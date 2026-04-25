Deportes

Estudiantes recibirá a Talleres en un duelo clave por el liderazgo de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

El Pincha y la T se verán las caras en La Plata desde las 17. Además, Sarmiento y Tigre medirán fuerzas a partir de las 19:15 en Junín

Guardar
Cuatro imágenes de futbolistas en acción. Jugador de Estudiantes gritando, uno de Talleres saludando, dos de Sarmiento abrazados y uno de Tigre con puño en alto
La jornada 16 del Torneo Apertura sigue este sábado

El Torneo Apertura se acerca a su momento de definiciones y este sábado seguirá la jornada 16, que es la penúltima de la Fase Regular, ya que resta la fecha 9 suspendida por el paro de la AFA. Con vistas a la recta final, habrá dos partidos fundamentales en la pelea por ingresar a los playoffs, más allá de lo que suceda en Núñez entre River Plate y Aldosivi.

ESTUDIANTES (LP)-TALLERES

Composición de dos futbolistas. Izquierda: jugador de Estudiantes con camiseta rojiblanca, gritando. Derecha: jugador de Talleres con camiseta albiazul, en el campo
Estudiantes y Talleres afrontan un duelo clave por el liderazgo del grupo

Duelo de protagonistas en La Plata. Estudiantes recibirá a Talleres en UNO en busca de defender su liderazgo en la Zona A del Torneo Apertura, mientras que su rival debe ganar para alcanzar al Pincha en la cima. Desde las 17 con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports.

El conjunto platense del Cacique Medina le arrebató la punta a Vélez en el tramo final y está obligado a quedarse con los tres puntos para mantener ese lugar de privilegio. La idea del entrenador sería poner lo mejor que tiene para este encuentro, a pesar de que el miércoles enfrentará al Flamengo en Buenos Aires por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la vereda opuesta, la T de Carlos Tevez solo tuvo una derrota (ante Boca) en los últimos siete compromisos y un triunfo como visitante lo haría igualar la línea de su contrincante con 27 unidades.

Estudiantes cerrará la Fase Regular contra Platense en Vicente López y Talleres lo hará ante Unión en Santa Fe.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Juan Pablo Loustau

TV: TNT Sports

Hora: 17:00

SARMIENTO-TIGRE

Montaje de dos imágenes de fútbol. Izquierda: dos jugadores de Sarmiento abrazándose. Derecha: un jugador de Tigre celebra con el puño en alto
Sarmiento y Tigre se ven las caras en Junín

A todo o nada en Junín. Sarmiento afrontará su última chance para pelear la clasificación al playoff del Torneo Apertura y Tigre necesitará un triunfo para meterse entre los ocho primeros de la Zona B. A partir de las 19:15 con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de ESPN Premium.

El Kiwi de Facundo Sava tiene 16 puntos y un triunfo en su casa le metería presión a Gimnasia y Huracán, que jugarán en el transcurso del fin de semana. Además, igualaría al Matador en la tabla de posiciones y podría llegar con muchas expectativas a la jornada final.

Por otro lado, los dirigidos por Diego Dabove llegan al tramo decisivo en el peor momento del semestre porque no ganan desde el 17 de febrero y arrastran 11 juegos sin victorias (7 empates y 4 derrotas). Su mala cosecha también lo perjudica a nivel continental, ya que el jueves próximo está obligado a imponerse a América de Cali en Victoria por la Copa Sudamericana.

Sarmiento culminará la Fase Regular frente a Belgrano en Córdoba y Tigre viajará a Rosario para enfrentarse al Central de Ángel Di María en Arroyito.

Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Contrera; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jalil Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Elías Cabrera; e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Salomé Di Iorio

TV: ESPN Premium

Hora: 19:15

Las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual

Temas Relacionados

Torneo AperturaEstudiantesTalleresSarmientoTigre

Últimas Noticias

Inter Miami busca el primer triunfo en su nueva casa ante New England Revolution: hora, TV y probables formaciones

El equipo de Lionel Messi enfrenta a los Revs con el objetivo de alcanzar la cima de la Conferencia Este en la décima jornada de la MLS

Inter Miami busca el primer triunfo en su nueva casa ante New England Revolution: hora, TV y probables formaciones

Un equipo de la Premier League busca un psicólogo por LinkedIn para evitar el descenso

La decisión del Tottenham evidencia la preocupación de los directivos, quienes buscan soluciones innovadoras para enfrentar el desafío de permanecer en la élite del fútbol inglés

Un equipo de la Premier League busca un psicólogo por LinkedIn para evitar el descenso

Cómo fue el intento para echar a Bilardo en la previa del Mundial 86: el apoyo de Grondona y Maradona y la “bendición” del manosanta de Olmedo

A dos meses de la Copa del Mundo, desde el gobierno radical de Raúl Alfonsín se intentó remover de su cargo al doctor-entrenador. El por entonces presidente de la AFA y Diego Maradona respaldaron su continuidad. La discordia por la lista definitiva con los 22 convocados

Cómo fue el intento para echar a Bilardo en la previa del Mundial 86: el apoyo de Grondona y Maradona y la “bendición” del manosanta de Olmedo

Bruno Cabral, la joya de River Plate que tiene más goles que partidos con la selección argentina: sus impresionantes números

El joven delantero de 15 años completó una soberbia actuación en la Copa Vertex en Miami, donde se consolidó como el máximo artillero

Bruno Cabral, la joya de River Plate que tiene más goles que partidos con la selección argentina: sus impresionantes números

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Independiente perdió ante Riestra y deberá definir su suerte ante San Lorenzo, que venció a Platense. Rosario Central logró la clasificación y Racing complicó su futuro

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final
DEPORTES
River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

Inter Miami busca el primer triunfo en su nueva casa ante New England Revolution: hora, TV y probables formaciones

Un equipo de la Premier League busca un psicólogo por LinkedIn para evitar el descenso

Cómo fue el intento para echar a Bilardo en la previa del Mundial 86: el apoyo de Grondona y Maradona y la “bendición” del manosanta de Olmedo

Bruno Cabral, la joya de River Plate que tiene más goles que partidos con la selección argentina: sus impresionantes números

TELESHOW
Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranque sin saber nada de actuación”

La Mari de Chambao en Argentina tras su operación de un segundo cáncer de mama: “La vida vino a enseñarme sus colores”

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

INFOBAE AMÉRICA

América Latina no debe abrirle la puerta a Emposat: la señal de alarma que llega desde Irán

América Latina no debe abrirle la puerta a Emposat: la señal de alarma que llega desde Irán

La CIDH le otorgó medidas cautelares al adolescente de 16 años preso político en Cuba

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos seis muertos y más de 30 heridos

Irán amenazó con lanzar la “mayor lluvia de misiles de la historia” mientras mantiene negociaciones en Pakistán

Es noruego, trabajó como taxista en Cuba y narra la “desilusión” de un pueblo sumido en una eterna crisis: “Salí con el corazón roto”