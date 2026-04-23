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Esta es la fortuna de Anne Hathaway tras más de dos décadas de carrera en Hollywood

La actriz ha formado parte de películas que han logrado una recaudación de varios millones de dólares en la taquilla global

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Anne Hathaway se ha convertido en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni
Anne Hathaway se ha convertido en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni

Anne Hathaway ha construido su patrimonio a lo largo de más de dos décadas de carrera en la industria cinematográfica de Hollywood.

Su trayectoria comenzó en producciones juveniles a inicios de los años 2000, para posteriormente consolidarse en papeles dramáticos, comedias y producciones de gran presupuesto.

La actriz dio sus primeros pasos en la actuación desde la infancia, participando en obras escolares y producciones locales. Posteriormente, formó parte de actividades teatrales durante su adolescencia, etapa en la que también participó en presentaciones musicales.

Su primer papel televisivo llegó con la serie Get Real (1999–2000), una producción de corta duración emitida por la cadena Fox.

Es así que el reconocimiento internacional llegó en 2001 con la película El diario de la princesa, donde interpretó a la protagonista junto a Julie Andrews. El éxito de la película llevó a una secuela estrenada en 2004.

El diario de la princesa le dio a Anne Hathaway la fama internacional. (Captura de video)
El diario de la princesa le dio a Anne Hathaway la fama internacional. (Captura de video)

En 2005 participó en la película Brokeback Mountain, y un año después obtuvo un papel protagónico en El diablo viste a la moda, producción que contribuyó a posicionarla como actriz principal en Hollywood.

Posteriormente, su actuación en Rachel Getting Married le valió una nominación al premio Óscar a mejor actriz en 2008.

En 2012 interpretó a Selina Kyle en Batman: El Caballero de la noche asciende, y ese mismo año participó en Les Misérables, donde interpretó el papel de Fantine. Por este último trabajo recibió el premio Óscar a mejor actriz de reparto en 2013.

Su filmografía incluye también títulos como Alice in Wonderland (2010), Interstellar (2014), Ocean’s Eight (2018) y The Witches (2020), entre otros proyectos.

De acuerdo con estimaciones de medios especializados, gracias a todas estas producciones, el patrimonio de Anne Hathaway se sitúa en torno a los 80 millones de dólares.

El salario de Anne Hathaway para una cinta asciende a varios millones de dólares. (REUTERS/Jack Taylor)
El salario de Anne Hathaway para una cinta asciende a varios millones de dólares. (REUTERS/Jack Taylor)

Cabe destacar que las ganancias por película de la actriz han variado a lo largo de su carrera. En sus primeros años, por ejemplo, recibió aproximadamente 400 mil dólares por su participación en El diario de la princesa.

En producciones posteriores, como El diablo viste a la moda, su salario habría superado el millón de dólares.

En el caso de producciones de gran escala, como Les Misérables, obtuvo un salario de 10 millones de dólares. Sin embargo, se estima que su papel con mayor remuneración fue en The Witches (2020), donde cobró 15 millones de dólares para protagonizar el remake.

Además de su trabajo en cine, Anne Hathaway ha participado en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas internacionales, lo que complementa sus ingresos dentro de la industria del entretenimiento.

Los ingresos de Anne Hathaway también son producto de las campañas publicitarias. (REUTERS/Jeenah Moon)
Los ingresos de Anne Hathaway también son producto de las campañas publicitarias. (REUTERS/Jeenah Moon)

Su actividad profesional se ha mantenido constante desde sus inicios hasta la actualidad, con participación en proyectos de distintos géneros.

Anne Hathaway continúa activa en la industria cinematográfica, con nuevos proyectos en desarrollo y estrenos programados. Su próxima cinta, El diablo viste a la moda 2, se estrenará el 1 de mayo a nivel mundial.

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