Estudiantes recibirá a Talleres en un duelo clave por el liderazgo de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

La jornada 16 del Torneo Apertura sigue este sábado

El Torneo Apertura se acerca a su momento de definiciones y este sábado seguirá la jornada 16, que es la penúltima de la Fase Regular, ya que resta la fecha 9 suspendida por el paro de la AFA. Con vistas a la recta final, habrá dos partidos fundamentales en la pelea por ingresar a los playoffs, más allá de lo que suceda en Núñez entre River Plate y Aldosivi.

ESTUDIANTES (LP)-TALLERES

Estudiantes y Talleres afrontan un duelo clave por el liderazgo del grupo

Duelo de protagonistas en La Plata. Estudiantes recibirá a Talleres en UNO en busca de defender su liderazgo en la Zona A del Torneo Apertura, mientras que su rival debe ganar para alcanzar al Pincha en la cima. Desde las 17 con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports.

El conjunto platense del Cacique Medina le arrebató la punta a Vélez en el tramo final y está obligado a quedarse con los tres puntos para mantener ese lugar de privilegio. La idea del entrenador sería poner lo mejor que tiene para este encuentro, a pesar de que el miércoles enfrentará al Flamengo en Buenos Aires por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la vereda opuesta, la T de Carlos Tevez solo tuvo una derrota (ante Boca) en los últimos siete compromisos y un triunfo como visitante lo haría igualar la línea de su contrincante con 27 unidades.

Estudiantes cerrará la Fase Regular contra Platense en Vicente López y Talleres lo hará ante Unión en Santa Fe.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Juan Pablo Loustau

TV: TNT Sports

Hora: 17:00

SARMIENTO-TIGRE

Sarmiento y Tigre se ven las caras en Junín

A todo o nada en Junín. Sarmiento afrontará su última chance para pelear la clasificación al playoff del Torneo Apertura y Tigre necesitará un triunfo para meterse entre los ocho primeros de la Zona B. A partir de las 19:15 con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de ESPN Premium.

El Kiwi de Facundo Sava tiene 16 puntos y un triunfo en su casa le metería presión a Gimnasia y Huracán, que jugarán en el transcurso del fin de semana. Además, igualaría al Matador en la tabla de posiciones y podría llegar con muchas expectativas a la jornada final.

Por otro lado, los dirigidos por Diego Dabove llegan al tramo decisivo en el peor momento del semestre porque no ganan desde el 17 de febrero y arrastran 11 juegos sin victorias (7 empates y 4 derrotas). Su mala cosecha también lo perjudica a nivel continental, ya que el jueves próximo está obligado a imponerse a América de Cali en Victoria por la Copa Sudamericana.

Sarmiento culminará la Fase Regular frente a Belgrano en Córdoba y Tigre viajará a Rosario para enfrentarse al Central de Ángel Di María en Arroyito.

Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Contrera; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jalil Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Elías Cabrera; e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Salomé Di Iorio

TV: ESPN Premium

Hora: 19:15

Las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual