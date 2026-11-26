Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo con documentos terminados en 4 y 5 cobran el jueves 26 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este jueves 26 de noviembre con el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, la Prestación por Desempleo y las asignaciones de pago único. Las acreditaciones contemplan el aumento mensual del 1,93% aplicado a las prestaciones de noviembre.

El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mecanismo vigente establece actualizaciones mensuales con dos meses de rezago, según el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.

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Quiénes cobran hoy, 26 de noviembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este jueves incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Este jueves cobran los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos DNI terminan en 4 y 5. Los haberes mínimos ya fueron abonados entre el 9 y el 20 de noviembre. Por ese motivo, quienes perciben la jubilación mínima no tienen una acreditación programada para este jueves.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El cronograma de acreditaciones de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo concluyó el miércoles 25 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que tramitaron las asignaciones de pago único pueden cobrar este 26 de noviembre, sin distinción por terminación de DNI, siempre que tengan el beneficio liquidado y cumplan las condiciones requeridas. De acuerdo con la actualización de noviembre, la asignación por nacimiento asciende a $93.032,34; la correspondiente a adopción llega a $556.214; y el importe por matrimonio es de $139.297,43.

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Las acreditaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares por hijo concluyeron el miércoles 25 de noviembre, con los beneficiarios cuyos documentos terminan en 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobran este jueves, sin distinción por la terminación del DNI. El período de pago para esta prestación se extiende desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Desempleo Plan 1

También reciben el pago de noviembre los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3. Este beneficio está dirigido a trabajadores registrados que fueron despedidos sin justa causa, finalizaron un contrato a plazo fijo o perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad, siempre que cumplan los requisitos de aportes establecidos por ANSES.

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De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

El aumento previsional del 1,93% aplicado por ANSES en noviembre responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El haber jubilatorio mínimo quedó fijado en $444.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las jubilaciones contributivas, se ubica en $203.182,22.

Los beneficiarios de la mínima pueden recibir un refuerzo previsional de hasta $70.000, con lo que el ingreso total puede alcanzar los $514.158,46. El complemento se paga de manera decreciente a quienes superan el haber mínimo, según el esquema vigente.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

La AUH para hijos con discapacidad asciende a $519.704. De ese total, el depósito directo mensual equivale a $415.763,20, debido a la retención del 20% que ANSES libera tras el cumplimiento de los requisitos previstos.

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La asignación familiar por hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301 es de $79.812,80. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con la escala de ingresos.

Para hijos con discapacidad, la asignación familiar llega a $259.864 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.235.699; desciende a $183.839 para ingresos de entre $1.235.699,01 y $1.812.272 y a $116.026 para ingresos superiores a $1.812.272,01.