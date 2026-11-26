"Avengers: Doomsday" llegará a los cines en diciembre de 2026 como antesala directa de "Avengers: Secret Wars"

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Abróchense los cinturones: falta menos de un mes para el estreno de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas de la historia reciente de Marvel. El film reunirá a Los Vengadores, Los X-Men y Los 4 Fantásticos, con el regreso de los hermanos Joe y Anthony Russo y de Robert Downey Jr., ahora convertido en Doctor Doom. Llegará a los cines el 17 de diciembre de 2026 y funcionará como antesala de Avengers: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027.

En una extensa cobertura de Entertainment Weekly durante la Comic-Con de San Diego, los responsables y parte del reparto describieron un proyecto que busca reunir 25 años de adaptaciones cinematográficas de Marvel. El elenco combina figuras históricas del Universo Cinematográfico de Marvel con intérpretes procedentes de las películas de X-Men producidas por 20th Century Fox.

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“Es, por lejos, el proyecto más ambicioso que hemos intentado”, afirmó Joe Russo. “Es la convergencia de 25 años de historias, desde la primera película de X-Men en 2000. Son tres grandes franquicias que chocan entre sí”.

Los Russo volvieron tras encontrar una historia para “Secret Wars”

Joe y Anthony Russo dirigieron cuatro películas de Marvel, entre ellas Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Tras el estreno de esta última en 2019, ambos se alejaron de la franquicia por el agotamiento que supuso producir dos películas de escala masiva en poco tiempo.

“Estábamos cansados”, resumió Joe Russo. Su hermano sostuvo que la puerta nunca estuvo completamente cerrada, aunque el regreso dependía de una historia que justificara retomar el trabajo. La respuesta apareció en la adaptación de Secret Wars, una de las sagas más reconocidas de los cómics de Marvel.

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El regreso de los directores quedó condicionado al hallazgo de una historia que justificara retomar el trabajo (REUTERS/Caroline Brehman)

La nueva historia tomará elementos de las dos versiones centrales de Secret Wars: la publicada en 1984, escrita por Jim Shooter, y la etapa de 2015 desarrollada por Jonathan Hickman y Esad Ribić. Esta última retrata una serie de incursiones, es decir, colisiones entre realidades, que terminan por destruir universos y dar lugar al mundo fragmentado conocido como Battleworld.

Según los cineastas, la adaptación no seguirá una única versión de forma literal. La película se concentrará en las consecuencias de una nueva ruptura del multiverso, con los mundos de Los Vengadores, Los 4 Fantásticos y Los X-Men cada vez más cerca de colisionar.

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Chris Evans vuelve y la historia retoma el final de “Endgame”

Uno de los puntos de partida de Doomsday será una escena agregada al reciente reestreno de Avengers: Endgame. Allí, Steve Rogers vuelve a encontrarse con Peggy Carter, pero la secuencia se prolonga con la llegada de Loki y una advertencia que altera el destino de ambos personajes.

El regreso de Chris Evans, quien interpretó a Steve Rogers desde 2011, se mantuvo en reserva durante años. El actor había afirmado que se encontraba retirado del papel, pero reconoció que Marvel le presentó distintas propuestas luego de Endgame, incluida una idea para mostrar a Steve bajo la identidad de Nomad.

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Chris Evans aceptó retomar el papel de Steve Rogers tras recibir la propuesta narrativa de los hermanos Russo (Marvel)

“Me mandaron una propuesta y era buena. De verdad lo era”, recordó Evans en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly. “Pero en ese momento estaba muy conforme con cómo había terminado todo”.

La propuesta de los Russo cambió su decisión. “Joe me llamó y me presentó la gran idea. Le dije: ‘Eso es interesante. Es algo por lo que podría arriesgarme’”, contó el actor.

Para Hayley Atwell, que vuelve como Peggy Carter, el vínculo entre ambos personajes conservará un lugar relevante. “La historia de amor de Cap y Peggy es un corazón que late en esta entrega”, sostuvo.

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Doctor Doom reemplaza a Kang como la amenaza principal

El cambio más visible respecto de los planes iniciales de Marvel es la llegada de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

El estudio había anunciado en 2024 una película titulada Avengers: The Kang Dynasty, con Kang el Conquistador como antagonista. La condena del actor Jonathan Majors en un caso de violencia doméstica precipitó su salida, aunque Kevin Feige aseguró que la intención de incorporar a Victor von Doom era anterior.

El estudio orientó el desarrollo de su historia hacia Victor von Doom para construir el camino a "Secret Wars" (Captura de tráiler oficial)

“Sabíamos que no había forma de hacer Secret Wars sin presentar a Doctor Doom”, explicó Feige. “La historia se fue orientando cada vez más hacia Doom porque queríamos construirlo y llevarlo hacia esa saga”.

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El personaje tendrá vínculos con Los 4 Fantásticos, en particular con Reed Richards, a quien encarna Pedro Pascal. En la película, ambos fueron amigos y compañeros de universidad antes de que sus caminos se separaran. Para Joe Russo, esa relación será determinante: “El amor y el respeto que Doom y Reed se tienen son críticos para la historia”.

Pascal definió el conflicto como una oposición entre dos formas de utilizar el conocimiento. “Reed intenta usar su inteligencia y su comprensión de la ciencia por el bien de su familia y de la humanidad, mientras que Doom, con un poder intelectual igual o superior, busca un poder de objetivos cuestionables”, señaló.

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Downey construyó un villano alejado de Tony Stark

La vuelta de Downey plantea una dificultad narrativa evidente: Doctor Doom tendrá el mismo rostro que Tony Stark, el héroe que murió al final de Endgame y cuya pérdida sigue presente para Los Vengadores originales. Feige aseguró recientemente que Doom no es una variante de Iron Man, aunque los Russo evitaron responder con precisión sobre la cuestión.

Robert Downey Jr. construyó a Doctor Doom con un enfoque vinculado a las artes ocultas para distanciarse de Tony Stark (Foto AP/Chris Pizzello)

El actor explicó que buscó separarse del personaje que interpretó durante más de una década. “Quería alejarme lo máximo posible de Stark, considerando que a veces me cuesta diferenciarme de Tony”, admitió.

Downey describió a Doom como una figura atravesada por el duelo, la venganza y el interés por las artes ocultas. El gobernante de Latveria estará acompañado por tres figuras enmascaradas, las brujas latverianas, cuya identidad permanece bajo reserva. El tono de la historia, según el actor, será “bastante oscuro”.

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Anthony Russo coincidió y anticipó componentes cercanos al terror. “Doom es una figura oscura y herida. Ha trabajado mucho para protegerse de las vulnerabilidades que experimentó”, afirmó. Downey, por su parte, definió la motivación del villano con una idea más extrema: “Tiene desprecio por el cosmos tal como fue construido”.

Los X-Men de Fox se integran a la batalla multiversal

Varios actores de las películas de X-Men producidas por Fox se incorporan a la franquicia de Marvel Studios

La adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney permitió que Marvel Studios recuperara los derechos cinematográficos de Los X-Men y Los 4 Fantásticos. Doomsday aprovechará esa posibilidad con el regreso de varios intérpretes de las películas iniciadas en 2000.

Entre ellos estarán Ian McKellen como Magneto, Patrick Stewart (recientemente fallecido) como Charles Xavier, James Marsden como Cíclope, Kelsey Grammer como Bestia, Alan Cumming como Nightcrawler y Rebecca Romijn como Mística. También reaparecerá Channing Tatum como Gambito, luego de su debut en Deadpool & Wolverine.

Marsden dijo que inicialmente dudó de que el proyecto pudiera concretarse. “Había muchos comentarios durante años sobre otra película y sobre traerlos a este universo, pero nunca sucedía. Luego te dicen: ‘Kevin quiere hablar contigo’, y pensás que esta vez debe ser real”, relató.

El actor retomará a Cíclope con un uniforme azul y amarillo inspirado en los cómics, en lugar del traje negro de las primeras películas. Romijn también destacó que Mística tendrá un diseño más próximo a las viñetas y un proceso de maquillaje menos prolongado que el de sus apariciones anteriores.

El actor que interpreta a Cíclope utilizará un uniforme azul y amarillo inspirado en las historietas originales (Captura de tráiler oficial)

Los Russo no explicaron por qué determinados mutantes fueron elegidos y otros no. Sí señalaron que cada incorporación responde a una función concreta dentro del relato. “Con Los X-Men pudimos profundizar en sus historias, sus experiencias y en cómo este momento los afecta”, dijo Anthony Russo.

Marvel anticipa un nuevo ciclo después de “Secret Wars”

La historia de Doomsday involucrará además a Sam Wilson, el nuevo Capitán América encarnado por Anthony Mackie; a los Thunderbolts; a Wakanda, bajo el mando de M’Baku; y a Shuri como Pantera Negra. Chris Hemsworth regresará como Thor, mientras que Paul Rudd volverá a dar vida a Ant-Man.

La historia de "Doomsday" reunirá a figuras como Thor, Ant-Man, los Thunderbolts y el Capitán América (Marvel Studios)

Feige presentó las dos próximas películas de Los Vengadores como un cierre y, al mismo tiempo, como un mecanismo para reorganizar el futuro de la franquicia. “Doomsday es una culminación de lo anterior, mientras que Secret Wars será una plataforma de lanzamiento para las películas de 2028”, indicó.

Marvel ya prepara una nueva película de X-Men con un elenco más joven, prevista para iniciar la etapa posterior a Secret Wars. El estudio también anunció una tercera entrega de Black Panther, una película de Ghost Rider y otros tres estrenos sin título para 2029.

“Creemos en estas películas con todo lo que tenemos”, sostuvo Joe Russo. El resultado de esa apuesta comenzará a conocerse en los cines el 17 de diciembre de 2026.