Maxi López y Wanda Nara sorprendieron con el backstage de su serie vertical: “El multiverso que nadie esperaba”

El exfutbolista compartió la complicidad que tiene con su exmujer en medio de las grabaciones de la serie que estrenarán este año (Video: Instagram)

El rodaje de Triángulo amoroso, la nueva serie vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López, arrancó en los estudios de Telefe y rápidamente dejó ver que la complicidad entre sus protagonistas trasciende la pantalla. Maxi, protagonista y una de las figuras más observadas del proyecto, compartió en redes varios momentos del detrás de escena, donde se pudo observar el clima relajado, las bromas y el intercambio espontáneo con Wanda, su ex y madre de sus tres hijos.

Durante una pausa de grabación, Maxi capturó a Wanda con el celular y la reacción no tardó en llegar. Con humor, Wanda lo chicaneó: “¿Pero qué estás filmando, tu reality?”, entre risas, mientras Maxi le devolvía el apodo que ella misma se adjudicó: “Wanda Bad Bitch”. Ambos se tentaron y la situación se volvió una cadena de guiños y carcajadas. Wanda comentó, entre risas, que Maxi “está supercambiado”, mientras él bromeó sobre cómo el paso del tiempo y los cambios lo afectaron: “Se me sacó hasta las ganas de vivir, o sea, cómo ha cambiado, no lo puedo creer”.

El equipo de producción también se sumó al clima distendido, hablando de facturas y logística, lo que dio pie a más chicanas internas. Wanda preguntó si Maxi había pedido tortitas negras para ella, a lo que él respondió entre risas: “Ya sé que te gustan las tortitas negras, Solange, ya lo sé”. Las bromas y la familiaridad reflejaron que, más allá del pasado sentimental y de la exposición mediática, ambos supieron construir un vínculo funcional y hasta divertido para el trabajo en común.

Wanda junto a Karla Kovacic, la elegida para hacer el papel de Daniela Christiansson

En el pie del video que compartió en redes, Maxi sintetizó el espíritu del momento: “Ni en la mejor serie de Netflix vas a encontrar este back. El multiverso que nadie esperaba, pero con Solange se pica más que cualquier ficción!”. Así, la serie no solo promete una trama basada en hechos reales, sino también un detrás de escena donde la ironía, la complicidad y el humor de Maxi y Wanda son protagonistas inesperados y suman un atractivo especial para quienes siguen de cerca este nuevo desafío profesional.

La buena sintonía, la complicidad y el intercambio de bromas durante el rodaje anticipan que Triángulo amoroso no solo será una ficción basada en hechos reales, sino también un espacio donde la ironía y el juego de dos protagonistas con historia propia suman un atractivo extra, tanto para el público como para quienes siguen de cerca cada paso de la dupla en este nuevo desafío profesional.

Días atrás, Pía Shaw, panelista de A la Barbarossa, estuvo en el detrás de escena del primer día de grabación de la novela vertical protagonizada por Wanda Nara. “Estos son los pasillos de Telefe, querido, creo que tengo una amiga que hoy comienza a grabarse en estos estudios y en esta casa la novela vertical de Wanda Nara y una de las protagonistas de esta novela es nada más y nada menos... Te damos la bienvenida, querida Yanina Latorre”, relató Pía al presentar a la conductora, que tendrá un rol clave en la serie.

Pía Shaw mostró el detrás de escena de la grabación de la serie de la empresaria (VIdeo: A la Barbarossa- Telefe)

Al ser presentada, Yanina se mostró entusiasmada y reveló parte de su material: “Acá tengo el guion, estas son mis escenas de hoy”. Explicó que debía grabar cuatro escenas y contó sobre su personaje: “Voy a hacer de conductora de un programa de espectáculos, amor. Doy primicias de Wanda y Maxi. Tengo panelistas, tengo todo. Cuando vean a mi panelista se mueren”. Entre bromas y complicidades, mantuvo el misterio sobre la identidad de su panelista: “No te lo voy a decir”.

La recorrida de Pía incluyó también a Georgina Barbarossa, quien desde el piso del programa confirmó su participación en la serie, en el rol de la abogada de Wanda Nara. “Hago un personaje muy lindo, muy divertido”, adelantó Georgina. Ante la consulta sobre si su papel se inspiraba en Ana Rosenfeld —la abogada que llevó adelante el divorcio de Wanda y Maxi—, Georgina respondió: “Sí, sí, señora”. Yanina sumó: “Es que acá tengo todo el guion. Y acá están todos los famosos que aparecen”.