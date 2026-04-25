¿Qué pasa con la salud de David Hasselhoff? El actor de ‘Baywatch’ reaparece con andador a los 73 años

Tras las imágenes virales, fuentes cercanas revelan cómo se encuentra realmente el actor.(Composición fotográfica: Backgrid/The Grosby Group/IMDb)

La reciente reaparición pública de David Hasselhoff ha encendido las alarmas entre sus seguidores. El icónico protagonista de Baywatch fue fotografiado en Los Ángeles utilizando un andador, con una apariencia visiblemente más frágil que la que lo convirtió en símbolo de vitalidad en los años 90.

Las imágenes, difundidas por el diario británico Daily Mail el 23 de abril de 2026, generaron preocupación inmediata en redes sociales y entre sus fanáticos.

Según ese medio, el actor de 73 años fue visto “luchando por mantener el equilibrio” mientras abandonaba un edificio acompañado de su esposa, Hayley Roberts. Vestido de manera casual, con sudadera y gorra, Hasselhoff avanzaba lentamente por un estacionamiento, con apoyo en el andador y asistencia constante.

El propio representante del actor confirmó a Daily Mail que Hasselhoff se ha sometido recientemente a cirugías de reemplazo de rodilla y cadera, procedimientos que explican sus actuales limitaciones de movilidad.

Se trata de intervenciones necesarias, pero el proceso de recuperación exige paciencia por parte de la estrella de El auto fantástico.

Fuentes cercanas aseguran que Hasselhoff “se siente mejor que en mucho tiempo” pese a su apariencia frágil. (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

“Para un hombre que siempre ha estado en forma y muy activo, sus cirugías recientes lo han golpeado un poco más de lo que esperaba”, dijo al medio un allegado de Hasselhoff. “Envejecer ya le está pasando factura, pero aunque recientemente se veía frágil, en realidad se siente mejor que en mucho tiempo”.

Tranquilizan a los fans

Un día después de la publicación de estas fotografías, el portal estadounidense TMZ ofreció una versión más clara sobre el estado de salud de la estrella de Hollywood. Citando a una fuente cercana, el medio afirmó que las imágenes corresponden a la salida de una sesión de terapia física, parte de su proceso de rehabilitación tras las operaciones.

Según el informante, Hasselhoff “está bien” y todavía se mantiene activo. Realiza ejercicio y caminatas frecuentes, por lo que los fans “pueden relajarse y dejar de especular”.

La reacción del público, sin embargo, resulta comprensible. Tal como señala el medio, Hasselhoff ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses mientras atiende sus problemas de movilidad.

Así lucía el actor en 2022. El intérprete atraviesa una etapa de recuperación tras intervenciones quirúrgicas necesarias (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Pese a los desafíos físicos, todo indica que el actor mantiene una actitud optimista frente a su recuperación. De acuerdo con Daily Mail, planea volver a actuar una vez que recupere su estado físico.

“Está en rehabilitación y quiere volver a hacer algunos trabajos de actuación, y quiere hacer más música… una vez que esté mejor y al 100%, tiene la intención de volver con todo”, señaló una fuente cercana.

Entre sus objetivos figura incluso participar en el próximo relanzamiento de Baywatch, la serie que definió su carrera y que prepara una nueva versión para la temporada 2026-2027.

El reparto combina nuevos rostros con algunas figuras vinculadas al legado original. El actor Stephen Amell encabeza el elenco en el papel de Hobie Buchannon, el hijo de Mitch, quien ahora asume el liderazgo como capitán del equipo y continúa la herencia del personaje que interpretó Hasselhoff en los años 90. A él se suman nombres como Jessica Belkin, Shay Mitchell y Brooks Nader.

El casting abierto de "Baywatch" logró reunir a miles de aspirantes a actores. (REUTERS/Daniel Cole)

Por el momento, solo se ha confirmado el retorno de un actor de la serie original: David Chokachi retomará su personaje de Cody Madison.

Según informó Daily Mail, Hasselhoff ve con buenos ojos el relanzamiento y se muestra entusiasmado ante la posibilidad de involucrarse. “Le encanta que la serie regrese y espera que tenga la misma magia que la original, y si puede ayudar a lograrlo apareciendo en algún momento, aún mejor”.