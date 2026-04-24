Jack Nicholson reaparece en una foto inédita por su cumpleaños 89 tras su retiro de la vida pública

Jack Nicholson celebró sus 89 años en casa con una imagen inédita que su hija Lorraine compartió en Instagram (Grosby Group)

Jack Nicholson cumplió 89 años el miércoles en la intimidad de su hogar, y su hija Lorraine Nicholson compartió en redes sociales una imagen inédita del legendario actor, quien desde hace años mantiene una estricta distancia de la vida pública.

La fotografía, publicada en las historias de Instagram de Lorraine, muestra al tres veces ganador del Oscar sentado en una sala decorada con obras de arte, sonriente y aplaudiendo en medio de la celebración.

Viste un polo oscuro y un pantalón color óxido. La publicación incluye también una imagen de archivo en la que aparece un Nicholson más joven, con una camiseta roja de Coca-Cola, un cigarro en la mano y la sonrisa característica que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine mundial.

“89!!”, escribió Lorraine como único texto al pie de las imágenes. Entre los presentes en la celebración estuvo la cantante Joni Mitchell, cuya aparición no pasó desapercibida para los seguidores del artista de Hollywood.

“Aprecio que la familia comparta a su Jack con todos nosotros. Hay un mundo de fanáticos que han sido entretenidos y tocados por su arte, y es genial verlo junto a otra genio artística de Los Ángeles, Joni Mitchell”, escribió un usuario en redes sociales.

La nueva foto muestra a Nicholson sonriente y aplaudiendo en medio de una íntima celebración familiar (Instagram/@lnicholson)

“Uno de los mejores actores de todos los tiempos. ¡Feliz cumpleaños Jack!“, publicó otro en X.

La aparición resulta llamativa dado el casi total alejamiento de la estrella de los espacios públicos en los últimos años.

Quien fue durante décadas una presencia habitual en estrenos cinematográficos, programas de televisión, clubes nocturnos y en las tribunas del estadio de los Lakers de Los Ángeles, optó por una existencia discreta y sin cámaras.

El año pasado que uno de sus amigos cercanos, el productor musical Lou Adler, contó en el pódcast WTF que Jack Nicholson prefiere pasar su tiempo “sentado bajo un árbol leyendo un libro”.

Su última aparición pública de cierta relevancia fue en febrero del año pasado, cuando se presentó de manera sorpresiva en el especial del 50 aniversario de Saturday Night Live para presentar al comediante Adam Sandler.

El actor mantiene una vida reservada y casi alejada de los espacios públicos en los últimos años. Su más reciente aparición fue para el 50 aniversario de "SNL" (Instagram/@lnicholson)

Su último trabajo en cine data de 2010, con ¿Cómo saber si es amor?, dirigida por James L. Brooks, el mismo cineasta que lo llevó a ganar el Oscar con Terms of Endearment y Mejor... imposible.

Nicholson acumula más nominaciones al Oscar que cualquier otro actor masculino en la historia de la Academia. Ganó la estatuilla en tres ocasiones: por Atrapado sin salida en 1976, Terms of Endearment en 1984 y Mejor... imposible en 1998.

Su trayectoria incluye títulos fundamentales del cine estadounidense como Easy Rider, Five Easy Pieces, Barrio chino, El resplandor, Batman, Cuestión de honor y Los infiltrados.

Lorraine Nicholson, de 36 años, es una de los seis hijos del actor. Es producto de la relación con su exesposa Rebecca Broussard, con quien estuvo casado entre 1989 y 1994. Su hermano Ray Nicholson, de 33 años, también mantiene una relación cercana con el actor.

Ambos siguieron los pasos de su padre en la actuación, aunque Lorraine ha derivado hacia la dirección y la producción.

Lorraine Nicholson, también actriz y ahora directora, considera a su padre Jack su principal mentor e inspiración (Instagram/@lnicholson)

En una entrevista con la revista US Weekly en 2011, ella describió a su padre como su mentor. “Entro al negocio familiar porque somos muy cercanos y él es una gran inspiración. Lo admiro muchísimo”, declaró en aquella ocasión.

La publicación del cumpleaños llegó en un momento en que Lorraine también acaparó atención mediática por un artículo de opinión publicado en W Magazine, en el que criticó la cultura de estatus que, según ella, define a la industria del entretenimiento.

“Los Ángeles se ha establecido como la capital mundial de la ansiedad por el estatus”, escribió, señalando que la búsqueda de reconocimiento acompaña a los actores de la industria “hasta la tumba”.

También apuntó contra la cultura de los influenciadores digitales, cuya presencia en redes sociales, afirmó, garantiza ciertos privilegios pero no abre todas las puertas de la ciudad.