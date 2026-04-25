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Los guiños de Alpine a Boca, Paredes y Messi en la previa a la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

El barrio de La Boca y la escudería francesa se fusionan en la previa del Road Show to BA 2026, donde el piloto argentino recorrerá las calles porteñas con un monoplaza de Fórmula 1

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La escudería francesa palpitó la exhibición de Franco Colapinto con varias referencias al Xeneize

El barrio de La Boca cobró un inesperado protagonismo en la previa a la exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires. La escudería Alpine difundió en sus redes un video que fusiona la pasión por el automovilismo con la identidad futbolera del piloto argentino, hincha confeso de Boca Juniors desde la infancia.

La publicación mostró imágenes del Lotus E20, el monoplaza que Colapinto conducirá durante la exhibición, circulando por sitios emblemáticos de la ciudad. Entre las escenas más llamativas, se destacaron grafitis y el escudo azul y oro pintados en las paredes de La Boca, niños jugando con la camiseta del club y una toma de la tradicional esquina de Caminito. Además, una referencia a Lionel Messi con la Copa del Mundo que se encuentra en el pintoresco barrio. De esta manera, Alpine conectó visualmente el evento con el sentimiento Xeneize que atraviesa la vida del piloto.

Los guiños de Alpine a Boca Juniors
La exhibición de Franco Colapinto con Alpine brinda guiños a Boca Juniors en la previa

A menos de 24 horas del llamado “Road Show to BA 2026, la escudería francesa intensificó la expectativa en redes sociales. Además, el domingo pasado Colapinto compartió historias alentando al club durante el último Superclásico ante River, partido que Boca ganó con un gol de Leandro Paredes. En la publicación, se aprecian varios cascos junto a la imagen televisiva del festejo Xeneize.

La afinidad de Colapinto con Boca Juniors es una constante en su carrera. En entrevistas anteriores, el piloto recordó una etapa que lo marcó: “Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan. De chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha”.

Los guiños de Alpine a Boca Juniors
Las imágenes del Lotus E20 que conducirá Colapinto estuvieron acompañadas con referencias al club Xeneize

El vínculo con el club no se limita a lo sentimental. En cada paso deportivo, Colapinto incorpora detalles que aluden a su equipo con gorras, camisetas y obsequios del público que lo siguen a los circuitos y países que visita. A finales del año pasado, se comprometió a que, cuando alcance su primer podio en la Fórmula 1, realizará un homenaje a Boca, reafirmando la conexión emocional que mantiene con su país y con el club.

En las horas previas al evento, Alpine también difundió un video donde Colapinto canta una canción con un pequeño recorte cuando menciona a las Malvinas, del tema “Pa’ la Selección” de La T y la M, mientras el piloto refuerza la narrativa de pertenencia argentina en el contexto internacional de la Fórmula 1.

Los guiños de Alpine a Boca Juniors
Este domingo será el esperado Road Show to BA 2026

La exhibición de este domingo marca un hito, debido a que será la primera vez en 14 años que un monoplaza de Fórmula 1 recorre oficialmente las calles de Buenos Aires. El evento, que comenzará a las 8:30 en Palermo, reproducirá la atmósfera de un paddock profesional y contará con la participación de artistas nacionales.

En la práctica, el “Road Show to BA 2026” representa tanto un acercamiento de la Fórmula 1 al público argentino como una oportunidad para que Colapinto celebre sus raíces. El despliegue audiovisual de Alpine, con guiños a Boca, a Buenos Aires y a símbolos nacionales, refuerza la narrativa de un piloto que, pese a competir en el máximo nivel mundial, mantiene intacto el lazo con su país.

Los guiños de Alpine a Boca Juniors
La escudería Alpine celebra la pasión futbolera y la identidad nacional en redes sociales

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