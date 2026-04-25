La justicia le dice no a Cher: rechazan su pedido para controlar los bienes de su hijo

Cher argumentó que su hijo no puede administrar su dinero debido a problemas de salud mental y adicciones. (Composición: redes sociales/Windham Police Dept.)

El intento de Cher de proteger a su hijo Elijah Blue Allman “de sí mismo y de sus propias decisiones financieras” chocó el viernes 24 de abril con una pared legal en Los Ángeles. Una jueza rechazó la solicitud de tutela temporal que la cantante había presentado sobre los bienes de Allman.

El hombre de 49 años participó de la audiencia a través de una videollamada desde la sala de un hospital psiquiátrico en New Hampshire, donde se encuentra internado mientras enfrenta múltiples cargos criminales.

Según informó People, la jueza negó el pedido sin perjuicio, lo que significa que Cher puede volver a presentar la solicitud si lo considera necesario. Sin embargo, el mensaje del tribunal fue claro: por ahora, las condiciones no justifican una medida tan drástica.

El argumento central de la jueza para negar la tutela fue la falta de emergencia real e inmediata. Elijah Blue está actualmente hospitalizado “en un intento de restaurar su competencia”, según explicó el tribunal. Dado que se encuentra bajo custodia institucional, la jueza consideró que no tendría acceso a su dinero de todas formas.

El tribunal consideró que la hospitalización de Elijah Blue Allman ya limita su acceso a fondos económicos.(ZUMA Press)

Cabe mencionar que Allman recibe distribuciones periódicas del fideicomiso de su fallecido padre, la leyenda del rock Gregg Allman. La próxima está programada para el 1 de mayo, y fue precisamente esa fecha la que motivó la urgencia del pedido de Cher, presentado apenas dos semanas antes. La jueza no pasó por alto ese detalle.

“Estas distribuciones han ocurrido durante años, según entiendo”, dijo la jueza desde el estrado. “El hecho de que se haya presentado una petición dos semanas antes de la próxima distribución, cuando ese calendario ha sido conocido durante mucho tiempo, no califica necesariamente en mi mente como una emergencia”.

“Ciertamente entiendo las preocupaciones de los amigos y familiares del señor Allman respecto a su comportamiento”, señaló la magistrada, “pero no creo que esas preocupaciones signifiquen que él carece de capacidad o que una tutela testamentaria sea apropiada”.

Los argumentos de Cher: dinero, drogas y deudas

La solicitud de tutela es el segundo intento de Cher desde 2023.(Instagram/Elijah Blue Allman)

Cher había presentado su solicitud a través de su abogado Justin Gold, alegando que la vida de su hijo “se ha deteriorado significativamente” desde la última vez que intentó obtener una tutela, en diciembre de 2023.

En esa oportunidad, la cantante se había postulado a sí misma como tutora única, pero retiró voluntariamente el pedido en septiembre de 2024. Sus representantes dijeron entonces que el resultado “permite a las partes centrarse en sanar y reconstruir su vínculo familiar”. Esta vez, Cher propuso al fiduciario Jason Rubin como tutor.

En la nueva solicitud, la intérprete de “Believe” afirmó que Allman “no tiene ningún concepto del dinero” y que es “incapaz de administrar sus recursos financieros” debido a sus “graves” problemas de salud mental y adicciones. Según los documentos, él “gasta cualquier dinero que recibe de inmediato” y casi siempre lo destina a “drogas, hoteles caros y transporte en limusina”.

Uno de los detalles más alarmantes que reportó Cher fue que su hijo le debía 18.000 dólares a “un traficante de drogas que lo rastreó”, lo que lo llevó a pedir dinero prestado a un amigo “para evitar ser lastimado”. Asimismo, señaló que Elijah no ha pagado impuestos sobre la renta y tiene una deuda de 200.000 dólares, y tamppoco compareció ante la justicia luego de que su exesposa, Marieangela King, obtuviera una orden de manutención conyugal a su favor.

Elijah Blue Allman enfrenta múltiples cargos criminales en New Hampshire mientras permanece internado.(Créditos: Concord Police Dept.)

En la audiencia del viernes, el abogado Gold intentó ampliar el argumento más allá de la distribución inmediata del fideicomiso. “Uno de los fundamentos de la urgencia es que, mientras él está en New Hampshire mejorando, esperemos venciendo la adicción y recibiendo medicación, su situación financiera puede corregirse”, argumentó el letrado. “Y si eso ocurre, una vez que esté listo para ser liberado de lo que suceda en New Hampshire, ojalá pueda salir adelante sin tener que lidiar con todo el caos y los problemas que lo esperan aquí. El daño está hecho, y alguien necesita poder manejarlo, y él no lo ha manejado hasta ahora”.

Momentos antes de que la jueza emitiera su resolución, el abogado Gold también habló del estado emocional de la familia.

“Ella está ahí afuera tratando de ayudarlo, tratando de asegurarse de que él sea eficiente... de que sea la persona que ella conoce y ama”, dijo en referencia a Cher. “Lo mismo su hermano [Chaz Bono] y el resto de la familia. Todos están muy tristes de que esto esté pasando”.

El contexto criminal que rodea a Elijah Blue Allman también pesa sobre el caso. En febrero de 2026, fue arrestado en Concord, New Hampshire, luego de supuestamente causar disturbios en una exclusiva escuela preparatoria. Fue acusado de dos cargos de agresión simple, intrusión ilegal, amenazas criminales y conducta desordenada. Un mes después, en marzo, fue detenido nuevamente en Windham, New Hampshire, tras una denuncia por allanamiento de morada. Enfrentó cargos de robo con allanamiento, dos cargos de daños criminales y violación de libertad condicional.

Esta semana, Allman renunció a su derecho a una audiencia de acusación formal por los cargos relacionados con el incidente en la escuela preparatoria, y su juicio está programado para el 16 de junio, según reportó el medio local WMUR.