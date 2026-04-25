La novia de Anthony Kiedis, 33 años menor que él, defiende la brecha de edad en su relación: “Él sabe que es un tipo con suerte”

La columnista de Vogue Eileen Kelly salió a defender públicamente su relación con Anthony Kiedis (Composición/REUTERS/Instagram)

Eileen Kelly sabía que tarde o temprano tendría que hablar. Desde que fue vista tomada de la mano con Anthony Kiedis, líder de Red Hot Chili Peppers, en Los Ángeles durante la semana de los Grammy en febrero, y luego posando junto a él en la fiesta de los Oscars de Guy Oseary y Madonna en marzo, las preguntas no han parado.

El 21 de abril, la educadora sexual, podcaster y columnista de 30 años respondió a todas ellas de una sola vez: con un ensayo en Vogue titulado “Mi novio me dobla la edad”.

Sin mencionar a Kiedis por su nombre en ningún momento, Kelly abordó lo que significa estar en una relación con alguien que es mucho mayor que ella. El músico tiene 63 años. La diferencia entre ambos es de 33 años.

En el ensayo, la columnista de Vogue cuenta que conoció a su pareja en una fiesta de cumpleaños, poco después de regresar de un viaje en solitario a Hawái. Al hablar se dieron cuenta que él tenía una casa en ese estado por más de 20 años.

La confusión más repetida que ha enfrentado la pareja en público es que la gente asume que Kiedis es su padre, no su novio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Bromeamos sobre si alguna vez nos habíamos cruzado en la misma franja de playa, o hecho fila juntos en la misma tienda naturista”, escribió y calificó ese momento como el inicio de “un hilo invisible que nos conectaba”.

“La diferencia de edad no me llamó la atención al principio. Había conocido a alguien interesante y magnético; si acaso, asumí que solo seríamos amigos”, relató. Intercambiaron números, quedaron a tomar un café y, desde ahí, la conexión fue creciendo.

Quién es la novia de Anthony Kiedis

Eileen Kelly es una popular influencer y podcaster en materia de educación sexual y salud mental en Estados Unidos. Comenzó en la adolescencia con un blog en Tumblr llamado Birds & Bees, donde publicaba consejos sobre relaciones y salud sexual basados en investigación propia y experiencias personales. Luego, mientras estudiaba en The New School de Nueva York, trasladó su voz a Instagram, donde acumuló una audiencia fiel y ganó el apodo de “la Dra. Ruth del siglo XXI”, en referencia a la célebre terapeuta sexual germano-estadounidense Ruth Westheimer.

La podcaster rechaza los etiquetas más frecuentes que recaen sobre las mujeres en relaciones con hombres mayores: ni buscadora de dinero ni tiene 'daddy issues' (Créditos: Instagram)

En 2016 fundó Killer and a Sweet Thang, un blog de educación sexual orientado a millennials que con el tiempo creció hasta contar con su propio equipo de escritores.

Hubo un punto de inflexión en 2019, cuando Kelly pasó cinco meses en tratamiento psiquiátrico interno en el prestigioso McLean Hospital. Esa experiencia la llevó a ampliar su enfoque hacia la salud mental, y así nació Going Mental, su podcast en el que conversa con celebridades y expertos con el objetivo de destigmatizar los trastornos mentales.

Hace oídos sordos a los prejuicios

Lejos de presentar la relación como algo extraordinario, Kelly la describe con afecto pero sin idealizarla. Uno de los argumentos centrales de su texto es que los hombres mayores, al haber tenido más tiempo para ordenar su vida, pueden ser mejores compañeros.

“Es la primera vez que salgo con alguien significativamente mayor que yo, y a veces bromeo con mis amigos diciendo que me lo he estado perdiendo toda la vida”, escribió la joven. “Mi novio, que me lleva muchos años, parece genuinamente emocionado de estar conmigo, no como alguien que está esperando el momento para buscar a alguien mejor. Él sabe perfectamente que es un tipo con suerte”.

Kelly advierte que si apenas tuviera veinte años, el equilibrio de poder en la relación sería una conversación completamente distinta. (Créditos: Instagram)

No obstante, Kelly reconoce que no todas las relaciones con diferencia de edad funcionan igual, y que el contexto lo cambia todo.

“Si yo tuviera 18, o incluso 21, la balanza estaría inclinada de una manera muy diferente”, escribió, según citó USA Today. La clave, explica, es que ella llegó a esta relación desde una posición de estabilidad: con su propio dinero, su propia carrera y su propia casa. “Quiero a mi novio, pero no estoy en riesgo de perderlo todo si rompemos”, precisó.

También abordó las complejidades del poder dentro de una pareja, señalando que el desequilibrio no es exclusivo de las relaciones con gran diferencia de edad, aunque en ellas resulta más fácil de identificar.

Kelly no esquivó los momentos incómodos que ha vivido desde que la relación se hizo pública. Ha sido confundida con la hija de Kiedis en más de una ocasión y ha perdido al menos una amistad a raíz del vínculo.

“Lo que la gente asume sobre mí, sobre él, sobre la estructura de nuestra relación, suele decir más de ellos que cualquier cosa que exista entre mi novio y yo”, escribió. “La relación en sí pasa a un segundo plano frente a lo que representa.”

“La realidad es comparativamente poco llamativa. Desde adentro, somos principalmente dos personas en el trabajo constante y ordinario de transitar juntos la vida”, expresó.