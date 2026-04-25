Moria Casán habló de la relación entre su hija Sofía Gala y Fito Páez: "Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado"

Marcelo Polino y Juan Etchegoyen tuvieron como invitada a Moria Casán, que habló sobre la relación entre Sofía Gala y Fito Páez

La reciente participación de Moria Casán en el programa Polino Auténtico de Radio Mitre reavivó el debate sobre el vínculo entre su hija, Sofía Gala, y el músico Fito Páez tras la aparición conjunta de ambos en el homenaje a la actriz realizado en el Palacio Libertad. Las declaraciones de Casán, difundidas en vivo, aportaron nuevos elementos que despertaron el interés de la farándula y del público atento a los protagonistas del espectáculo argentino.

En Polino Auténtico, Moria Casán abordó públicamente la presencia de Sofía Gala y Fito Páez en el homenaje, aunque evitó confirmar de manera explícita una relación sentimental. La actriz sostuvo que la pareja “no quiere rótulos”, pero destacó el cariño y el respeto que siente por ambos, y señaló que asistir juntos a un evento tan especial podría interpretarse como una señal válida de cercanía.

Durante la transmisión de Polino Auténtico, Juan Etchegoyen fue directo al consultarla sobre los rumores de romance, destacando: “Yo lo sentí como una confirmación del romance sin confirmarlo. Vos, que conocés como nadie a Sofi, ¿también lo viviste así?”.

Casán no eludió la pregunta y explicó: “Sí, yo creo que si bien la pareja, no sé, se conocen desde hace muchos años, son divinos los dos y Fito es una persona… Yo le digo Páez, Rodolfo es un amor de persona y creo que ir a un evento así en honor a mí, si bien la pareja no quiere rótulos… mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor el otro quiere rótulo, pero Sofía no…”. Para Casán, la aparición pública conjunta en un evento así puede funcionar como “una manera de: bueno, si van juntos a un evento de semejante calibre…”.

El intercambio radial continuó. Ante la observación de Etchegoyen sobre la posibilidad de una confirmación tácita, Casán sumó detalles: “Porque Sofía le dije: ‘Mirá, mamá, te vas a bancar, va a estar toda la prensa. ¿No querés ir otro día? Vas otro día’. En un momento lo pensó... primó más el amor a su madre. Me dice: ‘No, yo pues que... una cosa es ir el día que me lo hacen, que esté yo, y otra cosa es ir otro día’. Igual fue ese día, se lanzó con todo y bueno, me parece que si bien no tiene rótulo, algo confirma”.

Insistiendo en la ambigüedad del vínculo, la actriz reflexionó: “El amor a su madre y el algo. Sí, se lo permiten”. Añadió luego: “Qué sé yo, no sé, viste cómo es, cómo son las parejas tan especiales que tal vez estén transitando un momento que no sea de total definición... pero pienso que si se van a ese evento juntos...”. Para Casán, incluso si “no tiene rótulo, algo está confirmado”.

Fito Páez y Sofía Gala sonríen y aplauden desde la audiencia durante un homenaje a Moria Casán (RS Fotos)

La llegada de Sofía Gala y Fito Páez al homenaje Palacio Libertad

La llegada de Sofía Gala y Fito Páez al homenaje en el Palacio Libertad causó un fuerte impacto entre los asistentes y la prensa. La actriz y el músico arribaron tomados de la mano, mostrando una actitud relajada y sonriente junto a los hijos de Gala.

La imagen de ambos, de la mano y luciendo estilos personales, fue uno de los momentos más fotografiados de la jornada. Varios asistentes vieron en esta escena la confirmación de meses de especulaciones en torno a un vínculo sentimental. Otros, en cambio, interpretaron la situación como una muestra de afecto en un contexto festivo y familiar.

La repercusión se amplificó cuando Moria Casán se refirió al tema desde otra perspectiva. La One resaltó: “Son divinos. Está a prueba la pareja. La verdad que son dos personas hermosas, los adoro. Y si la vida, en este momento, los une para que estén bárbaros, bienvenido sea”.

La icónica artista Moria Casán levanta el puño victoriosa mientras es ovacionada por el público y sus colegas durante el homenaje a su extensa carrera (RS Fotos)

Un homenaje a Moria Casán lleno de figuras y ovaciones

El homenaje a Casán tuvo lugar a comienzos de la semana previa al viernes 25 de abril de 2026 en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. La artista llegó en limusina, acompañada por su pareja Fernando “Pato” Galmarini, recibiendo la admiración y los saludos de los presentes.

Entre los invitados estuvieron figuras como Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación, así como Coco Fernández, Virginia Elizalde, Paula Kohan, Vicky y Stefy Xipolitakis y Liliana Parodi.

La ceremonia se destacó no solo por la presencia de celebridades, sino también por el clima festivo y de reconocimiento que dominó el ambiente. El evento fue, además, el escenario para el estreno de Moria, el misterio, una obra teatral ideada por Valeria Ambrosio.

La pieza, presentada con 23 artistas en escena y dirección musical de Gaby Goldman, propone una visión novedosa sobre las múltiples facetas de Casán, desde vedette hasta prisionera. Ambientada en un futuro imaginario, la obra busca explorar y celebrar la figura de la artista.

Las siguientes funciones de la obra están programadas para hoy, sábado 25 a las 20 horas y el domingo 26 de abril a las 19 horas, invitando al público a sumergirse en la propuesta escénica que homenajea la trayectoria de Casán.

Aunque los rumores y la expectativa mediática rodearon la velada, la jornada destacó por la calidez y la aceptación mutua entre los protagonistas, consolidando el evento como una celebración del afecto y la cultura argentina.