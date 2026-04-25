Los tres looks de Allegra Cubero para su fiesta de 15: brillos, transparencias y estilo propio

Para su primer vestido la adolescente eligió no seguir con el tradicional blanco (Video: TikTok)

Allegra Cubero celebró su fiesta de 15 años con una propuesta de moda que marcó tendencia y reflejó su personalidad en cada detalle. La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero eligió tres looks diferentes para acompañar cada momento de la celebración, apostando por diseños exclusivos y una impronta moderna, sofisticada y juvenil.

Para la apertura, Allegra impactó con un vestido temático diseñado por Laurencio Adot y Thiago Pinheiro. El primer look, inspirado en las Amazonas, fue un strapless verde intenso cubierto de apliques brillantes que simulaban un cielo estrellado. La falda amplia, con tajo lateral, aportó movimiento y modernidad, mientras que la silueta resaltó la frescura y elegancia de la cumpleañera. Pinheiro explicó en sus redes: “El primero fue temático: las Amazonas”. La adolescente acompañó este diseño con sandalias plateadas y un peinado suelto con ondas suaves, que le dio un aire natural y etéreo. El maquillaje jugó con tonos neutros y acentos de brillo en los párpados, realzando su mirada y sumando un toque glamoroso y juvenil.

El segundo cambio de vestuario fue un mini vestido blanco íntegramente bordado en piedras y canutillos, con escote halter profundo y espalda descubierta. Esta silueta corta y ajustada, repleta de brillo, aportó un aire sofisticado y audaz, ideal para la parte más descontracturada de la noche. Para acompañar este look, la hija de Nicole Neumann eligió un recogido pulido con mechones sueltos enmarcando el rostro, y un maquillaje más marcado, con delineado intenso y sombras perladas que resaltaron la luminosidad del conjunto y le dieron un aire de alfombra roja.

Mini vestido, brillos, escote y de color blanco, fue la segunda apuesta de la adolescente (Video: TikTok)

Para el cierre de la fiesta, Allegra eligió un tercer look tan original como descontracturado: un body blanco que se llevó todas las miradas, con una tela bordada con canutillos transparentes por encima, generando un efecto de superposición y brillo que seguía la tendencia internacional. El diseño, de líneas simples y ajustadas, le permitió bailar con comodidad y soltura hasta la madrugada. En las imágenes, Allegra aparece con el cabello suelto y un estilismo natural, acompañada de vinchas de cotillón y accesorios luminosos, mientras se divertía junto a amigos y familiares en el tramo más relajado de la fiesta. El maquillaje se mantuvo sutil y luminoso, con mejillas apenas sonrojadas y labios nude, en sintonía con el espíritu espontáneo y alegre de la cumpleañera.

Con esta sucesión de looks y la atención puesta en los detalles de peinado y maquillaje, la joven transformó su fiesta de 15 en un verdadero desfile de moda, combinando glamour, sofisticación y autenticidad. La elección de Laurencio Adot y la colaboración de Thiago Pinheiro aseguraron a Allegra propuestas únicas y memorables, mientras que la variedad de estilos, los acabados beauty y la frescura de cada cambio reflejaron su versatilidad y su gusto por la moda.

Para el carnaval la joven apostó por un vestido con transparencias

La fiesta se destacó por romper con los formatos convencionales y apostar a una celebración participativa, contemporánea y personalizada, que marcó un nuevo modelo de evento para adolescentes de la región. El despliegue tecnológico, la gastronomía en vivo, los efectos lumínicos y el involucramiento directo de la familia fueron los ejes de una noche inolvidable que combinó emoción, estilo y originalidad.

Desde las primeras horas de la tarde, la preparación estuvo marcada por la presencia y el compromiso familiar. Fabián y Mica Viciconte llegaron con varias horas de antelación al salón de Olivos, acompañados por el pequeño Luca, otros familiares y el equipo organizador. Mientras los más chicos dormían la siesta, Allegra, Mica y el círculo íntimo de amigas se maquillaron con Agos Rímolo, sumando un momento de complicidad y alegría previo al gran ingreso. Fabián, por su parte, aprovechó la calma para relajarse al sol en una reposera, anticipando la intensidad de la noche.

El ingreso de la homenajeada fue el primer gran quiebre con la rutina habitual de este tipo de fiestas. Allegra apareció rodeada de sus hermanos, amigos y familiares más cercanos, generando entusiasmo y expectativa en el salón. La llegada estuvo acompañada de un despliegue tecnológico impactante: grandes pantallas LED se abrieron para marcar el inicio de la celebración, mientras efectos de pirotecnia fría y juegos de luces transformaron el ambiente en un verdadero club nocturno contemporáneo.

El diseño del espacio fue otro de los puntos fuertes de la noche. Los muros con brillo, los carteles de neón y la proyección luminosa de una letra “A” gigante crearon una identidad visual coherente y dinámica, reflejando la personalidad de Allegra y el deseo de ofrecer una experiencia diferente. La gastronomía en vivo sumó un toque gourmet e interactivo, permitiendo a los invitados elegir y disfrutar de propuestas variadas a lo largo de la noche.