Futurizaje: una plataforma para docentes que piensa la inteligencia artificial desde las humanidades

En muchas aulas argentinas la inteligencia artificial ya dejó de ser una novedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas aulas argentinas la inteligencia artificial ya dejó de ser una novedad. Aparece en tareas, búsquedas, resúmenes, trabajos prácticos y conversaciones cotidianas entre estudiantes y docentes. Está en la escuela, aunque la escuela todavía no siempre tenga las herramientas para entender qué hacer con ella. No se trata sólo de incorporar una tecnología nueva, sino de pensar cómo cambia la relación con el conocimiento, la escritura, la enseñanza y el aprendizaje. Las preguntas ya entraron en el aula. Lo que todavía no entró, con la misma fuerza, son los marcos para abordarla.

Ahí es donde Futurizaje, una plataforma desarrollada por la Fundación Bunge y Born con clases y materiales libres y gratuitos para docentes, busca hacer una diferencia. Futurizaje propone aprender el futuro hoy, pensando la inteligencia artificial desde las humanidades: desde la filosofía, la ética, las ciencias sociales y la formación ciudadana, de manera transversal e interdisciplinaria. Se trata de preguntarse qué tipo de sociedad construye, qué hábitos refuerza, qué decisiones desplaza y qué idea de persona presupone. Cuando un algoritmo organiza lo que vemos y parece conocernos de manera casi íntima, cuando una máquina promete escribir, resumir o enseñar mejor que un ser humano, cuando podemos volvernos amigos de unas cuantas líneas de código, lo que está en juego no es solo una innovación tecnológica. Es también una forma de mirar y movernos en el mundo.

PUBLICIDAD

Transformación educativa: De la programación clásica a la era de la inteligencia artificial - VisualesIA ScribNews

Futurizaje nació para llevar esas inquietudes al aula de manera concreta y reflexiva. El material, desarrollado por expertos argentinos y organizado en diez secuencias y treinta clases articuladas con los Núcleos de Aprendizaje Prioritario, aborda temas que ya forman parte de la experiencia cotidiana de los estudiantes, aunque muchas veces todavía no tengan un lenguaje para nombrarlos: los sesgos algorítmicos, la relación entre arte y tecnología, la automatización del trabajo, la desinformación, el impacto ambiental y el transhumanismo. Pero lo hace a partir de preguntas que pertenecen de lleno a las humanidades: ¿qué significa crear, si una máquina puede producir imágenes, música o textos? ¿Qué pasa con la verdad cuando circulan contenidos falsos cada vez más verosímiles? ¿Cómo cambia nuestra idea de libertad si los algoritmos deciden, en parte, lo que vemos y pensamos? ¿Qué nos dice sobre nuestra época el deseo de volvernos más eficientes, más optimizables, incluso más que humanos?

Al mismo tiempo, docentes de literatura, arte, ciencias sociales, historia o formación cívica encontrarán que muchas de las preguntas que abre la inteligencia artificial ya están, de algún modo, presentes en los NAP. No hace falta inventar contenidos completamente nuevos, sino volver a mirar el currículum existente —y las preguntas que ya lo recorren— con otros ojos. No habla de un futuro remoto. Parte del presente en el que los adolescentes ya viven, estudian, consumen información y toman decisiones.

PUBLICIDAD

El valor del proyecto está también en el modo en que trabaja estos temas. Las clases no fueron pensadas para bajar definiciones cerradas ni para reemplazar una fascinación ingenua por un rechazo automático. Fueron diseñadas para que los estudiantes discutan, argumenten, escuchen, revisen posiciones y puedan salir de la clase con mejores preguntas que las que tenían al entrar. En un terreno atravesado por promesas grandilocuentes, temores exagerados y opiniones apuradas, esa decisión pedagógica importa. Frente a una tecnología que promete responderlo todo, la tarea irremplazable de la educación sigue siendo enseñar a hacer mejores preguntas.

La urgencia de hacerlo es evidente. La inteligencia artificial ya está reconfigurando el trabajo, la circulación del conocimiento, la conversación pública y la vida democrática. Mientras tanto, en las escuelas argentinas su presencia avanza más rápido que la formación disponible para encuadrarla. Por eso hacen falta materiales, pero también espacios de capacitación y conversación para docentes. Porque educar frente a la IA no consiste solamente en aprender a usar nuevas herramientas. Consiste, ante todo, en ayudar a formar el juicio con el que vamos a vivir entre ellas.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial ya está en el aula. La pregunta es cómo la pensamos.

*

PUBLICIDAD

En el marco de Futurizaje, Ticmas y Fund. Bunge y Born están lanzando el ciclo de webinar gratuitos “IA en Clave Humana”, donde proponen reflexionar junto a expertos sobre la Inteligencia Artificial su impacto a nivel humano y su abordaje en el contexto del aula. Formulario de inscripción.

Iván Petrella es director de cultura y ciencia en la Fundación Bunge y Born

PUBLICIDAD