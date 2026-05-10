Lo que no se mide no se mejora: cómo son los grandes desafíos para repensar la alfabetización de cara al futuro

Federico del Carpio habla del estado de situación de los planes de alfabetización de cada jurisdicción

El sistema educativo argentino, en un contexto de transformaciones aceleradas, se encuentra atravesado por debates técnicos y estadísticas en torno a la formación de los chicos. En este escenario, ¿qué marcan los datos? ¿estamos en un momento crítico?

En el marco de las Jornadas de Alfabetización organizadas por Ticmas en la Feria del Libro, Federico Del Carpio, de Argentinos por la Educación, partió de estos interrogantes y propuso una respuesta con matices. Hay avances, sí. Pero también hay señales de alerta que invitan a pensar que el problema está lejos de resolverse.

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Un sistema que empezó a reaccionar

Durante los últimos años, la alfabetización logró instalarse como una prioridad en la agenda educativa. Provincias que antes no contaban con estrategias específicas comenzaron a diseñar planes, y el tema comenzó a ocupar un lugar central en las discusiones de política pública.

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En ese contexto surge la “Hoja de ruta para la alfabetización”, un documento elaborado por Argentinos por la Educación que reúne 30 recomendaciones basadas en evidencia nacional e internacional, con el fin de garantizar que todos los alumnos logren los niveles esperados de lectura y escritura.

El esquema se sintetiza en cinco dimensiones no negociables, las “5 M”: metas, maestros, método, materiales y monitoreo. Cinco condiciones que, en conjunto, definen la solidez de una política. Cinco piezas que, si faltan o fallan, debilitan todo el sistema.

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La brecha entre el diseño y la implementación

Sin embargo, más allá del diagnóstico, el foco del problema está puesto en la ejecución. Según explicó Del Carpio, no todas las provincias logran traducir ese marco en políticas consistentes. En algunos casos, los planes existen, pero carecen de metas claras. En otros, las acciones avanzan de manera fragmentada, sin articulación entre sí.

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La consecuencia se resume en iniciativas valiosas que no siempre logran consolidarse en una estrategia integral. Y en educación, como sugiere implícitamente la presentación, la fragmentación suele ser sinónimo de ineficacia.

Porque enseñar a leer no depende de una sola variable. No alcanza con capacitar docentes si no hay materiales. No alcanza con distribuir libros si no hay un método claro. No alcanza con evaluar si los resultados no se utilizan para mejorar.

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El aula como territorio de cambio

Donde sí se observan avances más concretos es en la formación docente. 23 de las 24 jurisdicciones iniciaron procesos de capacitación y comenzaron a acompañar a los maestros en el aula.

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Ese acompañamiento implica correrse de la lógica de cursos aislados para mirar lo que efectivamente sucede en la práctica cotidiana. Cómo se enseña, con qué herramientas, con qué dificultades.

Sim embargo, la mejora en la enseñanza requiere condiciones materiales que no siempre están garantizadas. Según los datos presentados, solo 12 de las jurisdicciones entregaron libros a sus alumnos, y en varios casos esa entrega comenzó recién en 2025.

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Este diagnóstico es el reflejo de escuelas que intentan sostener propuestas de alfabetización sin contar con libros suficientes o con materiales que llegan tarde. La conclusión es simple, pero contundente: sin libros, aprender a leer se vuelve mucho más difícil.

Medir para mejorar, pero no siempre alcanza

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Otro de los ejes que empieza a ganar terreno es la evaluación. Cada vez más provincias implementan mediciones en los primeros años de la primaria: fluidez lectora, reconocimiento de palabras, comprensión de textos simples.

El avance es significativo, sobre todo en un sistema que históricamente tuvo dificultades para generar y usar información. Sin embargo, todavía son pocos los casos donde los datos fueron transformados en decisiones.

Aunque muchas jurisdicciones devuelven los resultados de las evaluaciones a las escuelas, son pocas las que efectivamente ajustan sus estrategias a partir de esa evidencia. La información existe, pero no siempre se convierte en acción.

Según indicó Del Carpio, medir es necesario, pero no suficiente. Sin capacidad de reacción, los diagnósticos corren el riesgo de acumularse sin producir cambios reales.

Tres desafíos que definen el futuro

Hacia el final de la exposición, Del Carpio ordenó el problema en tres grandes desafíos: integralidad, escala y sostenibilidad.

Integralidad, porque las políticas deben funcionar como un sistema y no como intervenciones aisladas.

Escala, porque no alcanza con experiencias piloto, el desafío es llegar a todas las escuelas.

Sostenibilidad, porque los cambios en educación requieren tiempo y continuidad, algo difícil de garantizar en contextos de alternancia política.

Son tres condiciones exigentes, pero también inevitables si el objetivo es que la alfabetización deje de ser una deuda estructural.

Una oportunidad abierta

El diagnóstico que deja la presentación evita los extremos. No habla de un sistema inmóvil, pero tampoco de un proceso consolidado. Más bien describe un momento de transición. Un punto en el que la alfabetización dejó de ser ignorada, pero todavía no logró convertirse en una política plenamente efectiva.

La pregunta, entonces, ya no es si el problema existe. La evidencia indica que está identificado, medido y en discusión.

La pregunta, ahora, es si el sistema educativo será capaz de sostener en el tiempo las decisiones necesarias para que, más allá de los planes y las presentaciones, todos los chicos puedan aprender a leer.