Ciencia

El sorprendente hallazgo que muestra cómo las bacterias fabrican su propio ADN sin copiar instrucciones

Uno de los líderes del estudio de la Universidad de Stanford contó a Infobae cómo aislaron proteínas clave de bacterias y observaron que montan cadenas genéticas únicas en el laboratorio. Por qué los resultados podrían favorecer la manipulación de información biológica de maneras nunca vistas

Guardar
El ADN es la molécula clave que almacena la información genética de todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos (REUTERS/Dado Ruvic)
El ADN es la molécula clave que almacena la información genética de todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos (REUTERS/Dado Ruvic)

El ADN es la clave que define cómo funciona todo ser vivo, incluyendo los seres humanos. Sus cuatro letras, A, T, G y C, forman la receta para armar y mantener la vida en cada célula.

Este sábado 25 de abril se celebra el Día del ADN para recordar el momento en que los científicos James Watson y Francis Crick describieron la estructura de doble hélice del ADN en la revista Nature.

Eso ocurrió en 1953 y con el paso del tiempo se encontraron indicios de que la investigadora británica Rosalind Franklin fue fundamental en este hallazgo: obtuvo imágenes de difracción de rayos X, especialmente la famosa Foto 51, que permitió ver la forma real del ADN.

Rosalind Franklin obtuvo la Foto 51, evidencia fundamental para que Watson y Crick describieran la estructura del ADN. (MRC Laboratory of Molecular Biology/Jenifer Glynn)
Rosalind Franklin obtuvo la Foto 51, evidencia fundamental para que Watson y Crick describieran la estructura del ADN. (MRC Laboratory of Molecular Biology/Jenifer Glynn)

Este año, el Día del ADN se llena de emoción con un hallazgo que rompe esquemas. Un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, descubrió que existe una nueva forma de fabricar ADN en bacterias. Este avance cambia lo que se creía posible.

Pujuan Deng, Hyunbin Lee, Carlo Armijo, Haoqing Wang y Alex Gao fueron parte del equipo que publicó el hallazgo en la revista Science.

Sugirieron que las bacterias pueden fabricar ADN de doble cadena sin copiar un molde previo, al usar proteínas especializadas. De esta manera, dieron cuenta de una nueva forma natural de crear ADN.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Científicos de la Universidad de Stanford descubrieron una nueva forma de fabricar ADN en bacterias sin necesidad de copiar un molde previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, el doctor Gao desde los Estados Unidos explicó: “Lo que más nos sorprendió fue que la proteína Drt3b lograra fabricar una molécula llamada poli(AC). No esperábamos que se pudiera hacer la segunda cadena de ADN para formar la doble hélice de esta manera, hasta que vimos la estructura en el microscopio y todo tuvo sentido". La proteína Drt3b se encuentra dentro de ciertas bacterias.

Enseguida, el científico de Stanford afirmó: “Quiero aclarar que lo que descubrimos no contradice la idea principal de la biología sobre cómo funciona la información genética, aunque algunas personas en internet lo hayan dicho”.

La proteína está hecha solo para fabricar poli(AC) y no sirve para pasar información de aminoácidos a ADN en general.

Representación ilustrativa en estilo macro fotografía de cadena de ADN (Imagen ilustrativa Infobae)
La proteína Drt3b permite crear una doble hélice de ADN usando un mecanismo nunca antes observado en sistemas naturales (Imagen ilustrativa Infobae)

“Lo que sorprende aquí es que en este caso se logra completar la doble hélice de ADN sin copiar otra cadena que ya existía, pero eso solo pasa en situaciones muy específicas y no cambia las reglas generales de cómo funciona la biología”, subrayó.

El científico especificó entonces que la proteína Drt3b solo funciona en casos muy especiales y no convierte información de proteínas a ADN como se hace en los seres vivos en general.

El misterio del ADN: más allá de las reglas

El sistema DRT3 en bacterias ofrece una nueva perspectiva sobre los métodos de defensa frente a virus conocidos como fagos (EFE/ Aleksandar Plavevski)
El sistema DRT3 en bacterias ofrece una nueva perspectiva sobre los métodos de defensa frente a virus conocidos como fagos (EFE/ Aleksandar Plavevski)

El ADN es la molécula que almacena toda la información genética. En los libros de biología se enseña que para fabricar ADN nuevo, siempre se copia una cadena ya existente, al usar enzimas llamadas polimerasas. Así se mantiene la fidelidad del código.

Antes de que se realizara el nuevo estudio, los científicos pensaban que todas las polimerasas necesitaban un molde, es decir, una cadena previa de ADN o ARN, para hacer una nueva. En bacterias, el ADN también sirve como defensa contra virus, llamados fagos.

El doctor Gao y sus colegas intentaron saber si existía en la naturaleza una forma de fabricar ADN sin copiar otro ADN o ARN, y si eso tenía algún papel en la defensa bacteriana.

Se preguntaron si alguna proteína podía construir una cadena de ADN con una secuencia exacta, sin depender de un molde previo.

El laboratorio revela sus secretos

Dos científicos con bata y guantes trabajan en un laboratorio, uno con micropipeta y otro frente a computadora con modelo molecular.
El complejo formado por proteínas y ARN en el sistema DRT3 resulta esencial para la producción de ADN repetitivo y la protección bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos de Stanford prepararon un experimento con bacterias que tienen el sistema DRT3. Extrajeron las proteínas y el ARN especial de esas bacterias para estudiarlas en detalle.

Colocaron ese sistema en otras células y comprobaron que, con solo estas piezas, se podía fabricar ADN largo y repetitivo. Las letras GT y AC se alternaban como un patrón fijo y perfectamente ordenado.

Usaron microscopía crioelectrónica para observar de cerca la estructura de las proteínas y el ARN. Descubrieron que todo el sistema se organiza como un complejo simétrico, donde cada parte tiene su lugar exacto.

Detectaron que, si alguna proteína o el ARN fallaba, la bacteria ya no podía fabricar este ADN especial. Así, la defensa contra los virus desaparecía y la bacteria quedaba vulnerable.

Los resultados indicaron que la proteína Drt3b puede fabricar una cadena de ADN al usar solo su propia estructura. No necesita copiar ningún molde, algo que nunca se había demostrado en sistemas naturales.

biología, seres humanos, animales, personas, medicina, ciencia, avances e investigaciones científicas, effecto bokeh - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores destacan la necesidad de seguir estudiando el mecanismo DRT3 por su potencial aplicación en medicina y tecnología genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aunque todavía es pronto para saber exactamente en qué se va a usar, lo que más nos emociona de DRT3 es que ayuda a entender mejor cómo funciona la creación del ADN”, resaltó el doctor Gao en la entrevista con Infobae.

Además -añadió- demuestra que el mundo de los microbios “guarda un montón de funciones sorprendentes en sus enzimas que aún no hemos descubierto”.

El equipo de investigadores reconoció que todavía no se sabe cómo, exactamente, este ADN repetitivo protege a las bacterias de los virus.

Por eso, consideraron que se debe seguir investigando cómo funciona el mecanismo y si puede tener aplicaciones en medicina o tecnología genética.

Temas Relacionados

Día del ADNBiología molecularGenéticaGenómicaBiotecnologíaÚltimas noticiasUniversidad de Stanford

Últimas Noticias

Nubes de agua en un planeta gigante: lo que el telescopio James Webb cambia en la astronomía moderna

El hallazgo realizado por el equipo de Elisabeth Matthews demuestra el poder de la tecnología actual para explorar y comprender la complejidad de mundos lejanos como nunca antes

Nubes de agua en un planeta gigante: lo que el telescopio James Webb cambia en la astronomía moderna

El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

Aunque existen casos notables, la mayoría de los jugadores profesionales presenta un pie dominante, y la ambidestreza podal funcional resulta una excepción comprobada por estudios científicos recientes en el campo deportivo

El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

La ciencia explica por qué dormir en aviones resulta tan difícil

Expertos en sueño explican que los factores biológicos y ambientales, como el ritmo circadiano y las condiciones de cabina, dificultan el descanso durante los vuelos largos y obligan a preparar nuevas rutinas de descanso a bordo

La ciencia explica por qué dormir en aviones resulta tan difícil

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

Ante líderes científicos en Buenos Aires, la presidenta de la Asociación Americana de Neurología subrayó la urgencia de actuar frente al aumento sostenido de trastornos cerebrales

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

El espectacular viaje de los pingüinos desde Punta Tombo al sur de Brasil: secretos y claves sobre su migración

En el marco del Día Mundial del Pingüino, comienza una nueva campaña de monitoreo para seguir sus rutas. Las diferencias entre machos y hembras y las trayectorias más insólitas

El espectacular viaje de los pingüinos desde Punta Tombo al sur de Brasil: secretos y claves sobre su migración
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Golpe millonario al CDG: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Golpe millonario al CDG: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Familia de Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe protesta en CDMX, acusan irregularidades en investigación

Gobierno de Sheinbaum celebra avances en atención a los afectados por las lluvias en Hidalgo, continúa reconstrucción de caminos

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 25 de abril: se registra concentración de manifestantes sobre Plaza de la Constitución

Consejo de Estado admitió demanda contra decreto energético del Gobierno por presunta invasión en las funciones de la Creg: evalúa suspenderlo

INFOBAE AMÉRICA

El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala

El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

La tonelada y media de cocaína decomisada en el sur de Costa Rica tenía calcomanías de Tarzán

La vida de Juan Gerardi inicia en Ciudad de Guatemala y se abre camino en la Iglesia

Alarma en Rumanía por los primeros daños por drones rusos desde el inicio de la guerra

ENTRETENIMIENTO

La novia de Anthony Kiedis, 33 años menor que él, defiende la brecha de edad en su relación: “Él sabe que es un tipo con suerte”

La novia de Anthony Kiedis, 33 años menor que él, defiende la brecha de edad en su relación: “Él sabe que es un tipo con suerte”

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

La justicia le dice no a Cher: rechazan su pedido para controlar los bienes de su hijo

Los secretos de Charlize Theron: por qué la estrella de “Apex” no puede dejar de ver crímenes reales

¿Qué pasa con la salud de David Hasselhoff? El actor de ‘Baywatch’ reaparece con andador a los 73 años