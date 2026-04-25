Entretenimiento

La justicia le dice no a Cher: rechazan su pedido para controlar los bienes de su hijo

Una jueza determinó que no existe “urgencia suficiente” para intervenir en las finanzas de Elijah Blue Allman, actualmente internado en un hospital psiquiátrico

Guardar
El drama familiar de Cher: una jueza rechaza su pedido de tutela sobre su hijo Elijah Blue Allman
Cher argumentó que su hijo no puede administrar su dinero debido a problemas de salud mental y adicciones. (Composición: redes sociales/Windham Police Dept.)

El intento de Cher de proteger a su hijo Elijah Blue Allman “de sí mismo y de sus propias decisiones financieras” chocó el viernes 24 de abril con una pared legal en Los Ángeles. Una jueza rechazó la solicitud de tutela temporal que la cantante había presentado sobre los bienes de Allman.

El hombre de 49 años participó de la audiencia a través de una videollamada desde la sala de un hospital psiquiátrico en New Hampshire, donde se encuentra internado mientras enfrenta múltiples cargos criminales.

Según informó People, la jueza negó el pedido sin perjuicio, lo que significa que Cher puede volver a presentar la solicitud si lo considera necesario. Sin embargo, el mensaje del tribunal fue claro: por ahora, las condiciones no justifican una medida tan drástica.

El argumento central de la jueza para negar la tutela fue la falta de emergencia real e inmediata. Elijah Blue está actualmente hospitalizado “en un intento de restaurar su competencia”, según explicó el tribunal. Dado que se encuentra bajo custodia institucional, la jueza consideró que no tendría acceso a su dinero de todas formas.

Elijah Blue Allman, hijo de Cher
El tribunal consideró que la hospitalización de Elijah Blue Allman ya limita su acceso a fondos económicos.(ZUMA Press)

Cabe mencionar que Allman recibe distribuciones periódicas del fideicomiso de su fallecido padre, la leyenda del rock Gregg Allman. La próxima está programada para el 1 de mayo, y fue precisamente esa fecha la que motivó la urgencia del pedido de Cher, presentado apenas dos semanas antes. La jueza no pasó por alto ese detalle.

“Estas distribuciones han ocurrido durante años, según entiendo”, dijo la jueza desde el estrado. “El hecho de que se haya presentado una petición dos semanas antes de la próxima distribución, cuando ese calendario ha sido conocido durante mucho tiempo, no califica necesariamente en mi mente como una emergencia”.

“Ciertamente entiendo las preocupaciones de los amigos y familiares del señor Allman respecto a su comportamiento”, señaló la magistrada, “pero no creo que esas preocupaciones signifiquen que él carece de capacidad o que una tutela testamentaria sea apropiada”.

Los argumentos de Cher: dinero, drogas y deudas

Elijah Blue Allman
La solicitud de tutela es el segundo intento de Cher desde 2023.(Instagram/Elijah Blue Allman)

Cher había presentado su solicitud a través de su abogado Justin Gold, alegando que la vida de su hijo “se ha deteriorado significativamente” desde la última vez que intentó obtener una tutela, en diciembre de 2023.

En esa oportunidad, la cantante se había postulado a sí misma como tutora única, pero retiró voluntariamente el pedido en septiembre de 2024. Sus representantes dijeron entonces que el resultado “permite a las partes centrarse en sanar y reconstruir su vínculo familiar”. Esta vez, Cher propuso al fiduciario Jason Rubin como tutor.

En la nueva solicitud, la intérprete de “Believe” afirmó que Allman “no tiene ningún concepto del dinero” y que es “incapaz de administrar sus recursos financieros” debido a sus “graves” problemas de salud mental y adicciones. Según los documentos, él “gasta cualquier dinero que recibe de inmediato” y casi siempre lo destina a “drogas, hoteles caros y transporte en limusina”.

Uno de los detalles más alarmantes que reportó Cher fue que su hijo le debía 18.000 dólares a “un traficante de drogas que lo rastreó”, lo que lo llevó a pedir dinero prestado a un amigo “para evitar ser lastimado”. Asimismo, señaló que Elijah no ha pagado impuestos sobre la renta y tiene una deuda de 200.000 dólares, y tamppoco compareció ante la justicia luego de que su exesposa, Marieangela King, obtuviera una orden de manutención conyugal a su favor.

Elijah Blue Allman, hijo de Cher, fue arrestado en Concord
Elijah Blue Allman enfrenta múltiples cargos criminales en New Hampshire mientras permanece internado.(Créditos: Concord Police Dept.)

En la audiencia del viernes, el abogado Gold intentó ampliar el argumento más allá de la distribución inmediata del fideicomiso. “Uno de los fundamentos de la urgencia es que, mientras él está en New Hampshire mejorando, esperemos venciendo la adicción y recibiendo medicación, su situación financiera puede corregirse”, argumentó el letrado. “Y si eso ocurre, una vez que esté listo para ser liberado de lo que suceda en New Hampshire, ojalá pueda salir adelante sin tener que lidiar con todo el caos y los problemas que lo esperan aquí. El daño está hecho, y alguien necesita poder manejarlo, y él no lo ha manejado hasta ahora”.

Momentos antes de que la jueza emitiera su resolución, el abogado Gold también habló del estado emocional de la familia.

“Ella está ahí afuera tratando de ayudarlo, tratando de asegurarse de que él sea eficiente... de que sea la persona que ella conoce y ama”, dijo en referencia a Cher. “Lo mismo su hermano [Chaz Bono] y el resto de la familia. Todos están muy tristes de que esto esté pasando”.

El contexto criminal que rodea a Elijah Blue Allman también pesa sobre el caso. En febrero de 2026, fue arrestado en Concord, New Hampshire, luego de supuestamente causar disturbios en una exclusiva escuela preparatoria. Fue acusado de dos cargos de agresión simple, intrusión ilegal, amenazas criminales y conducta desordenada. Un mes después, en marzo, fue detenido nuevamente en Windham, New Hampshire, tras una denuncia por allanamiento de morada. Enfrentó cargos de robo con allanamiento, dos cargos de daños criminales y violación de libertad condicional.

Esta semana, Allman renunció a su derecho a una audiencia de acusación formal por los cargos relacionados con el incidente en la escuela preparatoria, y su juicio está programado para el 16 de junio, según reportó el medio local WMUR.

Temas Relacionados

CherElijah Blue AllmanEntretenimiento

Últimas Noticias

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

El célebre guitarrista eligió un espacio emblemático para vivir una noche inédita rodeado de vecinos y amigos de su infancia antes de iniciar una nueva travesía internacional

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

Los secretos de Charlize Theron: por qué la estrella de “Apex” no puede dejar de ver crímenes reales

La ganadora del Óscar reveló en una entrevista para el podcast New Heights cómo su pasión por la psicología criminal y su entrenamiento físico definen su trabajo en cine y la forma en que vive cada desafío, dentro y fuera de la pantalla

Los secretos de Charlize Theron: por qué la estrella de “Apex” no puede dejar de ver crímenes reales

¿Qué pasa con la salud de David Hasselhoff? El actor de ‘Baywatch’ reaparece con andador a los 73 años

El icónico Mitch Buchannon fue captado con ayuda de su esposa, Hayley Roberts, mientras caminaba con dificultad

¿Qué pasa con la salud de David Hasselhoff? El actor de ‘Baywatch’ reaparece con andador a los 73 años

Chloe Cherry, ex actriz porno, cuestiona la trama de OnlyFans en Euphoria: “¿De verdad estamos en ese punto como sociedad?”

La actriz que encarna a Faye en la serie comentó el “loco” arco narrativo de Cassie en la tercera temporada

Chloe Cherry, ex actriz porno, cuestiona la trama de OnlyFans en Euphoria: “¿De verdad estamos en ese punto como sociedad?”

“Miami Vice” vuelve: Michael B. Jordan y Austin Butler encabezan el reparto en 2027

La legendaria serie policial de los años 80 regresa en formato de película con un elenco de lujo, una dirección de alto nivel y la promesa de revivir el glamour de Miami para las nuevas generaciones

“Miami Vice” vuelve: Michael B. Jordan y Austin Butler encabezan el reparto en 2027
DEPORTES
Dos goles en cinco minutos y remontada histórica: Manchester City clasificó a la final de la FA Cup por cuarta vez consecutiva

Dos goles en cinco minutos y remontada histórica: Manchester City clasificó a la final de la FA Cup por cuarta vez consecutiva

Mariano Navone dio pelea ante Zverev, pero cayó en tres sets y se despidió del Masters 1000 de Madrid

River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

El arquero estaba lesionado en el piso y el rival pateó igual: el polémico gol del Crystal Palace contra el Liverpool

“La mayor locura de la historia”: la épica definición en el ascenso inglés con un gol agónico y dos invasiones de cancha

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

Moria Casán habló de la relación entre su hija Sofía Gala y Fito Páez: "Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado"

Maxi López y Wanda Nara sorprendieron con el backstage de su serie vertical: “El multiverso que nadie esperaba”

Nicki Nicole llevó a su perro Goku a una producción de fotos: “Me enseñó a ser madre”

El comunicado de la familia de Juani Car contra Brian Sarmiento y Danielik: “Este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego”

INFOBAE AMÉRICA

Mueren 31 perezosos importados para una atracción en Florida tras quedar expuestos al frío en un almacén

Mueren 31 perezosos importados para una atracción en Florida tras quedar expuestos al frío en un almacén

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel

Detectan lombrices invasoras que pueden saltar 30 centímetros y amenazan cultivos y jardines

Relatora de la ONU denuncia la “absoluta impunidad” del régimen Ortega y el cierre total del espacio cívico en Nicaragua

Proyecto busca llenar vacío legal en uso de animales para investigación en Panamá