serie también incluirá a Peeves, el poltergeist de Hogwarts, y la oficina de la profesora McGonagall. Son algunos de los elementos que no llegaron a la adaptación cinematográfica, en gran medida por las restricciones de tiempo de las películas.

Las criaturas se fabrican con animatrónica e impresiones 3D

El equipo decidió privilegiar los componentes físicos en la obra (HBO Max)

El área de efectos especiales alberga criaturas realizadas con mecanismos, materiales sintéticos e impresión 3D. Entre los modelos observados durante la visita había un unicornio, una rata con efecto de respiración y un busto hiperrealista de McLaughlin.

PUBLICIDAD

La estrategia permitirá que el elenco actúe frente a elementos concretos, en vez de depender exclusivamente de fondos verdes o referencias digitales. También se construyó parte de un troll para recrear la secuencia del baño de las niñas.

El mismo criterio se aplicó a la cabaña de Hagrid, interpretado por Nick Frost. Para reforzar la diferencia de tamaño entre el guardabosques y los alumnos, se levantaron dos versiones del escenario: una ajustada a la escala del actor y otra de proporciones mayores, utilizada con un doble y recursos de perspectiva.

La cabaña de Hagrid cuenta con dos versiones de diferente tamaño para marcar el contraste de escala con los estudiantes (HBO Max)

El vestuario lleva Hogwarts a la década de 1990

La diseñadora Holly Waddington reunió prendas vintage, ropa de mercadillos y piezas procedentes de armarios familiares para vestir a los personajes fuera del uniforme escolar. La intención fue situar la historia en los años 90 sin perder los códigos visuales reconocibles de cada casa.

PUBLICIDAD

Los uniformes de Hogwarts conservan los colores tradicionales y suman bordados, lana y otros materiales naturales. Para los equipos de Quidditch, el vestuario tomó referencias de la indumentaria de los pilotos de NASCAR.

El diseño del Sombrero Seleccionador tomó como base el Welsh Hat (HBO Max)

El Sombrero Seleccionador, por su parte, se inspiró en el Welsh Hat, un sombrero galés del siglo XVII. La producción mantuvo la boca en el ala, una decisión visual que retoma la versión conocida por el público de las películas.

Con el estreno previsto para el 25 de diciembre, la serie buscará desarrollar la trama de los libros con mayor tiempo narrativo y acompañar el crecimiento de su elenco infantil a lo largo de varias temporadas.

PUBLICIDAD