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Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron los seis meses de Faustino en Madrid

La pareja festejó un nuevo mes en la vida de su hijo y en esta ocasión lo hicieron acompañada de Giuliano Simeone y su pareja

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Desde Madrid, la familia festejó el nuevo mes de vida del pequeño (Video: Instagram)

Eva Bargiela atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida desde que se convirtió en mamá de Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone. Para celebrar los seis meses de su hijo, la modelo compartió en redes una serie de imágenes y reflexiones que reflejan la felicidad de esta nueva etapa. Instalados en Madrid junto al resto de la familia Simeone, la pareja organizó un pequeño festejo en el que estuvieron acompañados por Giuliano, el menor de los hijos del Cholo Simeone y Carolina Baldini, y por Irene Ariza, la novia de Giuliano.

En la primera imagen, Eva y Gianluca aparecen junto a Faustino, soplando una vela con el número 6 sobre dos bizcochuelos, bajo la leyenda “Cumpliendo 6 meses”. Las sonrisas y la atención puesta en el bebé resumen la alegría de este primer semestre en familia. En otra foto, Faustino se roba el protagonismo con una escena divertida: sentado en la sillita del restaurante, sonríe mientras muerde un trozo de carne, rodeado de brócoli y detalles del almuerzo familiar.

La celebración también incluyó una foto grupal, donde Eva, Gianluca, Giuliano e Irene Ariza soplan la vela junto al pequeño, en una escena cargada de unión y afecto. Las imágenes muestran la calidez y la complicidad que rodean a Faustino en este presente familiar, donde cada pequeño avance se vive y se comparte con entusiasmo.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone con su bebé Faustino. Una vela "6" encendida y pastelitos en la mesa, frente a un cuadro abstracto
Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebran con alegría los seis meses de su hijo Faustino, junto a una vela con el número seis y unos pastelitos en la mesa.

A través de estas postales, Eva Bargiela no solo celebró el crecimiento de su hijo, sino también la posibilidad de criar a Faustino rodeada de afectos y en un ambiente de alegría, donde la familia ampliada y la adaptación a una nueva ciudad se transforman en recuerdos que acompañarán toda la vida.

El fin de semana pasado, la pareja y Carolina Baldini vivieron un fin de semana cargado de emociones al viajar a Sevilla para alentar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. La familia se mostró unida y entusiasta en cada paso de la travesía, compartiendo en redes sociales el minuto a minuto de una jornada que combinó fútbol, pasión y reencuentro.

La aventura comenzó temprano en el aeropuerto, donde Carolina Baldini publicó una foto del cartel de embarque rumbo a Sevilla acompañada por la frase: “Hoy es un día muy importante. Todos juntos rumbo a Sevilla”, musicalizada con “Motivos de un Sentimiento”, de Joaquín Sabina. Ya en el avión, Gianluca, Eva y Carolina posaron sonrientes luciendo la camiseta rojiblanca del Atlético, listos para vivir una jornada especial. Eva, con su hijo Faustino en brazos, reflejó la alegría del primer viaje futbolero en familia.

La familia estuvo apoyando al equipo en el partido por la Copa del Rey (Video: Instagram)

Al llegar a Sevilla, la familia aprovechó la previa para recorrer las calles de la ciudad, siempre vestidos con la camiseta del “Atleti”. Eva y Carolina compartieron selfies con abanicos y gafas de sol, disfrutando del clima festivo que se vivía en la ciudad andaluza, mientras que Gianluca y Eva, desde atrás, empujaban el cochecito de Faustino, sumando nuevas postales al álbum familiar. La capital andaluza, vestida para la ocasión, se convirtió en una gran fiesta de hinchas y familias que compartían la previa del partido.

La caravana de hinchas se trasladó al estadio en colectivo, y tanto Eva como Carolina registraron el trayecto, mostrándose rodeadas de familiares y amigos, todos con la camiseta número 20 que identifica a la familia Simeone. En una imagen especialmente tierna, una de las hijas del Cholo Simeone junto a Carla Pereyra sostiene a Faustino en brazos mientras ambos sonríen a la cámara: “Tía y sobri alentando siempre”. La convivencia intergeneracional y el entusiasmo familiar fueron parte del colorido de la jornada.

Finalmente, llegó el momento de la gran cita en el estadio. Eva y Gianluca posaron abrazados en las tribunas, con Faustino protegido por auriculares, listos para vivir la final rodeados de miles de fanáticos. El estadio, repleto y teñido de rojo y blanco, sirvió de marco para la foto final, donde la felicidad y la emoción por el evento deportivo y la experiencia compartida se hicieron protagonistas. La familia disfrutó del color, los cánticos y la adrenalina de una definición que mantuvo a todos en vilo.

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