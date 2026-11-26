El cantante protagoniza una serie documental de cuatro episodios para Apple TV, en la que repasa sus tres décadas de carrera.

Guardar

Justin Timberlake abrirá las puertas de su vida privada en una serie documental de cuatro partes que se estrenará en Apple TV el próximo 11 de diciembre, donde abordará desde su carrera musical hasta los episodios más oscuros de su historia personal, incluido su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

La producción, titulada Timberlake y dirigida por Fisher Stevens, fue anunciada el 23 de noviembre por el cantante a través de sus redes sociales. En ella participan figuras cercanas al artista, como su madre Lynn Harless, y colaboradores de primer nivel de la industria musical, entre ellos Timbaland y Pharrell Williams.

PUBLICIDAD

Apple TV estrenará el 11 de diciembre la serie documental de cuatro episodios sobre la vida de Justin Timberlake. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Timberlake calificó a Biel como “lo mejor que me ha pasado en la vida”

La decisión de abrirse ante las cámaras supone un cambio de rumbo para Timberlake, de 45 años, y su esposa, la actriz Jessica Biel, de 44, conocidos por mantener una estricta separación entre su vida pública y privada. En el tráiler publicado el mismo día del anuncio, el cantante describe a Biel —con quien contrajo matrimonio en 2012— como “lo mejor que me ha pasado en la vida”. El video adelanta también material sobre su pasado vínculo con Britney Spears y los años de gloria junto a la boyband *NSYNC.

Según una fuente consultada por People, tanto Timberlake como Biel entienden el documental como una plataforma para que el cantante cuente sus propias experiencias con sus propias palabras. “Ambos son bastante reservados, así que abrirse así es un gran paso para ellos”, señaló la fuente. “Jess sabe lo mucho que le ha molestado a Justin que el escrutinio público haya eclipsado tantos aspectos positivos de su vida. Él quería tener la oportunidad de contar su versión de los hechos, y ella estuvo totalmente de acuerdo”, añadió.

PUBLICIDAD

Justin Timberlake definió a su esposa Jessica Biel como 'lo mejor que me ha pasado en la vida' en el adelanto del documental. (AP)

El proyecto arrancó como registro de una gira y derivó en una confesión personal

En su cuenta de Instagram, Timberlake reconoció que al principio se mostró “muy reacio” a sumarse al proyecto cuando Stevens lo contactó. Con el tiempo, sin embargo, el alcance del documental fue creciendo más allá de lo previsto. “Lo que empezó como un proyecto para documentar la gira y el álbum… se convirtió en algo mucho más profundo”, escribió el cantante. “Al final, se transformó en un espacio donde, por primera vez en mi vida, me esforcé por ser vulnerable sobre muchas cosas”.

El ganador del Grammy subrayó que ese proceso no fue sencillo, pero que lo llevó a hablar “de cosas de las que pensé que nunca hablaría”. “Abrirme a este proceso realmente ha cambiado mi vida”, escribió, y agradeció a Stevens, a Apple y al equipo de producción “por darme este espacio para mostrarme cuando ni siquiera sabía que lo necesitaba”.

PUBLICIDAD

La producción revisa la relación pasada del cantante con Britney Spears y su etapa en la boyband *NSYNC. (AP/Mark J. Terrill)

El documental incluirá referencias al arresto del cantante por conducción bajo los efectos del alcohol

Entre los temas que Timberlake pondrá sobre la mesa aparece el arresto del artista por conducir en estado de ebriedad, uno de los episodios que mayor atención mediática generó en los últimos años y que, según la fuente citada por People, contribuyó al agotamiento de Timberlake frente al escrutinio constante. El documental también revisará su trayectoria musical, sus relaciones personales y otras controversias que marcaron décadas de carrera en el ojo público.

La serie se emitirá en entregas escalonadas. Los dos primeros episodios llegarán a Apple TV el 11 de diciembre; el tercero se incorporará a la plataforma el 18 de diciembre, y el cuarto y último capítulo cerrará el ciclo el 23 de diciembre. La producción cuenta con el respaldo de la disquera y el equipo creativo que acompañó a Timberlake durante su última gira.

PUBLICIDAD