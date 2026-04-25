Guatemala

La vida de Juan Gerardi inicia en Ciudad de Guatemala y se abre camino en la Iglesia

El nacimiento de un hijo en el hogar de Manuel Benito Gerardi y Laura Conedera Polanco marcó el inicio de una trayectoria que lo llevó a desempeñar responsabilidades eclesiásticas relevantes en distintos puntos del país

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El Papa Juan Pablo II, vestido de blanco, con ambas manos en los hombros de Monseñor Juan José Gerardi, quien usa sotana oscura, gafas de sol y solideo fucsia. Ambos se miran de frente
El Papa Juan Pablo II saluda afectuosamente a Monseñor Juan José Gerardi durante un evento en el que ambos participaron, simbolizando su unión en la fe y su compromiso con la Iglesia. (ODHAG Guatemala)

El 27 de diciembre de 1922, Juan Gerardi nació en Ciudad de Guatemala. Tras completar sus estudios en humanidades y filosofía en el Seminario Conciliar, viajó a Estados Unidos para formarse en Teología en el Notre Dame Seminary de Nueva Orleans. Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1946 en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala.

Tras ejercer como párroco y capellán en diferentes localidades del país, el 9 de mayo de 1967, el Papa Pablo VI lo designó Obispo de la Diócesis de La Verapaz, con consagración realizada el 30 de julio de ese año. Su lema episcopal fue: “Constituido al servicio de Dios a favor de todos”. Tomó posesión de la diócesis el 11 de agosto de 1967 y, en septiembre de 1974, fue electo como tercer Obispo de la Diócesis de Santa Cruz del Quiché.

A partir de 1972, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) lo seleccionó como Presidente por dos periodos consecutivos (1972–1974 y 1974–1976), y más tarde repitió el cargo entre 1980 y 1982. Debido a su exilio, dejó el puesto en ese último periodo. En 1974, la CEG lo nombró delegado al Sínodo de los Obispos en Roma, reunión centrada en la evangelización.

Composición familiar y primeros años

La familia de Gerardi estuvo compuesta por Don Manuel Benito Gerardi, Doña Laura Conedera Polanco de Gerardi y tres hermanos: Francisco, María Teresa y María del Carmen.

Realizó su educación inicial en el Asilo Santa María de la ciudad de Guatemala, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ejerció distintos cargos pastorales, incluyendo el de párroco en Mataquescuintla (1948–1951), Tecpán (1951–1955), Patzicía, Chimaltenango (1954–1955), San Pedro Sacatepéquez (1955–1956) y Palencia (1956–1959). Desarrolló funciones en la Curia hasta 1967, donde fue Capellán, Consiliario de Cursillos de Cristiandad y Párroco de Candelaria.

Fotografía en blanco y negro de un hombre joven con gafas y una mujer mayor sentados, sonriendo, con plantas en macetas al fondo
Una imagen de archivo muestra a Monseñor Juan José Gerardi junto a su madre, recordando su vida y legado 28 años después de su asesinato en Guatemala. (ODHAG Guatemala)

El obispo Juan Gerardi impulsa la defensa de los derechos humanos en Guatemala

En Guatemala, Juan Gerardi, obispo y defensor de los derechos humanos, desempeñó un papel clave en la transición de la Iglesia local durante el periodo posterior a las dictaduras liberales, apostando por una Iglesia comprometida con los más pobres y con la reconciliación nacional.

Su trayectoria se caracteriza por un enfoque persistente en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y en la promoción de la justicia social, un compromiso que definió las últimas décadas de la historia guatemalteca y que, al día de hoy, continúa marcando la memoria colectiva.

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, fundada en 1989 bajo la coordinación de Gerardi, se convirtió en un referente en la defensa de las víctimas de la violencia en Guatemala. Este organismo impulsó durante varios años denuncias internacionales ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Cada viaje representaba un acto de confrontación ante sectores reacios dentro del propio país, enfrentando críticas y amenazas persistentes, según lo documentado en el análisis histórico.

La participación de Gerardi en la III ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Puebla de los Ángeles, México, entre el 28 de enero y el 13 de febrero de 1979, consolidó su adhesión a la “opción preferencial por los pobres”, promovida entonces como principio fundamental de la Iglesia latinoamericana.

Este compromiso, asumido no por razones ideológicas, sino por convicción evangélica, definió su accionar pastoral en regiones emblemáticas como La Verapaz y El Quiché, y orientó su intervención en procesos críticos como la firma de los Acuerdos de Esquipulas II en agosto de 1987 y la posterior conformación de la Comisión Nacional de Reconciliación.

Gerardi tuvo un rol destacado en la elaboración de documentos clave de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), centrados en la defensa de la justicia y en la construcción de la paz.

Fue protagonista en la búsqueda de una gran comunidad de pueblos reconciliados, siempre desde su identidad como hombre de Iglesia y lejos de toda ambigüedad política.

A pesar de las acusaciones de que su activismo lo acercaba a la política, los registros muestran que nunca transigió con la corrupción ni con los poderes partidarios.

Primer plano en blanco y negro de un hombre joven con gafas, cabello oscuro peinado hacia atrás, mirando ligeramente a la derecha
Moseñor Juan José Gerardi de Guatemala (ODHAG)

La dimensión humana y pastoral de Juan Gerardi

Los testimonios recogidos describen a Gerardi como un “pastor bueno y fiel”, que buscó superar divisiones y promover el entendimiento entre comunidades fragmentadas por la violencia.

Se destacó por su capacidad de escucha, una actitud poco común en contextos marcados por la urgencia de imponer opiniones. A diferencia de los intelectuales dedicados a la investigación, su diligencia residía en la atención permanente al otro y en el discernimiento práctico en situaciones complejas.

La figura de Gerardi se asienta también en su perfil intelectual: poseía una biblioteca diversa y bien provista, donde la Teología, la filosofía, la historia y la doctrina social de la Iglesia ocupaban un lugar central. Solía subrayar pasajes y hacer anotaciones intensas, señalando así las ideas y expresiones que más lo interpelaban desde el estudio y la praxis.

Su vida estuvo marcada por un ministerio cargado de dificultades y aprendizaje a través del dolor, especialmente durante los años como obispo en El Quiché y en el exilio.

A pesar de las adversidades, consolidó una profunda riqueza interior, forjada “a golpes de realidades duras y complejas”. Mantener el equilibrio interior se volvió una característica suya: la serenidad informaba el tono de sus afirmaciones y transmitía objetividad, aunque esa misma calma provocara impaciencia o incomprensión en su entorno.

El ámbito más delicado de su legado fue la defensa incondicional del derecho a la vida como “supremo don de Dios”, junto con los derechos sociales y económicos, principios por los que reclamaba justicia para los sectores vulnerables. La fuerza de su mensaje reside en la coherencia entre palabra y acción, una convicción evocada en una de sus intervenciones más citadas: “Si el pobre está fuera de nuestra vida, entonces quizás, Jesús está fuera de nuestra vida”.

Juan Gerardi y los procesos de reconciliación nacional en Guatemala

La intervención directa de Gerardi en las negociaciones de paz posteriores a los Acuerdos de Esquipulas II, junto con su presencia en la Comisión Nacional de Reconciliación bajo la presidencia de Rodolfo Quezada, lo situó en el centro de los debates sobre el futuro político y social de Guatemala.

Su rol consistió tanto en la gestión de encuentros como en la redacción de textos fundamentales que guiaron el posicionamiento de la Iglesia frente a los retos de la transición democrática.

Estos antecedentes, menos visibles que las acciones de denuncia pública, permiten reconstruir su influencia sostenida en la reconstrucción del tejido social guatemalteco durante las últimas décadas del siglo XX.

En el plano personal, mantuvo relaciones de diálogo permanente sin sectarismos ni preferencias, guardando en su corazón tanto convicciones como dudas y aprendiendo de los golpes de la realidad.

Su serenidad y sentido de la justicia, junto a su adhesión al valor del otro y al respeto de la libertad, sostuvieron la proyección de su figura más allá de la frontera eclesiástica, haciendo de Juan Gerardi un referente ético y espiritual en la historia contemporánea de Guatemala.

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