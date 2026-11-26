Ray Nicholson interpreta al soldado Tony Butkovich en el drama bélico The Mosquito Bowl, estrenado en Netflix

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Ray Nicholson llegó a Netflix con The Mosquito Bowl y habló sobre las comparaciones con la carrera de su padre, Jack Nicholson. El actor de 34 años interpreta a Tony Butkovich en el drama bélico dirigido por Peter Berg, disponible en la plataforma desde el 25 de noviembre.

En una entrevista con Men’s Health, durante la promoción de la película, Nicholson se refirió a sus títulos favoritos de Jack Nicholson y al desafío de concentrarse en su propio trabajo como intérprete.

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The Mosquito Bowl lleva a Ray Nicholson a un drama sobre soldados y fútbol universitario

La película sigue a un grupo de soldados cuyas rivalidades, nacidas en el fútbol universitario, cambian durante la Segunda Guerra Mundial.

Para Nicholson, Tony Butkovich es un hombre común enfrentado a una situación extraordinaria. El actor explicó que ese papel se diferencia de los personajes más intensos que encarnó en Smile 2, Borderline e I Love You Forever, y que le permitió abordar una historia situada en un registro distinto.

La trama de The Mosquito Bowl aborda las rivalidades del fútbol universitario durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial

La producción se filmó en Australia, un escenario que, según señaló Nicholson en la entrevista, lo ayudó a integrarse al ambiente de la película.

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También destacó que el trabajo diario durante todo el rodaje le permitió aprender de Peter Berg y participar de manera sostenida en la construcción de su personaje.

Ray Nicholson no vio las películas de su padre hasta cumplir 18 años

La pregunta por sus títulos favoritos llevó a Ray Nicholson a explicar que no tiene una elección definitiva. Para el actor, cada nuevo acercamiento a las películas de Paul Thomas Anderson o Stanley Kubrick puede modificar esa preferencia.

“Es difícil. Soy un fanático. Cada vez que ves una película de Paul Thomas Anderson o Stanley Kubrick, piensas que esa es tu favorita. No vi las películas de mi papá hasta los 18 años”, explicó.

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Ray Nicholson reveló en una entrevista que comenzó a mirar las películas de su padre Jack Nicholson a los 18 años

Al precisar esa respuesta, el intérprete citó tres películas de Jack Nicholson y se detuvo en The Last Detail, de 1973. La eligió por el valor que también le atribuye su padre, quien considera que no recibió el reconocimiento que merece.

“Me encanta Atrapado sin salida. Me encanta El resplandor. Siempre vuelvo a The Last Detail. Por alguna razón, me gusta muchísimo esa película. Creo que es porque a él le gusta tanto y dice que está subestimada. Entonces le digo que a mí me encanta, papá”, explicó durante esa entrevista.

La relación con la filmografía de Jack Nicholson también apareció vinculada a una expectativa personal. Ray Nicholson expresó que le gustaría que, en el futuro, un hijo suyo vea sus propios trabajos.

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Nicholson manifestó su anhelo de que un futuro hijo suyo observe sus producciones cinematográficas (Cr Kane Skennar / Netflix © 2026)

“Me encanta ver sus películas. Es algo especial y quiero que un hijo mío vea mis películas algún día”, comentó durante la conversación.

Las comparaciones con Jack Nicholson atravesaron sus primeros años como actor

La conversación avanzó hacia las expectativas que Ray Nicholson enfrentó al iniciar su carrera. Antes de describir la presión que sentía al compararse, definió el lugar que Jack Nicholson ocupa en su vida. “Mi papá es mi héroe. Creo que es mágico. Lo amo más que a nadie”, expresó.

Después relató que, en sus primeros ejercicios de actuación, medía su desempeño frente a los tres premios Oscar y los 50 años de carrera de su padre. Al recordar esa etapa, puso como ejemplo un ejercicio de actuación conocido como Meisner.

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El intérprete admitió que en sus inicios contrastaba sus prácticas de la técnica Meisner con los tres premios Oscar de su padre (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Cuando recién hacía un ejercicio de Meisner y golpeas antes de entrar por una puerta, me preguntaba si eso estaba a la altura de tres Oscar y una carrera de 50 años. Gran parte de mi práctica consistió en aprender a estar presente”, relató el actor.

Con el paso del tiempo, Ray Nicholson afirmó que las comparaciones perdieron peso en su vida cotidiana. Describió ese cambio como una forma de concentrarse con mayor atención en el presente.

“Ahora tengo menos momentos en los que estoy solo en el auto, llorando y pensando en ganar un Oscar, en mi papá y en todo eso. Y eso es algo bueno. Aprendí mucho más a estar presente”, señaló.

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La terapia facilitó que el actor redujera las presiones familiares y aceptara la posibilidad de rumbos ajenos a la actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esa búsqueda de mayor distancia frente a las exigencias también lo llevó a contemplar que la actuación podría no ser su camino definitivo. “Estoy abierto a la idea de que esto tal vez no sea lo adecuado para mí. El mundo podría llevarme en otra dirección”, planteó.

En la misma respuesta, vinculó ese cambio de mirada con un proceso de terapia y con la posibilidad de disfrutar más de su trabajo. “Antes estaba muy cerrado a esa posibilidad porque pensaba que, si no hacía algo, no merecía mi vida. Creo que mucho de eso tiene que ver con la terapia. Ahora encuentro la verdadera alegría en esto”, concluyó.

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