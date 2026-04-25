La tonelada y media de cocaína decomisada en el sur de Costa Rica tenía calcomanías de Tarzán

Los paquetes de drogas estaban organizados y etiquetados en filas, facilitando la logística criminal y el control de la trazabilidad./(Policías de Costa Rica)

Las autoridades judiciales de Costa Rica revelaron que, de manera llamativa, los paquetes de droga incautados la madrugada del viernes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Pavones, en Golfito, presentaban calcomanías con imágenes del personaje animado Tarzán, un detalle que evidencia la sofisticación y los códigos internos manejados por las redes de tráfico internacional de estupefacientes.

Según los informes de medios locales como Teletica y Diario Extra, la operación fue el resultado de una investigación que se extendió por aproximadamente un mes, en la que se logró establecer la ubicación y la dinámica de almacenamiento de la droga. El OIJ ha compartido imágenes de decenas de bultos plásticos negros organizados en filas sobre el césped, cada uno de ellos identificado con la calcomanía de Tarzán. La imagen, que muestra al personaje en una escena selvática, servía como distintivo para diferenciar este cargamento de otros, una práctica habitual en las organizaciones criminales transnacionales para controlar la trazabilidad de la mercancía a lo largo de la cadena logística.

El director interino del OIJ, Michael Soto, brindó declaraciones en las que subrayó la gravedad de la situación y el papel central que ha asumido Costa Rica en el tráfico internacional de drogas. “Costa Rica se ha convertido en un ‘hub’ logístico del narcotráfico, donde los grupos del crimen organizado reciben grandes cargamentos de droga provenientes de Suramérica, que luego son reenviados principalmente a Estados Unidos y Europa”, advirtió Soto. El funcionario explicó que la ubicación geográfica del país, así como las características de su litoral y la permeabilidad de sus fronteras marítimas y terrestres, han facilitado la operación de redes internacionales que utilizan el territorio costarricense como punto de acopio y reexpedición.

La cocaína incautada llevaba distintivos de Tarzán, señalando los códigos internos de las redes transnacionales de drogas./(Policías de Costa Rica)

Las imágenes difundidas por el OIJ muestran la magnitud del decomiso. Decenas de paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva se encuentran alineados en el suelo, algunos de ellos con etiquetas que permiten su identificación por parte de los agentes judiciales. En una de las fotografías, se observa claramente el paquete con la calcomanía de Tarzán, evidencia de los mecanismos que emplean los narcotraficantes para garantizar que su mercancía no sea confundida en los nodos logísticos.

Este tipo de decomisos, según las autoridades, pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional y los controles fronterizos, así como la capacidad de investigación financiera para rastrear las ganancias ilícitas asociadas a estas actividades. Michael Soto recalcó que la presencia de organizaciones criminales transnacionales en Costa Rica no solo representa un desafío para la seguridad pública, sino que también pone en riesgo la integridad de las instituciones y la estabilidad social del país.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen exacto del cargamento y los posibles destinos finales fuera del territorio costarricense. El OIJ no descarta la participación de otros grupos y la existencia de una red logística que involucre a varios países de la región.

EL OPERATIVO

El OIJ destaca la necesidad urgente de reforzar la cooperación internacional y los controles fronterizos para frenar el narcotráfico./(Policías de Costa Rica)

En el operativo realizado en Pavones fueron detenidas siete personas, con edades comprendidas entre los 22 y los 53 años. Las autoridades judiciales no han revelado mayores detalles sobre la nacionalidad o roles específicos de los detenidos, pero señalaron que este grupo sería responsable de la custodia y el acopio de la droga, a la espera de su reexpedición hacia mercados internacionales.

Los arrestados permanecen a la espera de medidas cautelares, mientras el Ministerio Público recopila las pruebas necesarias para formular los cargos correspondientes por tráfico internacional de drogas.

El decomiso de Pavones se suma a una serie de incautaciones recientes en distintas zonas costeras del país, lo que refuerza la percepción, tanto a nivel nacional como internacional, de que Costa Rica enfrenta un complejo escenario en la lucha contra el narcotráfico, en el que la sofisticación de los grupos criminales demanda respuestas cada vez más coordinadas y efectivas.