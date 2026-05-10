Formar docentes para la escuela que cambia: una agenda urgente en América Latina

Carlos Jairo Bedoya (Colombia), Melina Angélica Ortega Dueñas (México) y Gabriela Peretti (Argentina) coincidieron en la necesidad de transformar la formación docente para adaptarla a contextos más complejos, atravesados por la tecnología, la desigualdad y nuevas demandas sociales

No hay mejora educativa posible sin una transformación profunda en la manera en que se forma, acompaña y valora a los docentes. Esa idea, sostenida desde distintas experiencias y territorios, reapareció en cada uno de los ejes abordados durante la charla compartida por referentes de la política educativa latinoamericana en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro.

Carlos Jairo Bedoya, secretario de Educación Municipal de la Alcaldía de Pereira (Colombia), Melina Angélica Ortega Dueñas, directora de Innovación Tecnológica para las TICCAD en Sonora (México) y Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación de Córdoba (Argentina), estuvieron presentes en la segunda jornada del Seminario de Innovación Educativa en su séptima edición.

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En ese marco, compartieron diagnósticos y experiencias en torno a la formación docente en sus respectivas jurisdicciones. A lo largo del encuentro, quedó en evidencia una coincidencia central: el sistema educativo ya cambió, pero la formación de los docentes todavía corre desde atrás.

Carlos Jairo Bedoya, secretario de Educación Municipal de la Alcaldía de Pereira (Colombia), Melina Angélica Ortega Dueñas, directora de Innovación Tecnológica para las TICCAD en Sonora (México) y Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación de Córdoba (Argentina), estuvieron presentes en la segunda jornada del Seminario de Innovación Educativa en su séptima edición.

Docentes abiertos al cambio en sistemas en transformación

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Sobre el estado de situación en Pereira, Bedoya destacó la apertura de los docentes a los procesos de capacitación y cambio. “Lo vimos con el plan piloto que estamos haciendo con ‘A leer en vivo’”, señaló.

“Vemos el interés de ellos para que los niños todos los días aprendan más”, remarcó sobre el compromiso de los educadores con el aprendizaje cotidiano de sus estudiantes.

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En una línea similar, Ortega Dueñas describió, sobre Sonora, un sistema en transformación, particularmente atravesado por la incorporación de la alfabetización digital.

Según explicó, los docentes muestran una actitud receptiva frente a estas innovaciones, en un contexto donde el Estado busca garantizar que esos aprendizajes sean aplicables en el aula. “El Gobierno trabaja en función de poder proveer estos aprendizajes para que puedan ser funcionales y ser aplicados a la educación”, afirmó.

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Por su parte, Gabriela Peretti puso el foco en la escala del desafío: “En Córdoba hay más de 82 mil docentes y la preocupación es llegar a todos ellos”. Este objetivo, sostuvo Peretti, requiere propuestas de formación continua que logren llegar de manera efectiva. En ese marco, destacó la necesidad de diversificar formatos y, sobre todo, de fortalecer el acompañamiento situado.

“Nos preocupa encontrar otras formas de formación docente continua que pongan el eje en el acompañamiento”, advirtió. Para ello, destacó el surgimiento del programa “Maestro más maestros”, en el cual los docentes de escuelas primarias son acompañados por pares en los procesos de planificación, enseñanza y evaluación.

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Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación de Córdoba (Argentina)

Una formación todavía lejos de las aulas

Uno de los consensos más claros del panel fue la brecha entre la formación docente y las demandas reales del aula. Ortega fue contundente: “Existe una desconexión muy grande en que la formación del docente se hizo muy teórica, no tan práctica”.

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Ese desfasaje se vuelve especialmente crítico en contextos como las escuelas multigrado o rurales, donde los docentes deben asumir múltiples roles sin haber sido preparados para ello. “Se enfrentan al desafío de tener que hacer todo en una escuela con un entorno cambiante”, señaló Ortega.

A esto se suman nuevas exigencias: la gestión de problemáticas socioemocionales, la diversidad cultural y la incorporación de tecnologías en un escenario en constante transformación.

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Peretti coincidió con este diagnóstico y agregó otro punto clave: la necesidad de exponer a los futuros docentes a situaciones más desafiantes durante su formación inicial. “Hay que sacarlos de las zonas de confort”, planteó.

En particular, señaló una deuda en áreas como matemática, donde la práctica es insuficiente pese a los bajos resultados de aprendizaje. Ante esta situación, propuso incrementar las horas de práctica en matemática para docentes de nivel inicial y primario. “Esas son las deudas en las que tenemos que poner la mirada y donde el Estado tiene que intervenir”, sostuvo.

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El panel abordó la importancia de repensar la formación docente en la región

Qué habilidades exige hoy la enseñanza

A la hora de pensar el perfil docente, Peretti identificó tres dimensiones fundamentales: competencias pedagógicas o didácticas, dominio disciplinar y capacidades tecnológicas.

Estas se complementan con habilidades transversales como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la resiliencia. “En esto está resumido gran parte de las nuevas propuestas de formación docente que se están inscribiendo en cada una de las provincias”, señaló.

Desde México, Ortega puso el acento en la capacidad de adaptación. En un contexto donde la escuela también cumple un rol de contención, las habilidades socioemocionales adquieren un lugar central.

A esto se suma el uso crítico de la tecnología: “Que sepan utilizar las herramientas digitales, con pensamiento crítico para saber cuándo, dónde y con qué propósito incluirlas en la práctica”, señaló.

Bedoya, por su parte, introdujo la dimensión humana: “Tenemos que aprovechar las herramientas tecnológicas sin perder de vista ese ser humano que es nuestro docente”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de valorar al docente como “la persona que está entregando conocimiento a los niños” subrayó la capacidad de inspiración que tienen sobre ellos. “Cuando un niño le dice ‘quiero ser maestro como tú’, es porque es un docente inspirador, capacitado y abierto al cambio”, concluyó.

Aprender a enseñar en un contexto en movimiento

El desafío de formar docentes que puedan actualizarse de manera permanente atraviesa todas las intervenciones. Ortega subrayó la importancia de contar con políticas educativas sostenidas en el tiempo: “Sin políticas bien asentadas, los esfuerzos son temporales”.

En Sonora, esa visión se traduce en iniciativas como la Ley de Gobierno Digital, que busca construir un ecosistema con datos y herramientas que faciliten la tarea docente y reduzcan la carga administrativa.

También destacó espacios de trabajo colectivo, como los Consejos Técnicos mensuales y los encuentros anuales de docentes, que fortalecen la formación en comunidad. “Apostamos mucho a la comunidad para la formación docente”, afirmó.

Peretti, por su parte, insistió en la necesidad de ofrecer propuestas de formación flexibles, gratuitas y situadas, que contemplen las necesidades concretas de cada institución. “Es importante que el docente tenga la posibilidad de optar entre opciones que contemplen aquello que más necesita en el marco de la institución que está situada en un contexto particular”, señaló.

En Córdoba, esto se materializa en jornadas de formación docente situada (seis al año) donde los equipos escolares trabajan de manera conjunta en planificación y evaluación.

Desde Colombia, Bedoya destacó la existencia de oportunidades de formación de posgrado impulsadas por el Estado, así como experiencias locales donde los docentes se capacitan incluso dentro del horario escolar. “Si queremos una educación de calidad e inclusiva, necesitamos docentes muy bien formados”, afirmó.

Formar, acompañar y valorar: las claves del cambio educativo

Hacia el cierre, las distintas experiencias confluyen en una misma idea: la formación docente no puede pensarse como un proceso aislado ni estático. Esto requiere políticas sostenidas, inversión, evidencia para la toma de decisiones y, sobre todo, una mirada que combine desarrollo profesional con reconocimiento humano.

Así, la conclusión que atravesó toda la charla vuelve a tomar forma: transformar la educación implica, más que nada, transformar la manera en que se forma y se acompaña a quienes enseñan. En ese proceso, que debe ser colectivo, situado y en permanente construcción, se juega buena parte del futuro educativo de la región.