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River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

El Millonario recibirá al Tiburón a partir de las 21:30 luego de la derrota en el Superclásico ante Boca

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Horarios del partido:

21.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

20.30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

19.30 Colombia, Ecuador y Perú

18.30 México

2.30 (domingo) España

*El partido será transmitido por TV en Argentina a través de la señal TNT Sports con el pack fútbol

10:10 hsHoy

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Nicolás Lamolina

10:05 hsHoy

El Millonario va por la recuperación ante el Tiburón:

Luego de la derrota en el Superclásico ante Boca, River buscará reponerse en condición de local frente al complicado Aldosivi, que lucha por la permanencia. Los tres puntos para el equipo dirigido por Eduardo Coudet serán vitales para acercarse a Independiente Rivadavia en la Zona B del torneo (la Lepra mendocina figura a 4 unidades) y en la Tabla Anual, pero además como una prueba anímica tras el golpe ante el Xeneize.

10:04 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa de River-Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026!

Fotografía dividida mostrando a jugadores de River Plate abrazándose en un lado y jugadores de Aldosivi celebrando con euforia en el otro
Jugadores de River Plate y Aldosivi se preparan con intensidad para el enfrentamiento clave de la próxima jornada.

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