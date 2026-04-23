“Sentimos que solo tuvimos suerte una vez”, dice Elizabeth Banks sobre la presión tras el éxito en Hollywood

Elizabeth Banks señala que priorizar nuevos espacios y rodearse de aliadas fue clave para reinventar su carrera fuera de los modelos tradicionales de Hollywood (REUTERS/Danny Moloshok)

Priorizar nuevos espacios y rodearse de aliadas permitió a Elizabeth Banks reinventar sus decisiones y evitar caminos tradicionales, apostando por la libertad creativa y el poder femenino para su futuro.

En una conversación con el podcast Bustle, la directora y actriz repasó su trayectoria, compartió los desafíos de la fama y explicó cómo la maternidad, la solidaridad y las redes de apoyo femenino configuraron su visión actual de autonomía.

Ahora concentra sus esfuerzos en la autenticidad y el desarrollo de proyectos propios por encima del reconocimiento externo, reuniendo aliadas para moverse fuera de los modelos tradicionales y consolidar decisiones más libres.

Infancia y origen lector

La famosa actriz y directora relata cómo la maternidad y el apoyo entre mujeres moldearon su visión de autonomía y poder femenino en la industria

“Siempre fui una gran lectora”, relató Banks al recordar su infancia en Massachusetts. Participaba en concursos escolares donde acumulaba estrellas por cada libro leído. “Quería ganar ese juego”, confesó entre risas, describiendo tardes de juegos de mesa, acertijos y novelas en lugar de tecnología.

De niña, se inclinaba por la fantasía, con la novela clásica A Wrinkle in Time o Island of the Blue Dolphins, ambas protagonizadas por jóvenes heroínas en busca de aventura. Su madre, también lectora entusiasta, compraba libros usados y alentaba ese hábito.

Actualmente, fomenta la lectura en sus dos hijos adolescentes. “Les explico que no basta con lo que piden en la escuela. Para ser buen comunicador y entender la vida, tienes que leer mucho más”, dijo, añadiendo que ahora comparten lecturas y debates sobre historias clásicas.

Maternidad y roles femeninos

Elizabeth Banks fomenta la lectura y el pensamiento crítico en sus hijos adolescentes al igual que lo hizo su madre cuando era niña (REUTERS/Daniel Cole)

La maternidad ocupó un lugar central en lo que compartió Banks. “La presión en la maternidad y la exigencia del sacrificio son reales”, afirmó en la entrevista para el podcast. Se propuso no repetir traumas familiares y ser la mejor versión de sí misma para sus hijos.

Al repasar su historia, resaltó la función de las mujeres como organizadoras y cuidadoras en la familia. Como hija mayor de tres hermanas, recordó haber sentido esas expectativas desde pequeña. “Arreglamos todo. Organizamos la vida de los demás”, recordó, señalando los modelos heredados y cómo estos marcan el entorno familiar.

Para Banks, la habilidad de las mujeres para establecer alianzas y cuestionar patrones tradicionales es clave. “Cada generación debe decidir qué patrones dejar atrás para no perpetuar viejos dolores”, reflexionó.

Fama y reinvención profesional

La presión sobre las mujeres en la maternidad y en roles familiares es uno de los desafíos que Banks busca transformar para eliminar patrones heredados (REUTERS/Etienne Laurent)

La directora de la exitosa comedia musical Pitch Perfect 2 experimentó una fuerte impresión cuando logró el mayor estreno de un musical en la historia del cine, debido al peso de igualar esa marca en futuros proyectos.

“Pensé que nunca volvería a hacer algo tan grande”, admitió. Aprendió a avanzar y a aceptar los altibajos de la carrera profesional. La madurez, explicó, le permitió seleccionar mejor sus proyectos y dejar de intentar complacer a todos.

Banks considera que la verdadera capacidad está en asimilar los logros previos y evitar quedar atrapada en la inseguridad posterior al éxito. Reconoció además la presión constante para las mujeres en Hollywood, sobre todo después de triunfar.

“Sentimos que solo tuvimos suerte una vez”, dijo. Por eso, defiende la autoafirmación y autenticidad como principios ante la industria y prioriza proyectos alineados con sus propios valores y visión.

Libertad creativa y futuro

Elizabeth Banks ve en las próximas generaciones la posibilidad de hallar soluciones innovadoras, invitando a mujeres a desafiar patrones y construir nuevas narrativas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La libertad creativa se convirtió en su motor diario con la mirada puesta en 2026. “Cuando surge la inspiración, debo anotarla enseguida en una nota de voz o escribir la idea. Si espero, desaparece”, contó sobre su método.

Alterna fases de creatividad intensa con períodos dedicados a otros proyectos; para ella, dirigir implica unir un equipo, compartir ideas y confiar en la energía colectiva para enriquecer la historia.

Su vocación como directora proviene de la necesidad de construir su propio universo y ofrecer espacio a nuevas voces. Menciona además a las próximas generaciones, convencida de que serán ellas quienes encuentren soluciones a los problemas actuales.