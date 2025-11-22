Entretenimiento

En qué consiste el estilo de vida saludable que sostiene la energía de Mick Jagger a los 82 años

Los hábitos que permiten al legendario líder de The Rolling Stones conservar su vitalidad están respaldados por su compromiso diario

Mick Jagger desafía el envejecimiento
Mick Jagger desafía el envejecimiento a los 82 años con una rutina diaria de ejercicio y hábitos saludables REUTERS/Mario Anzuoni

A los 82 años, Mick Jagger desafía los estereotipos sobre el envejecimiento con una vitalidad y energía notables. El líder de The Rolling Stones mantiene una rutina diaria de ejercicio físico y, según Hello, está trabajando en un nuevo álbum, con posibilidad de una gira en 2026.

El medio británico ha analizado los pilares de su longevidad y destaca los hábitos que sostienen el estilo de vida saludable del músico.De acuerdo con Hello, el caso de Jagger demuestra que nunca es tarde para adoptar hábitos saludables.

El medio destaca que una estrella mundial como Jagger puede inspirar a personas de cualquier edad a comenzar a cuidarse. Más allá de la genética, la disciplina y la fuerza de voluntad emergen como motores fundamentales de su vitalidad.

Ejercicio, alimentación y constancia: las claves de Jagger

Entre los hábitos que le permiten mantener su energía destacan el ejercicio físico diario, la dieta mediterránea, la meditación y una mentalidad positiva. Jagger entrena casi todos los días, combina diferentes disciplinas deportivas y adapta su alimentación a las exigencias de un alto rendimiento.

La constancia resulta fundamental, lo importante es simplemente mantenerse activo, señala Hello. Además, el medio recomienda dedicar unos minutos diarios a la respiración consciente para favorecer la relajación y el bienestar mental.

La constancia y la disciplina
La constancia y la disciplina son pilares fundamentales en el estilo de vida saludable de Mick Jagger, según Hello

Hello señala que estos hábitos pueden integrarse en la vida cotidiana de cualquier persona sin necesidad de recursos extraordinarios. Aunque el músico cuenta con entrenador personal y apoyo en la cocina, el medio subraya la importancia de crear rutinas propias y elegir actividades físicas adecuadas a cada edad y condición, sin convertir el autocuidado en una obligación pesada.

Sugerir pequeños retos, como caminar a diario o aumentar el consumo de frutas y verduras, ayuda a construir una rutina sostenible. Según Hello, la dieta mediterránea ocupa un lugar central en el modelo de Jagger. La pauta incluye abundantes frutas, verduras, proteínas de calidad, grasas saludables como el aceite de oliva y los frutos secos, legumbres e hidratos de carbono, acompañados de una hidratación adecuada de al menos dos litros de agua al día.

El ejercicio físico diario y
El ejercicio físico diario y la alimentación equilibrada son claves para la energía y longevidad de Mick Jagger (Imagen ilustrativa Infobae)

Una dieta variada, resalta el medio, aporta los nutrientes esenciales: mantener la salud y la energía a lo largo de los años depende de una alimentación equilibrada.

Factores que aceleran el envejecimiento

Hello también advierte sobre factores que aceleran el envejecimiento, como el sedentarismo, la mala alimentación, la falta de descanso, el estrés, la exposición solar excesiva y el consumo de alcohol, tabaco o drogas. Estas conductas pueden deteriorar la salud física y mental con el paso del tiempo.

Aunque el envejecimiento no se puede evitar, el medio recalca que la actitud y los hábitos influyen de manera significativa en la calidad de vida de cada persona, permitiendo alcanzar mayor bienestar y autonomía en las etapas avanzadas de la vida.

El valor de los retos personales, una vida social activa y la disciplina son, según el medio, elementos claves para el bienestar y la longevidad. Participar en actividades gratificantes, mantener metas y disfrutar de la compañía de otros ayuda a sostener la motivación y el equilibrio emocional. En cambio, la soledad se identifica como uno de los factores más perjudiciales para la salud, ya que puede generar aislamiento, tristeza y una disminución en la vitalidad general.

vida social activa, los retos
vida social activa, los retos personales y la disciplina contribuyen al bienestar y la longevidad, según el análisis (Reuters)

El mensaje que transmite Hello a partir del ejemplo de Mick Jagger es claro: la edad no debe ser un obstáculo para empezar a cuidarse. La determinación y la constancia al adoptar hábitos saludables pueden marcar la diferencia en cualquier etapa de la vida, promoviendo satisfacción personal y mayor bienestar. En este sentido, la interacción social y la búsqueda de pequeños logros diarios actúan como estímulos positivos que ayudan a prolongar la vitalidad y el bienestar general.

