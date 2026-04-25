Los secretos de Charlize Theron: por qué la estrella de “Apex” no puede dejar de ver crímenes reales

La protagonista de Apex cuenta cómo el rigor físico del cine de acción impulsa su carrera y la lleva a asumir retos extremos en cada rodaje

Durante su participación en el pódcast deportivo New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, la actriz y productora sudafricana Charlize Theron abordó su pasión por el cine de acción y su fascinación por las historias de asesinos seriales.

A propósito del estreno de su nueva película, Apex, en la plataforma de streaming Netflix el 24 de abril, Theron reveló detalles de su carrera y compartió diversas anécdotas personales, mostrando tanto su fortaleza ante las cámaras como su lado cotidiano.

Theron confesó en New Heights que su principal obsesión profesional y personal es la mente criminal, especialmente las historias de asesinos seriales. Este interés también abarca el rigor físico del cine de acción y la dificultad de narrar historias mediante el cuerpo, lo que condiciona tanto su elección de papeles como su trabajo como productora.

Su curiosidad y su interés por los desafíos reales y emocionales se expresan en proyectos como Monster, Mindhunter, Mad Max y Apex.

El cuerpo como herramienta narrativa y los desafíos físicos

Durante su participación en el ciclo New Heights, la actriz compartió cómo el trabajo en 'Mad Max: furia en el camino' renovó su pasión por el lenguaje corporal (Captura de video)

En la charla en New Heights, la actriz explicó que gran parte de su enfoque actoral se origina en su formación como bailarina: “Me reenamoré de usar mi cuerpo como instrumento para contar historias cuando trabajé en Mad Max: furia en el camino”, afirmó.

Para ella, la fisicalidad es una forma de narración que va más allá de los diálogos: “Creo que las buenas películas de acción funcionan cuando la historia se cuenta directamente a través de la acción. Para mí, es fundamental que la fisicalidad sea la narrativa”.

Producciones como Atomic Blonde y ahora Apex llevaron a Charlize Theron al límite físico. La actriz apostó por la acción real, evitando dobles en escenas clave para mantener la intensidad y el realismo.

En ese marco, reveló que realizó personalmente todas las secuencias de escalada en Apex, incluida una especialmente exigente en la que ascendió un acantilado de más de 18 metros sin colchonetas de seguridad, condicionada por el entorno natural.

En Apex, Charlize Theron realizó personalmente las arriesgadas secuencias de escalada, incluyendo un ascenso de 18 metros sin colchonetas para lograr mayor realismo (Netflix)

“Ese último tramo, agotada, escalando un volado... Recuerdo pensar: ‘Esto es absolutamente una locura’. Esa risa que se ve en pantalla es real, era yo preguntándome por qué estaba haciendo eso por tercera vez consecutiva”, contó.

Charlize Theron dejó en claro su filosofía frente al cine de acción con una idea contundente: “Para alcanzar la grandeza necesitas un poco de locura y osadía”. La actriz apuesta por desafíos que la obliguen a ir más allá de lo cómodo y a involucrarse físicamente en cada escena.

En esa línea, explicó por qué se siente atraída por historias sin artificios, donde el cuerpo y la tensión narrativa llevan el peso del relato. “Me atraen las historias directas. En Apex, una chica se enfrenta a un asesino serial en plena naturaleza. No hay artificios: la supervivencia y la acción física lo son todo”, señaló, reforzando su preferencia por un estilo crudo y realista.

Obsesión por los asesinos seriales y perfilación criminal

La fascinación de Charlize Theron por los asesinos seriales trasciende la ficción. En el diálogo con los Kelce reconoció: “Me obsesionan las historias sobre asesinos seriales. Literalmente, puedo dormirme viendo Dateline”, en referencia al programa investigativo Dateline de NBC.

La actriz reconoce que la osadía y la locura son necesarias para alcanzar la grandeza en historias de supervivencia, valorando la autenticidad en cada reto físico del rodaje (REUTERS/Yara Nardi)

El interés por el tema surgió durante la preparación para interpretar a Aileen Wuornos en Monster y se consolidó en su rol como productora ejecutiva de Mindhunter, la serie sobre la perfilación criminal en la agencia federal estadounidense.

La actriz detalló que su entusiasmo por la psicología criminal se debe, en parte, a John Douglas, pionero del análisis criminal en el FBI. “Fue el primer gran perfilador del FBI, un tipo que supo ver más allá de los crímenes para entender los aspectos psicológicos que unían a estos criminales”, manifestó Theron.

Considera que la serie priorizaba la investigación y comprensión del asesino en lugar de la violencia explícita: “Me parecía más aterrador no intentar explicar las motivaciones, sino quedarnos en la incertidumbre de la mente psicópata”.

Theron comparte su fascinación por los asesinos seriales y el análisis criminal, interés que influyó en su papel en Monster y como productora de Mindhunter (REUTERS/Mario Anzuoni)

Theron abordó con humor la célebre concentración de asesinos seriales en Ohio, destacando que las particularidades históricas, demográficas y policiales permiten identificar estos patrones en ese estado.

En tanto, explicó que consumir contenidos sobre crímenes reales es parte de su ocio, pero subrayó que distinguir entre realidad y ficción resulta esencial para interpretar emociones extremas en sus personajes.

Vida personal: familia, mascotas y experiencias fuera de cámara

Durante la entrevista, Charlize Theron habló también sobre los retos y el humor en su vida familiar. Consultada por sus hijas, admitió que ser madre exige adaptación frente al caos del día a día: “Cuando era niña, no tenía hermanas, así que cuando mis hijas pelean pienso: ‘¿Estaré haciendo algo mal?’ A veces temo que acaben en la cárcel por lo intensas que son, pero luego mis amigas me recuerdan que es normal”.

Más allá de su carrera, Charlize Theron aborda los desafíos de la maternidad, el caos familiar, las adolescencias y la convivencia con mascotas cuyos nombres reflejan guiños culturales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con ironía, describió la adolescencia como un momento en el que “solo puedes salir de casa a dar vueltas en auto para sobrevivir mentalmente”, y contó cómo hasta encender la luz puede ser un motivo de discusión con sus hijas.

Theron relató que nombró a su perro Johnny Utah por el personaje de Keanu Reeves, aunque actualmente son sus hijas quienes eligen nombres para las mascotas, en su mayoría diminutivos. En ese sentido, consiguió llamar a una perra Ripley en honor a la protagonista de la franquicia cinematográfica Aliens, una de sus figuras de fortaleza favoritas en el cine.

En lo personal, Theron recordó su experiencia durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando, tras sentirse fuera de lugar, decidió centrarse en transmitir esperanza. “No puedes equivocarte con una cita de Nelson Mandela”, expresó, y remarcó su admiración por la dedicación de los atletas.

“Apex” en Netflix: exigencias físicas y un rodaje desafiante

El rodaje de Apex en Netflix representó para Theron una experiencia límite tanto física como mental, contando con dobles olímpicas para el kayak pero realizando personalmente las escenas de riesgo en exteriores (Netflix)

Sobre el rodaje de Apex, Theron subrayó las exigencias físicas y la entrega total al proyecto: “Esta película me ofreció justo lo que necesitaba: perderme en un mundo donde la supervivencia depende tanto de la mente como del cuerpo. Hice piruetas, subí acantilados, me enfrenté a mi miedo a las alturas”.

Reconoció que trabajó con dobles olímpicas para las escenas de kayak, mientras que las de escalada representaron una verdadera prueba de temple y resistencia.

La actriz valoró que el realismo de la acción filmada en exteriores permite transmitir al público una experiencia directa: “Hay un cansancio real en mi cuerpo en la última escena, y eso no se puede fingir. Fue una experiencia límite en todos los sentidos”.