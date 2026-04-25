River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

*El partido será transmitido por TV en Argentina a través de la señal TNT Sports con el pack fútbol

Luego de la derrota en el Superclásico ante Boca, River buscará reponerse en condición de local frente al complicado Aldosivi, que lucha por la permanencia. Los tres puntos para el equipo dirigido por Eduardo Coudet serán vitales para acercarse a Independiente Rivadavia en la Zona B del torneo (la Lepra mendocina figura a 4 unidades) y en la Tabla Anual, pero además como una prueba anímica tras el golpe ante el Xeneize .

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