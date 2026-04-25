Panamá

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

Las operaciones forman parte de entrenamientos combinados con unidades aeronavales, policiales y de frontera.

Guardar
Helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk gris despegando/aterrizando sobre la cubierta de un buque. Un tripulante en verde señala. Mar azul y otro barco al fondo
Helicópteros HH-60 y UH-60 Black Hawk de Estados Unidos permanecerán en Panamá entre el 24 de abril y el 16 de mayo como parte de ejercicios conjuntos. Captura de video

Panamá albergará nuevos entrenamientos conjuntos con fuerzas de Estados Unidos, como parte de una agenda de cooperación bilateral en seguridad que ha ganado intensidad en 2026.

El Servicio Nacional Aeronaval informó que, entre el 24 de abril y el 16 de mayo, permanecerán en el país tres helicópteros militares estadounidenses, en el marco de ejercicios coordinados que involucran a distintos estamentos de seguridad panameños y que refuerzan la presencia operativa conjunta en territorio nacional.

Las aeronaves, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, incluyen dos helicópteros HH-60 y un UH-60 Black Hawk, que brindarán apoyo a entrenamientos en la Escuela de Selva ubicada en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón.

Estas operaciones forman parte de un programa oficial orientado al desarrollo de capacidades en entornos complejos, con énfasis en coordinación táctica, movilidad aérea y respuesta operativa.

Los ejercicios, denominados Entrenamiento Combinado de Operaciones Tácticas de Supervivencia en Selva, se realizarán entre el 28 de abril y el 15 de mayo de 2026, con la participación de unidades del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a infantes de Marina de Estados Unidos.

Los entrenamientos se realizan en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón. Tomada de X
Los entrenamientos se realizan en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón. Tomada de X

El enfoque de estas maniobras está centrado en la interoperabilidad entre fuerzas, el trabajo conjunto y la preparación ante escenarios de riesgo, más que en la formación básica de tropas extranjeras.

Este tipo de entrenamientos no es nuevo, pero su frecuencia ha aumentado en el último año. En febrero de 2026, fuerzas panameñas y estadounidenses desarrollaron ejercicios similares en la Base Naval de Sherman, enfocados en técnicas de supervivencia, patrullaje y operaciones en selva, con participación de personal de ambas naciones.

Estas actividades forman parte de una agenda continua de cooperación que se ha mantenido activa en distintos puntos del país.

A esto se suma la reciente presencia de activos militares estadounidenses en territorio panameño. En marzo, el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley participaron en ejercicios de cooperación marítima “Mares del Sur 2026”, permaneciendo en aguas panameñas como parte de un despliegue regional que incluyó maniobras navales y operaciones conjuntas con países aliados.

Además, en semanas previas arribaron al país 41 infantes de Marina de Estados Unidos, quienes se integraron a entrenamientos combinados con fuerzas panameñas en instalaciones estratégicas como la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón.

La Base de Sherman fue escenario de ejercicios similares en febrero de 2026 entre fuerzas de ambos países. EFE
La Base de Sherman fue escenario de ejercicios similares en febrero de 2026 entre fuerzas de ambos países. EFE

Estas actividades, según el propio Servicio Nacional Aeronaval, buscan fortalecer las capacidades operativas y la protección de infraestructuras clave como el Canal de Panamá, dentro de un esquema de cooperación bilateral vigente.

La intensificación de estos ejercicios ocurre en un contexto en el que la relación entre Panamá y Estados Unidos se mantiene estable, luego de un inicio complejo durante la administración del presidente Donald Trump, cuando se generaron tensiones por advertencias relacionadas con el control del Canal de Panamá.

Con el paso del tiempo, esas preocupaciones han sido descartadas, dando paso a una agenda centrada en la cooperación en seguridad, el combate a amenazas transnacionales y la protección de rutas estratégicas.

En ese marco, las autoridades panameñas han reiterado que estos entrenamientos se desarrollan como parte de acuerdos de cooperación y con respeto a la soberanía nacional, en línea con los mecanismos de colaboración vigentes.

La frecuencia de ejercicios conjuntos ha aumentado durante 2025 y 2026 en distintos puntos del país. AP
La frecuencia de ejercicios conjuntos ha aumentado durante 2025 y 2026 en distintos puntos del país. AP

Las actividades se enfocan en mejorar la capacidad de respuesta conjunta frente a riesgos como el crimen organizado, la migración irregular y otros desafíos que impactan la seguridad regional.

El programa actual refuerza una tendencia observable en 2025 y 2026: el aumento de ejercicios combinados, despliegues rotativos y actividades de coordinación entre fuerzas de ambos países. Esta dinámica responde a la necesidad de mantener niveles de preparación operativa en un entorno cambiante, donde la cooperación internacional se ha convertido en un elemento clave para la seguridad hemisférica.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeEjercicios MilitaresEstados UnidosEjercito de Estados UnidosEntrenamiento militar

Últimas Noticias

Proyecto busca llenar vacío legal en uso de animales para investigación en Panamá

La iniciativa plantea controles, sanciones y mecanismos de fiscalización que hoy no existen.

Proyecto busca llenar vacío legal en uso de animales para investigación en Panamá

Más de un centenar de incendio forestales consumen más de mil 300 hectáreas en la capital de Honduras

Las altas temperaturas y la sequía favorecen la rápida propagación de incendios en distintas regiones del territorio nacional.

Más de un centenar de incendio forestales consumen más de mil 300 hectáreas en la capital de Honduras

Centroamérica y República Dominicana avanzan en la digitalización del comercio, pero persisten retos normativos y técnicos

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región ha registrado progresos en comercio sin papel, aunque enfrenta obstáculos en interoperabilidad, armonización de marcos legales y capacidades técnicas para la integración plena

Centroamérica y República Dominicana avanzan en la digitalización del comercio, pero persisten retos normativos y técnicos

La costarricense Priscila Chinchilla despierta como “colchonera”: doblete de oro y MVP con el Atlético de Madrid

Tras una semana de ensueño con la selección de Costa Rica, la atacante tica trasladó su instinto asesino al Atlético de Madrid, firmando un doblete letal en apenas 23 minutos para liderar el triunfo 4-2 ante el Levante Badalona

La costarricense Priscila Chinchilla despierta como “colchonera”: doblete de oro y MVP con el Atlético de Madrid

Requisa en penal de Guatemala: Incautan routers, paneles solares y más de 100 dosis de droga

En un operativo estratégico por el Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, ejecutó una minuciosa requisa en el Centro de Máxima Seguridad Renovación I, Escuintla

Requisa en penal de Guatemala: Incautan routers, paneles solares y más de 100 dosis de droga

TECNO

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Champions League en VIVO: lo que no deberías ver en Magis TV o Xuper TV

WhatsApp prepara un importante cambio: podrás contestar tus chats sin abrir la aplicación

Un nuevo competidor de Minecraft llega a Nintendo Switch y se puede probar gratis

La Steam Controller aparece en la tienda oficial de Valve y todo apunta a un posible lanzamiento

ENTRETENIMIENTO

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

La justicia le dice no a Cher: rechazan su pedido para controlar los bienes de su hijo

Los secretos de Charlize Theron: por qué la estrella de “Apex” no puede dejar de ver crímenes reales

¿Qué pasa con la salud de David Hasselhoff? El actor de ‘Baywatch’ reaparece con andador a los 73 años

Chloe Cherry, ex actriz porno, cuestiona la trama de OnlyFans en Euphoria: “¿De verdad estamos en ese punto como sociedad?”

MUNDO

Alarma en Rumanía por los primeros daños por drones rusos desde el inicio de la guerra

Alarma en Rumanía por los primeros daños por drones rusos desde el inicio de la guerra

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel

Big Boy 4014: la locomotora de vapor más pesada del mundo

Militello Val di Catania: el municipio que se convirtió en el “Pueblo de Pueblos” de Italia

Un niño de 2 años cayó de un crucero en Madeira y fue hospitalizado mientras investigan las causas