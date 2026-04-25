River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

Horarios del partido:
21.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
20.30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
19.30 Colombia, Ecuador y Perú
18.30 México
2.30 (domingo) España
*El partido será transmitido por TV en Argentina a través de la señal TNT Sports con el pack fútbol
Probables formaciones:
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Nicolás Lamolina
El Millonario va por la recuperación ante el Tiburón:
Luego de la derrota en el Superclásico ante Boca, River buscará reponerse en condición de local frente al complicado Aldosivi, que lucha por la permanencia. Los tres puntos para el equipo dirigido por Eduardo Coudet serán vitales para acercarse a Independiente Rivadavia en la Zona B del torneo (la Lepra mendocina figura a 4 unidades) y en la Tabla Anual, pero además como una prueba anímica tras el golpe ante el Xeneize.
¡Bienvenidos a la previa de River-Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026!