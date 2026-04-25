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El impactante accidente que sufrió un piloto en la Fórmula 3 Metropolitana: “La saqué bastante barata”

El auto de Cristian Galeano protagonizó un incidente en la pista y dio seis trompos en el aire en el autódromo de La Plata

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El piloto Cristián Galeano padeció una colisión violenta durante uno de los eventos de la categoría de monopostos

La actividad de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata se frenó momentáneamente por un impresionante accidente que obligó a la intervención inmediata de los servicios médicos cuando Cristian Galeano, piloto de la Scuderia Ramini, sufrió un violento vuelco en la tercera vuelta de la tercera serie del sábado. El incidente no solo alteró la definición de la competencia, sino que generó una gran preocupación en el circuito.

La rápida intervención del personal de asistencia y los médicos fue clave. A pesar de la espectacularidad del incidente y de que el piloto tuvo que ser retirado en camilla, el oriundo de Villa Luzuriaga transmitió tranquilidad al ser visto levantando el pulgar tras descender de la ambulancia en el centro de salud del autódromo. En la transmisión oficial se logra divisar que el vehículo de Galeano dio más de seis trompos en el aire, mientras se le desprendían piezas a medida que seguía impactando contra el césped. El auto quedó dado vuelta con las ruedas hacia arriba.

La jornada en el autódromo de La Plata quedó atravesada por el accidente de Galeano. “Fue un susto grande. La saqué bastante barata porque no me pasó nada. Estoy contento por eso”, comentó tras ser consultado por ACTC Media TV. “Todo pensado para la tele”, bromeó posteriormente en una historia de su Instagram personal.

El momento del vuelco
El momento del vuelco

Minutos tras el accidente, se difundieron imágenes que mostraron el estado en que quedó el monoplaza número 12 de Galeano, visiblemente destruido, un dato que acentuó la magnitud del siniestro. El piloto, oriundo de Villa Luzuriaga, recibió atención médica y, según informaron portales especializados, solo presentó un fuerte golpe en la rodilla, información confirmada tanto por el equipo médico de la pista como por integrantes de su entorno, quienes llevaron calma al público presente sobre su estado de salud.

Galeano debutó en el TC Pista Mouras en agosto de 2023, cuando tenía 16 años, al volante de un Dodge y gracias a una invitación del equipo Bruno Motorsport. Además, se consolidó con una destacada trayectoria en karting, donde obtuvo títulos en tres divisiones distintas, y sumó experiencia en la Fórmula 4. Desde 2024 decidió centrarse en monoplazas y, pese a no haber disputado la primera fecha, logró un acuerdo con la Scudería Ramini para competir a partir de la segunda.

La F3 Metropolitana estructuró las series sabatinas que definen la grilla de la segunda carrera de la cuarta fecha, programada para el domingo a las 11:50 en el circuito sin chicana del “Mouras”. En la primera batería, Agustín Fulini (MAF Racing) superó a Francisco Olaverría y a Agustín Sexe, quienes llegaron a menos de un segundo entre sí —Fulini cruzó primero tras una ajustada pelea por el liderazgo donde los tres autos arribaron en un margen de 0s814—.

En la segunda serie, el piloto de Esquina, Benjamín Traverso (Satorra Competición), dominó la prueba de principio a fin, finalizando con una ventaja de 1s529 sobre su compañero Stéfano Polini. Traverso se aseguró así la posición de privilegio para la carrera principal.

El accidente de Galeano determinó el final anticipado de la tercera batería, que concluyó con la neutralización por auto de seguridad. El ganador de esta serie fue Nazareno López (Dital Fórmula), quien logró superar en la largada a Malek El Bacha (Porcelli Competición). López, líder del campeonato, cruzó la meta en tercer puesto después de que Alexander Gargaglione (Di-Di Motorsport) también lo adelantara en competencia.

El desarrollo de las series y la inminente carrera del domingo mantienen la expectativa en torno a la definición de la cuarta fecha y al estado de los autos tras los incidentes en pista.

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