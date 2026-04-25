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Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini

La esposa de Lionel Messi deslumbró a sus seguidores con un traje de baño de dos piezas de color amarillo

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Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini (Instagram)
Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini (Instagram)

Después de una estadía en Nueva York donde participó de la presentación de la nueva colección de Tiffany & Co., Antonela Roccuzzo regresó a Miami para reencontrarse con Lionel Messi y sus tres hijos. Su paso por la Gran Manzana la ubicó, una vez más, entre las figuras más observadas de la moda internacional, pero apenas volvió al sur de Florida, la empresaria y referente de estilo se permitió bajar el ritmo y dar la bienvenida a la temporada de verano junto a su familia.

En una de sus primeras publicaciones tras el regreso, Antonela compartió una postal que rápidamente acaparó la atención de sus seguidores. En la imagen, se la ve recostada al sol sobre una reposera, luciendo una bikini de dos piezas en tonos pastel: el corpiño y la parte inferior, ambos en amarillo suave con bordes blancos, resaltan su piel bronceada y contrastan delicadamente con los almohadones de la reposera, tapizados en estampados geométricos con líneas en verde, amarillo, rosa y celeste. El juego cromático genera una paleta fresca y veraniega, perfectamente integrada con la decoración exterior y el espíritu relajado del espacio.

Antonela aparece sonriente y relajada, cubriéndose el rostro del sol con una mano y sosteniendo el celular para la selfie, mientras unas gafas oscuras completan el look y refuerzan el aire casual chic. A su lado, sobre una mesa baja verde manzana, descansa un vaso con bebida fresca, sumando un detalle de color y bienestar a la escena. La luz natural, los textiles coloridos y la postura despreocupada transmiten una mezcla de calma hogareña, sofisticación y lifestyle de alto verano.

En el pie de foto, Antonela escribió: “Arrancó el veranito”, sintetizando el espíritu de disfrute y el clima cálido que ya se vive en Miami. Con esta imagen, la empresaria dejó en claro que, tras el glamour de Nueva York, también sabe celebrar los pequeños placeres bajo el sol, convertir una tarde cualquiera en un momento de inspiración y marcar tendencia incluso en la intimidad de su hogar.

Antonela Roccuzzo con un bikini amarillo y blanco, gafas de sol y el cabello suelto, recostada en una tumbona a rayas bajo la luz del sol
Antonela eligió una bikini color amarillo con detalles en blanco

La rutina diaria de Roccuzzo suele despertar interés entre quienes la siguen, pero esta vez un detalle captó la atención de todos y reveló una faceta íntima y profundamente humana de su vida en Miami. En una historia de Instagram, la esposa de Lionel Messi —y referente de estilo y bienestar— compartió una imagen tomada en el exclusivo gimnasio donde entrena de forma habitual. La foto mostraba varias bandas elásticas de colores colgando de la barra de dominadas, pero lo que realmente llamó la atención fue la frase que eligió para acompañar la escena: “Nueva meta: hacer dominadas sin banda”.

Esta simple oración deja entrever un objetivo ambicioso y una nueva etapa en su recorrido deportivo. Para quienes no están familiarizados con el fitness, las dominadas —o pull-ups— son uno de los ejercicios más exigentes, ya que requieren levantar el propio peso utilizando únicamente la fuerza de la espalda y los brazos. Por eso, suele ser común que quienes recién se inician en la disciplina utilicen bandas elásticas que brindan asistencia y alivian parte de la carga. El desafío de Antonela, lograr la dominada perfecta sin la ayuda de bandas, implica un máximo nivel de fuerza, control y perseverancia.

El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en el gimnasio (Instagram)
El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en el gimnasio (Instagram)

Lo más valioso de la publicación es que no muestra un logro terminado ni presume resultados. Al contrario, Antonela exhibe el proceso, el esfuerzo cotidiano y la honestidad de quien reconoce que todavía está en camino. Esa sinceridad conecta con miles de personas, que encuentran en su ejemplo una fuente de motivación real y cercana.

Desde que dejó Rosario para acompañar a Messi en distintas ciudades del mundo, la rosarina encontró en el deporte un refugio y una pasión propia. El gimnasio se volvió mucho más que un espacio de ejercicio: es el lugar donde puede desafiarse, crecer y cultivar hábitos de bienestar físico y mental. En Miami, su rutina de entrenamiento se combina con la vida familiar, el trabajo y la exposición pública, pero Antonela logra sostener su compromiso con la superación personal.

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