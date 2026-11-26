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La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES tendrá en diciembre de 2026 un incremento estimado del 2,2%, en línea con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese ajuste, el valor general bruto llegaría a $163.122,44 por hijo, mientras que el pago mensual efectivo sería de $130.497,95, antes de eventuales complementos.

El cálculo toma como base el importe de noviembre, de $159.611, y aplica la última inflación nacional publicada. A la fecha, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no difundió la resolución con los montos de diciembre. Por eso, las cifras son estimativas y deberán contrastarse con la liquidación oficial del organismo.

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Un grupo de personas espera en la vereda frente al ingreso de una oficina de la ANSES para recibir atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto será la AUH de ANSES en diciembre 2026

La normativa dispone que la AUH se actualice junto con las asignaciones familiares. Si ANSES traslada el 2,2% del IPC de octubre, los importes previstos para diciembre serán los siguientes:

AUH general: $163.122,44 brutos por hijo.

Depósito mensual del 80%: $130.497,95 .

Monto retenido del 20%: $32.624,49 .

AUH por hijo con discapacidad: $531.137,49 brutos.

Pago mensual por hijo con discapacidad, equivalente al 80%: $424.909,99 .

Retención mensual en esos casos: $106.227,50.

El 20 % que no se abona mes a mes queda sujeto a la acreditación de las condicionalidades establecidas para la prestación. La Ley 24.714 prevé controles sanitarios y vacunación para niñas y niños de hasta 4 años inclusive; desde los 5 años, también corresponde acreditar la escolaridad. En septiembre, una resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció un mecanismo de verificación automática mediante el intercambio de datos con las áreas de Salud y Educación, aunque conserva vías alternativas cuando esa información no esté disponible.

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La AUH no incluye medio aguinaldo ni el bono extraordinario previsional. Esos conceptos corresponden a prestaciones previsionales y no forman parte de la liquidación de las asignaciones universales. Los titulares que reúnan los requisitos pueden cobrar, además, prestaciones compatibles como la Prestación Alimentar, cuyos valores y alcance se informan por separado.

Una mujer con su bebé y documentación en mano asiste a una unidad móvil de atención perteneciente al organismo de seguridad social ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social destina esta asignación a madres, padres o titulares a cargo de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentren en determinadas situaciones laborales y socioeconómicas. Para hijos con discapacidad no existe límite de edad.

Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Personas desocupadas.

Trabajadores no registrados o de la economía informal con ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Personas que cobran programas sociales compatibles con la AUH.

La persona adulta responsable y el menor deben residir en Argentina y cumplir las demás condiciones que exige ANSES. La inscripción y la consulta de la liquidación se realizan desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La información declarada sobre vínculos familiares, domicilio y escolaridad debe estar actualizada para evitar demoras.

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Personas mayores realizan trámites y esperan en fila frente a una sucursal de la ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán las prestaciones de ANSES en diciembre 2026

El IPC nacional de octubre registró una suba mensual de 2,2%, según el informe técnico del INDEC. Ese indicador también es la referencia para proyectar la movilidad de diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones, bajo el esquema de actualización mensual vigente.

Con esa variación, la jubilación mínima de noviembre, fijada en $444.158,46 por la Resolución 304/2026 de ANSES, pasaría a alrededor de $453.929,95 antes de un eventual bono y del medio aguinaldo. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en noviembre fue de $355.326,77, ascendería aproximadamente a $363.143,96.

El Poder Ejecutivo deberá definir por una norma específica si mantiene en diciembre el bono extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos. Ese refuerzo no se actualiza de forma automática por inflación, a diferencia de los haberes. Por lo tanto, el monto final de esas prestaciones y los valores definitivos de la AUH se conocerán con las publicaciones oficiales de ANSES y del Boletín Oficial.

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