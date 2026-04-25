Crimen y Justicia

Una intendenta chaqueña deberá pagarle $17 millones de indemnización a un funcionario por tuitear en su contra

Claudia Panzardi, jefa comunal de Laguna Blanca, realizó publicaciones en 2016 durante una disputa política con Livio Gutiérrez, quien la demandó por daño moral y perjuicios. La Corte Suprema ahora ratificó la condena en su contra. El descargo que hizo en redes sociales

Guardar
Claudia Panzardi
La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi

La Justicia dejó firme una condena civil que ordenó el pago de una suma millonaria en concepto de indemnización contra la intendenta de Laguna Blanca, provincia de Chaco, por mensajes publicados en Twitter (hoy “X”) contra un funcionario provincial.

La decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó un recurso presentado por la funcionaria, con lo que la sentencia quedó definitiva. Ahora, deberá pagar 17 millones de pesos de indemnización.

El conflicto comenzó tras una serie de mensajes que la entonces legisladora y actual jefa comunal, Claudia Lorena Panzardi, escribió en su cuenta personal de Twitter en abril de 2016, cuando el entonces legislador chaqueño Livio Gutiérrez -actual presidente del Banco Chaco- participaba de un programa televisivo.

En esos tuits, la funcionaria lo vinculó con acusaciones de violencia de género contra su esposa. Gutiérrez sostuvo que esas expresiones dañaron su honor y su buen nombre, lo que derivó en una demanda civil.

El Juzgado Civil y Comercial N°1 de Charata falló a favor de Gutiérrez y condenó a Panzardi a resarcirlo económicamente. Esta decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco en segunda instancia, que consideró que los mensajes no podían calificarse como información, opinión ni ideas, sino que constituyeron una intromisión injustificada en la vida privada del funcionario.

Además, el tribunal provincial señaló que esas manifestaciones resultaron falsas y tuvieron amplia difusión.

Livio Gutiérrez
El ex legislador y actual presidente del Banco Chaco, Livio Gutiérrez

Contra esa resolución, Panzardi interpuso un recurso extraordinario, que fue rechazado en la justicia local. Luego acudió en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el máximo tribunal desestimó su presentación el jueves pasado.

En concreto, el fallo de la Corte señala que la funcionaria no cumplió con el requisito previsto en el artículo 6° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, ya que el recurso de queja no refutaba los motivos de la resolución denegatoria del recurso extraordinario. Por ese motivo, el máximo tribunal no analizó el fondo del caso y declaró perdido el depósito efectuado.

En medio de la difusión de la sentencia, Panzardi realizó un descargo público a través de sus redes sociales. Allí sostuvo: “MENTIRA lo que publican algunos medios, la Corte Suprema ni siquiera analizó el caso que recurrí. Abajo podrán leer la resolución de la corte que confirma lo que digo y la fecha en que se dictó: 23 de abril. Yo terminé de pagar el 19 de abril”.

Tras relatar que el resarcimiento económico fue dictado por el juzgado chaqueño y ratificado por el tribunal superior provincial en diciembre de 2025, dijo que terminó de pagar la suma total, con intereses y costas, el domingo pasado, usando fondos de su actividad privada, declarados y registrados en su patrimonio.

“Lo pude con mucho esfuerzo, porque además hace casi tres años sufro el embargo de mis bienes por esta causa”, escribió. Y agregó: “Casi 17 millones de pesos por un tuit, en potencial, publicado hace 10 años“.

Livio Gutiérrez
La resolución del máximo tribunal penal

Según Panzardi, el conflicto no llegó a su fin, ya que el demandante ahora presentó un nuevo reclamo para actualizar la suma con retroactividad, lo que eleva el monto a más de 260 millones de pesos.

“Acepté la sentencia y pagué. No me negué ni fui deudora morosa. No es justo ni tampoco cuento con los 260 millones que ahora piden con retroactividad a la sentencia”, expresó.

La funcionaria también señaló que nunca tuvo problemas personales con Gutiérrez durante su etapa como diputada y que el mensaje cuestionado se dio en medio de una disputa política. Y sostuvo haber aceptado la sentencia y pagado lo reclamado, sin retrasos ni negativa.

Finalmente, advirtió que la resolución de la Corte no debe usarse para confundir ni justificar reclamos que, según ella, serían un aprovechamiento indebido del proceso judicial.

Temas Relacionados

Claudia PanzardiLivio GutiérrezCondenasIndemnizaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple crimen de Florencio Varela: dictaron falta de mérito para “Señor Jota” y el resto de los acusados seguirán presos

Lo resolvió la Cámara Federal de San Martín, que ratificó la prisión preventiva de los principales imputados por los homicidios de las jóvenes, pero consideró que faltan pruebas para sostener la participación de Joseph Freyser Cubas Zavaleta

Triple crimen de Florencio Varela: dictaron falta de mérito para “Señor Jota” y el resto de los acusados seguirán presos

La clínica del horror en Villa Ballester: el video del allanamiento y la pista de la ONG vinculada a la menor embarazada

El área de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense halló fetos desmembrados en el centro médico Santa María. Se investiga un posible caso de venta de bebés con una nena de 12 años que cursaba un embarazo de ocho meses

La clínica del horror en Villa Ballester: el video del allanamiento y la pista de la ONG vinculada a la menor embarazada

“Si estás decidido a sanar, escribinos”: denunciaron a un chef naturista por ofrecer un curso para curar el cáncer

El abogado Jorge Monastersky pidió investigar a Pablo Armenti por ofrecer asesorías alimentarias pagas a pacientes oncológicos y promocionar en redes sociales un método para acompañar la curación de la enfermerdad. La denuncia sostiene que sus mensajes pueden poner en riesgo la salud pública

“Si estás decidido a sanar, escribinos”: denunciaron a un chef naturista por ofrecer un curso para curar el cáncer

Violencia extrema en Entre Ríos: un padre baleó a otro luego de un partido de fútbol infantil

Ocurrió el viernes a la noche en el Parque Gazzano de la ciudad de Paraná. La víctima recibió un tiro en la pierna y está fuera de peligro. El video

Violencia extrema en Entre Ríos: un padre baleó a otro luego de un partido de fútbol infantil

Madrugada trágica en Mendoza: un hombre se fugó tras chocar y matar a un ciclista

La víctima tenía 28 años y había impactado contra un vehículo. El conductor del auto es intensamente por las autoridades

Madrugada trágica en Mendoza: un hombre se fugó tras chocar y matar a un ciclista
DEPORTES
La noche en que Maria Sharapova llamó a Serena Williams antes de su entrada al Salón de la Fama

La noche en que Maria Sharapova llamó a Serena Williams antes de su entrada al Salón de la Fama

Estudiantes empata contra Talleres en un duelo clave por el liderazgo de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

Los guiños de Alpine a Boca, Paredes y Messi en la previa a la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Paul Pogba sobre su regreso al Manchester United: “No era el mismo club que había dejado... Incluso la comida era diferente”

Novak Djokovic se convierte en el mentor inesperado que transforma la carrera de Iva Jovic

TELESHOW
Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

Los tres looks de Allegra Cubero para su fiesta de 15: brillos, transparencias y estilo propio

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

Moria Casán habló de la relación entre su hija Sofía Gala y Fito Páez: "Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado"

Maxi López y Wanda Nara sorprendieron con el backstage de su serie vertical: “El multiverso que nadie esperaba”

INFOBAE AMÉRICA

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

La tonelada y media de cocaína decomisada en el sur de Costa Rica tenía calcomanías de Tarzán

La vida de Juan Gerardi inicia en Ciudad de Guatemala y se abre camino en la Iglesia

Mueren 31 perezosos importados para una atracción en Florida tras quedar expuestos al frío en un almacén

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel