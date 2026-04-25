En medio de la tensión global por la guerra, Argentina rompe récord de exportaciones energéticas

La demanda de energía en Europa enfrenta restricciones severas (Foto: Bloomberg)

En medio de una crisis energética global, Argentina empieza a ocupar un lugar destacado en el mapa internacional: durante el primer trimestre de 2026, el sector alcanzó un superávit comercial récord de USD 2.405 millones, según el Indec. El país avanza hacia un rol clave como exportador en un mercado cada vez más competitivo.

La demanda de energía en Europa enfrenta restricciones severas. La Unión Europea pide a sus ciudadanos que trabajen desde casa, al menos un día por semana; reduzcan la velocidad en las autopistas, compartan el auto y eviten los vuelos cortos, con el objetivo de disminuir el consumo energético ante la vulnerabilidad del abastecimiento.

La inquietud predominó en CERAWeek, el principal evento de la industria petrolera internacional realizado el mes pasado en Estados Unidos. Según Wael Sawan, director ejecutivo de Shell, el foco ya no está en el precio del barril, sino en los “flujos físicos”, es decir, el movimiento real de combustibles y electricidad a través de las infraestructuras mundiales de transporte, almacenamiento y producción.

El debate sobre precios del crudo dio paso a la preocupación por la capacidad del sistema global para garantizar el abastecimiento

Sawan advirtió que el impacto de la crisis energética comenzó en Asia, con un “efecto dominó” que partió del sur y se expandió hacia el sudeste y el noreste, alcanzando a Europa en pocas semanas. Afirmó que los esfuerzos gubernamentales para compensar la caída de la oferta resultan insuficientes ante la magnitud del desafío.

La diversificación de proveedores dejó de ser una aspiración estratégica para convertirse en una necesidad estructural. “La seguridad nacional ya no es posible sin seguridad energética”, sentenció el CEO de Shell (Foto: Reuters)

El barril de Brent, que hace apenas unos meses cotizaba cerca de los USD 60, trepó hasta los USD 104,84. Analistas proyectan una estabilización en torno a los USD 100 mientras dure el conflicto en Oriente Medio.

En ese contexto, la diversificación de proveedores dejó de ser una aspiración estratégica para convertirse en una necesidad estructural. “La seguridad nacional ya no es posible sin seguridad energética”, sentenció el CEO de Shell.

El papel estratégico de Vaca Muerta

En encuentros como CERAWeek y otras reuniones sectoriales, la presencia de Vaca Muerta resulta cada vez más relevante. La formación neuquina se destaca por su capacidad para sostener la producción nacional de petróleo y gas, cumpliendo dos condiciones clave: estar alejada de zonas geopolíticamente inestables y disponer de recursos suficientes para abastecer la demanda local por más de un siglo en petróleo y más de dos en gas natural.

Bajo condiciones de precios sostenidos, Vaca Muerta podría alcanzar 1 millón de barriles diarios producidos antes de 2030 (Rystad Energy)

La consultora Rystad Energy tiene un proyección optimista para el país. Bajo condiciones de precios sostenidos, Vaca Muerta podría alcanzar 1 millón de barriles diarios producidos antes de 2030, con un techo estimado de 1,8 millones de barriles de petróleo/día para 2035. El principal destino proyectado es China, que podría convertirse en comprador sostenido del crudo neuquino a partir de 2027.

Un dato central que ilustra el nuevo posicionamiento argentino: Alemania, uno de los países más afectados por la crisis de suministro en Europa, firmó un contrato por más de USD 7.000 millones para importar gas natural licuado (GNL) argentino.

La formación neuquina se destaca por su capacidad para sostener la producción nacional de petróleo y gas ( Foto: Reuters)

La contraparte local es el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Por parte de Alemania, la empresa estatal Securing Energy for Europe (SEFE) fue creada específicamente para garantizar el abastecimiento energético del país ante la crisis desatada primero por la guerra en Ucrania y ahora profundizada por el conflicto en Medio Oriente.

El convenio establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, a partir de fines de 2027. Ese volumen cubrirá cerca del 80% de la capacidad operativa del primer buque licuador, el Hilli Episeyo, que operará frente al Golfo San Matías, en Río Negro. La iniciativa Argentina LNG contempla una segunda fase con un nuevo buque de licuefacción, el MKII, y un gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con la costa patagónica. Con ambas unidades operativas, la capacidad conjunta alcanzaría unas 6 millones de toneladas anuales.

Exportaciones e importaciones

Aunque las proyecciones colocan a Vaca Muerta como proveedor confiable en los próximos cuatro o cinco años, los resultados actuales ya son positivos. Según datos del Indec, en el primer trimestre de 2026 las exportaciones energéticas totalizaron USD 2.837 millones, mientras que las importaciones cayeron 35,7%, hasta USD 432 millones. Esa combinación determinó un superávit histórico.

En marzo, el saldo positivo del sector llegó a USD 1.090 millones: la mayor marca para un mes individual desde que se tiene registro. Las exportaciones energéticas de ese mes crecieron un 23,2% interanual, hasta USD 1.235 millones, impulsadas por un aumento en volúmenes exportados del 29,1%, aunque con una leve baja en precios internacionales del 4,5%.

El resultado energético fue parte de un contexto comercial general robusto: la balanza comercial total registró un superávit de USD 2.523 millones en marzo, consolidando 29 meses consecutivos de saldos positivos para la economía argentina.

Oportunidad y desafío

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) advirte que el país se encuentra ante una ventana de oportunidad definida por la evolución de la demanda global. Las proyecciones muestran que el consumo de petróleo continuará en alza hasta mediados de la próxima década, para luego iniciar un descenso gradual. En el caso del gas natural, los escenarios coinciden en que el consumo seguirá creciendo hasta 2050, impulsado por el reemplazo del carbón.

El gráfico muestra la evolución de la balanza comercial energética, incluyendo exportaciones, importaciones y el saldo proyectado entre los años 2024 y 2035, indicando un aumento constante del saldo

“Por primera vez en la historia disponemos de recursos para abastecer la demanda local y, a la vez, conformar una plataforma de exportación a gran escala destinada a abastecer la demanda mundial”, sostiene el informe de la CEPH.

En el escenario más expansivo, con pozos de shale oil creciendo al 11% anual y mayor capacidad de licuefacción, las exportaciones energéticas podrían alcanzar USD 27.945 millones para 2030 y USD 41.758 millones para 2035, con un saldo positivo de USD 37.678 millones en ese último año. Para llegar ahí, se requerirían inversiones de entre USD 12.000 millones y USD 21.000 millones anuales en la próxima década.

Se requerirían inversiones de entre USD 12.000 millones y USD 21.000 millones anuales en la próxima década (CEPH)

Sudamérica también ampliará la oferta: Brasil, con Petrobras, y Guyana, con proyectos liderados por ExxonMobil, también sumarán en conjunto 2,1 millones de barriles diarios adicionales al mercado global en los próximos años.

Infraestructura y regulaciones, los retos pendientes

El principal cuello de botella, en un escenario de máxima producción, es la infraestructura. El proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que une Vaca Muerta con el mar rionegrino a lo largo de más de 400 kilómetros, se encuentra en etapa avanzada y permitirá evacuar toda la producción petrolera de la cuenca neuquina, incrementando en un 70% la posibilidad de transporte y duplicando la capacidad actual de la zona núcleo.

El oleoducto que une Vaca Muerta con el mar rionegrino a lo largo de más de 400 kilómetros, se encuentra en etapa avanzada (Foto: Reuters)

En el ámbito regulatorio, la CEPH propone extender los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) a toda la producción hidrocarburífera, eliminar retenciones a las exportaciones y reducir la carga fiscal en las cuencas productoras. Los primeros proyectos de licuefacción fueron posibles gracias a estos incentivos; su extensión podría potenciar el salto de escala.

El propio Mike Wirth, CEO de Chevron, sintetizó el escenario en CERAWeek: “el reto de Argentina ya no es geológico, sino institucional y de infraestructura. Los recursos existen; la incógnita es si el marco regulatorio, la logística y la política de inversiones acompañarán a tiempo una oportunidad que el mercado internacional, hoy más que nunca, está dispuesto a aprovechar”.