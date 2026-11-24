La Gran Final del concurso reunirá a 116 delegadas procedentes de distintos países.

Este martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, será la sede de la Gran Final de Miss Universo 2026.

La Gran Final del concurso reunirá a 116 delegadas procedentes de distintos países y territorios de los seis continentes.

Esta edición incluye debuts históricos de Saint Martin y Uganda, así como el regreso de 16 naciones que no habían participado en varios años, entre ellas Alemania, Islandia, Jamaica, Jordania y Túnez, este último ausente desde 1971.

Las candidatas llegaron a la isla desde el 8 de noviembre y se hospedan en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en el sector de Condado.

A continuación te dejamos el minuto a minuto del evento: