Marvel mantiene sin confirmación las identidades de las hechiceras aliadas del antagonista

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La posible reaparición de Wanda Maximoff y la incorporación de personajes vinculados a la magia alimentan las teorías alrededor de las tres brujas que acompañarían a Doctor Doom en Avengers: Doomsday. Sus identidades no fueron confirmadas por Marvel, aunque una escena posterior a los créditos de VisionQuest habría aportado una pista sobre una de ellas, según GQ.

Las figuras, asociadas con Latveria, aparecen bajo máscaras y se presentan como aliadas del villano interpretado por Robert Downey Jr. La película ampliaría así el lugar de la hechicería dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, en una trama que cruzaría a Doctor Doom con Los 4 Fantásticos y posibles variantes de otros personajes.

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Tres hechiceras enmascaradas acompañarán a Doctor Doom como aliadas de Latveria en la película "Avengers: Doomsday" (Marvel Studios)

Wanda Maximoff podría volver tras los hechos de Doctor Strange

La teoría con mayor respaldo apunta a Scarlet Witch, cuyo destino quedó abierto después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Al cierre de esa película, Wanda Maximoff derribó el monte Wundagore mientras se encontraba en su interior, una secuencia que no confirmó de manera explícita su muerte.

De acuerdo con la información difundida por GQ, la escena posterior a los créditos de VisionQuest muestra a Doctor Doom ante los restos de esa montaña. El personaje retira los escombros, llama a Wanda y ella despierta, lo que sugeriría su supervivencia y un posible regreso al UCM.

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Una escena posterior a los créditos de "VisionQuest" muestra a Doctor Doom frente a los restos del monte Wundagore para despertar a Wanda Maximoff (Marvel Studios)

El poder de Wanda sería un recurso central para los planes de Doom. El hechicero podría intentar condicionarla mediante el recuerdo de Billy y Tommy, sus hijos, o aprovechar una situación de vulnerabilidad posterior al derrumbe. Hasta ahora, Elizabeth Olsen no había sido anunciada oficialmente dentro del reparto de Avengers: Doomsday, una ausencia que podría estar relacionada con la reserva sobre esta revelación.

Sandra Hüller es asociada con la madre de Doctor Doom

Otra de las identidades que concentra especulaciones es la de Cynthia von Doom, madre de Victor von Doom. La actriz alemana Sandra Hüller, reconocida por Anatomía de una caída, se incorporó al elenco de la película, pero Marvel no informó qué personaje interpretará.

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En los cómics, Cynthia establece un pacto con Mephisto para obtener capacidades sobrenaturales. Esa decisión afecta el destino de su familia y lleva a Doom a intentar rescatar su alma. El personaje ofrece un vínculo directo entre el antagonista, la magia y una motivación personal que podría trasladarse a la nueva película.

Cynthia von Doom conectaría el pasado familiar del villano con la búsqueda de poder mágico. Si esta teoría se confirma, su presencia también permitiría explicar por qué Doom recurre a hechiceras y cuál es el origen de sus conocimientos sobre fuerzas sobrenaturales.

La aparición de Hüller, sin un papel revelado, mantiene abierta la posibilidad de que Marvel modifique elementos de las historietas. Sin embargo, la relación de Cynthia con Mephisto y con la historia de Doctor Doom la coloca entre las candidatas más mencionadas por los seguidores de la franquicia.

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Una variante de Agatha Harkness completaría el grupo

Las teorías sobre el multiverso sitúan a una variante de Agatha Harkness en la realidad designada como Tierra-838 (Photo courtesy of Marvel Television. © 2024 MARVEL.)

La tercera posibilidad es una variante de Agatha Harkness. El personaje quedó convertido en fantasma al final de Agatha All Along, aunque las reglas del multiverso permiten que existan versiones distintas de una misma figura en otros universos.

Las hipótesis ubican a esta Agatha alternativa en Tierra-838, la realidad que tendría relevancia para la historia de Los 4 Fantásticos. En el material original de Marvel, Harkness se desempeña como cuidadora de Franklin Richards, hijo de Reed Richards y Sue Storm. Esa relación la sitúa cerca de la familia que mantiene una rivalidad histórica con Doom.

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Agatha aportaría experiencia en magia y una conexión con Franklin Richards, uno de los personajes más poderosos asociados con Los 4 Fantásticos. Además, su eventual presencia junto a Wanda y Cynthia reuniría tres linajes de hechicería con vínculos diferentes con el villano.

Marvel no confirmó los nombres detrás de las máscaras ni precisó el alcance de su intervención. La película deberá definir si las especulaciones se ajustan a su historia o si las brujas de Latveria corresponden a personajes nuevos creados para esta versión del universo cinematográfico.