Sylvester Stallone rodó la carrera en los escalones del Museo de Arte de Filadelfia sin autorización oficial y con el temor a la llegada de la policía

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Con agentes de policía en camino y sin autorización para filmar, Sylvester Stallone se bajó del auto y decidió subir a toda velocidad los escalones del Museo de Arte de Filadelfia. La carrera que debía terminar antes de la llegada de la policía se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de Rocky.

La película se estrenó en 1976 y presentó a Rocky Balboa como un boxeador de Filadelfia que buscaba una oportunidad frente a un campeón. La subida por los escalones resumió la preparación del personaje antes del combate. El 21 de noviembre de 2026 se cumplieron 50 años del estreno de Rocky.

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Durante una entrevista con el conductor Jimmy Fallon en The Tonight Show, emitida en septiembre de 2025, Stallone relató el origen de esa secuencia. El actor explicó que el rodaje se resolvió sin dinero para trabajar en el lugar y sin autorización para hacerlo.

La película Rocky se estrenó en 1976 y cumplió 50 años el 21 de noviembre de 2026

Durante la conversación televisiva, Fallon recordó que el filme obtuvo tres premios Oscar, incluido el galardón a mejor película. Ese reconocimiento ubicó la obra entre los títulos centrales del cine estadounidense y extendió la historia de sus personajes a otras producciones.

La filmación se hizo sin licencia y con el temor de una interrupción

La escena no formaba parte de un plan de rodaje preparado con anticipación. Stallone contó en esa entrevista que el equipo llegó a Filadelfia sin haber decidido que las escaleras serían el lugar de una secuencia de la película.

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“Cuando llegué a Filadelfia e hice la película, ni siquiera pensé en las escaleras. No teníamos dinero para filmar allí. No teníamos la licencia”, afirmó el actor ante Fallon.

Rocky obtuvo tres premios Oscar, entre ellos el galardón a mejor película (REUTERS)

En Rocky, el personaje se prepara para enfrentar a un campeón. La carrera por los escalones muestra esa preparación antes del combate. Su inclusión en la película surgió de una decisión tomada en el momento.

Stallone recordó cuál fue su primera idea al llegar al lugar. “Acababa de bajar del coche y dije: ‘Voy a subir corriendo las escaleras, sacaré una foto y nos iremos de aquí antes de que llegue la policía’”, relató el actor durante su conversación con Fallon.

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El equipo filmó más imágenes de las que Stallone había imaginado al principio. Así construyó la secuencia que quedó en la película, con Rocky subiendo solo los escalones y levantando los brazos al llegar arriba. La escena más recordada de Rocky nació de una filmación improvisada.

La secuencia de las escaleras no formaba parte del plan de rodaje y surgió por una decisión tomada en el momento

Stallone vinculó las escaleras con una lucha personal

El actor explicó el sentido que atribuye a esa imagen. “Una metáfora sobre los pasos que das en la vida para llegar a donde estás. Porque, créanme, no tenía ni idea de nada”, sostuvo Stallone durante la entrevista.

También resumió esa idea con una pregunta. “¿Voy a ganar yo o va a ganar la vida?”, planteó el intérprete durante la entrevista. Luego añadió: “Es una batalla. Es una lucha a muerte. Y no es fácil porque siempre estás bajo presión. Nadie logra tomar la delantera, pero es la lucha que das la que te lleva a donde quieres llegar. Así que solo tienes que seguir luchando”.

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Stallone interpretó la subida de los escalones como una metáfora sobre la lucha personal y los pasos que da una persona en la vida

El perro de Stallone no quedó en la versión final de la escena

La primera prueba incluyó al perro de Stallone. “En la primera toma, dije: ‘Déjenme subir a mi perro por las escaleras’. Mi perro era un búfalo; es un mastín de 60 kilos. Llegué a la mitad y me fallaron las rodillas. Al final, dijimos: ‘Perro, fuera. De vuelta al coche, amigo’”, contó.

El equipo volvió a filmar la escena sin el animal. Esa decisión definió la versión conocida, en la que Rocky Balboa completa el recorrido en solitario. El intento con el perro quedó como una anécdota del rodaje.