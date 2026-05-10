Educación

Descubrir, construir y comunicar: los tres ejes del programa Clubes TED-Ed

En la Feria del Libro, Hache Merpert presentó la nueva guía didáctica de Clubes TED-Ed y, junto a especialistas, abrió un diálogo sobre pensamiento crítico, vínculos en la escuela e inteligencia artificial

Guardar
Google icon
Hache Mempert de pie en un escenario, sosteniendo un micrófono, con una pantalla grande detrás que muestra el logo de Ticmas y su retrato
Hache Mempert en el escenario de Ticmas

En tiempos donde la escuela parece tensionada por demandas tecnológicas, sociales y culturales, la pregunta por cómo se enseña y cómo se aprende vuelve a cobrar centralidad. En ese marco, la nueva guía didáctica de Clubes TED-Ed, presentada en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro, surge como una herramienta pedagógica que propone una forma de repensar los vínculos, las ideas y la palabra en el aula.

Antes de hablar de contenidos, metodologías o tecnologías, Hache Merpert, director ejecutivo de la Fundación Ideas que Transforman, eligió empezar por una definición que funciona como punto de partida: “las escuelas son redes de vínculos que sostienen el aprendizaje”. Según explicó, el problema educativo se encuentra en la tensión existente en el lazo entre quienes habitan la escuela.

PUBLICIDAD

Los estudiantes, muchas veces, sienten que la escuela no les habla directamente. Los docentes, convencidos de su valor, se repliegan ante esa tensión. Los equipos directivos buscan respuestas en la política, mientras que las familias exigen resultados inmediatos. En ese escenario, las reformas aparecen, pero no siempre logran generar transformaciones reales.

“Ninguna innovación funciona ya”, señaló Merpert, poniendo en duda la lógica de soluciones rápidas, y propuso recuperar el tiempo, el espacio y la posibilidad de probar, equivocarse y volver a intentar.

PUBLICIDAD

Para Merpert, lo que está en juego es la reconstrucción de esos vínculos. Y esos vínculos, insistió, se sostienen sobre dos pilares: confianza y comunicación.

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, de pie y sonrientes, frente a una pared de fondo morado con el logo de Ticmas
Damián Rodríguez Couture, Melina Masnatta, Ariel Mempert y Julieta Schulkin

De las charlas a la experiencia educativa

“Acompañamos a personas que están haciendo cosas increíbles para que encuentren una idea y la transformen en charla TED”, explicó Merpert. En ese marco se inscribe el trabajo de Clubes TED-Ed, y lo que empezó como un acompañamiento a oradores fue mutando hacia una propuesta educativa con identidad propia. “Nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo con los oradores tenía un valor especial”, afirmó.

La propuesta consiste en que los estudiantes atraviesen un recorrido similar al de los oradores de TED: encontrar un tema que los movilice, desarrollar una idea y transformarla en una charla.

Desde su lanzamiento hace más de diez años el programa creció de manera sostenida hasta alcanzar a miles de escuelas en todo el país. Y en ese crecimiento también fue cambiando: sumando herramientas, ajustando dinámicas y, sobre todo, escuchando lo que pasaba en las aulas.

La nueva guía didáctica (cuya versión número 12 se presentó en el encuentro) busca ordenar y potenciar ese proceso. La estructura consiste en tres etapas que organizan la experiencia de los estudiantes: descubrir, construir y comunicar.

Las guías, que incluyen materiales, actividades y ahora también recursos interactivos, buscan acompañar a los docentes en ese proceso y, al mismo tiempo, abrir un espacio para la reflexión.

Hache Mempert, hombre con barba y camisa, habla con micrófono de Ticmas en escenario; pantalla azul con su retrato y logo de Ticmas de fondo; cámara frontal graba
Hache Merpert presentó la nueva guía didáctica de Clubes TED-Ed

La conversación: una guía en diálogo

Tras la presentación, el escenario se amplió con la participación de Julieta Schulkin, Damián Rodríguez Couture y Melina Masnatta.

Una de las primeras impresiones sobre la nueva guía apuntó a su carácter interactivo. Schulkin destacó la presencia de códigos QR que invitan a navegar entre contenidos, una decisión que definió como “provocadora” en un contexto donde los celulares suelen ser vistos como distracción.

Sin embargo, lejos de generar dispersión, esa integración de pantallas aparece como una forma de ampliar la experiencia. A eso se suma la incorporación de herramientas como Inki, una inteligencia artificial que acompaña el proceso con preguntas y estímulos.

Para Masnatta, el cambio más significativo está en la estructura. “Las guías anteriores no tenían un hilo conductor. Vos veías una charla, completabas la actividad y ya”, señaló. En esta nueva experiencia, la guía deja de ser una sucesión de actividades para convertirse en un recorrido con sentido.

Para Masnatta, además, esta guía deja espacio para lo inesperado: “Busca eso que pasa en el aula, que es trabajar con el emergente”, afirmó.

Cuatro personas sentadas en sillas negras sobre un escenario de madera. Detrás, una pantalla azul muestra el logo de Ticmas y retratos de los oradores
Educación, innovación e IA: los temas que atravesaron el diálogo entre los cuatro referentes

Pensar, debatir, cuestionar

Desde la experiencia en el aula, Damián Rodríguez Couture fue contundente: “no es ver el video, es pensar sobre el video”. La promoción del pensamiento crítico como práctica concreta surge como uno de los núcleos del programa. “Sacar nuestro pensamiento crítico, debatirlo y cuestionarlo, tiene un valor muy fuerte”, señaló.

En esa línea, Schulkin sumó otra dimensión: la necesidad de aprender a escuchar a los estudiantes. En un contexto saturado de estímulos e información, la capacidad de formular preguntas y sostenerlas se vuelve central.

Masnatta, por su parte, advirtió que hoy las preguntas están “limitadas, diseñadas, precarizadas” por la lógica de la inmediatez. Frente a eso, la guía propone pausas, reflexión y preguntas que abren nuevas preguntas.

Inteligencia artificial: entre lo inevitable y lo discutible

La aparición de la inteligencia artificial atraviesa inevitablemente la conversación educativa. Y en el caso de Clubes TED-Ed, también forma parte de la propuesta. Lejos de plantearse en términos de rechazo o entusiasmo acrítico, los participantes coincidieron en la necesidad de abordarla desde la reflexión.

Para Schulkin, el momento actual es “abrumador” por la cantidad de herramientas e información disponible, pero al mismo tiempo ineludible: los estudiantes ya conviven con estas tecnologías.

Además, hizo énfasis en la responsabilidad de conocer qué propone cada modelo de inteligencia artificial, más allá de la decisión, a veces basada en cuestiones de ética, sobre cuál utilizar.

Rodríguez Couture planteó la importancia de llevar esa experiencia al terreno del diálogo: comparar, debatir, explorar las diferencias entre una conversación con una persona y una interacción con una IA. “El desafío es explorar y ver qué nos pasa a todos”, indicó.

Masnatta, por su parte, puso el foco en el desafío que representa la construcción de criterios: “Faltan muchos espacios de conversación sobre la construcción de criterios”, señaló. En un entorno donde circulan datos, respuestas y discursos de manera constante, la pregunta no es solo qué usar, sino cómo decidir qué tiene sentido.

Comprender, no solo predecir

A modo de cierre, Merpert retomó la palabra para proponer una reflexión más amplia. Según planteó, hoy conviven dos grandes caminos en la ciencia y la tecnología: el de la predicción, impulsado por la inteligencia artificial y la ciencia de datos, y el de la comprensión.

El primero permite anticipar, optimizar, avanzar más rápido. El segundo, en cambio, es más lento, pero profundamente humano y busca darle sentido al mundo.

Lejos de oponerlos, la propuesta es sostener ambos. Pero, según advirtió Merpert, la escuela no puede renunciar al camino de la comprensión. Porque, en definitiva, enseñar a pensar, a formular ideas y a comunicarlas no es solo una habilidad académica, sino una forma de habitar el mundo.

Temas Relacionados

Ted-EdTicmas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Futurizaje: una plataforma para docentes que piensa la inteligencia artificial desde las humanidades

La Fundación Bunge y Born desarrolló una herramienta para trabajar el rol docente en diálogo con la IA. En alianza con Ticmas busca acercarla a la comunidad educativa de América Latina

Futurizaje: una plataforma para docentes que piensa la inteligencia artificial desde las humanidades

Mariana Schoua sobre los desafíos que enfrenta el mercado laboral argentino: “Esta época exige un aprendizaje continuo”

Mariana Schoua cerró la jornada de Empleabilidad y Educación de Ticmas reflexionando acerca de la transformación del empleo y las claves para lograr que el cambio no deje atrás a nadie

Mariana Schoua sobre los desafíos que enfrenta el mercado laboral argentino: “Esta época exige un aprendizaje continuo”

Educación y empleo: Ticmas y CAF presentaron un informe que pone en el centro la brecha de habilidades en Argentina

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Ticmas y CAF presentaron un estudio que analiza la distancia entre lo que el sistema formativo produce y lo que la economía demanda

Educación y empleo: Ticmas y CAF presentaron un informe que pone en el centro la brecha de habilidades en Argentina

Alberto Weretilneck: “En nuestro mar se está construyendo la nueva Argentina energética”

El gobernador de Río Negro estuvo en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro para conversar sobre el momento histórico de cambio en la matriz productiva de la provincia y cómo la educación es una de las claves para esa transformación

Alberto Weretilneck: “En nuestro mar se está construyendo la nueva Argentina energética”

Raúl Jalil: ”No hay peor impacto ambiental que la pobreza”

El gobernador de Catamarca estuvo en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro para conversar sobre su mirada productiva para la provincia donde la educación, la minería, las industrias locales y la sustentabilidad son ejes de gestión

Raúl Jalil: ”No hay peor impacto ambiental que la pobreza”

DEPORTES

Asistencia de arco a arco en un gol y una atajada clave: el show de Dibu Martínez en el empate del Aston Villa

Asistencia de arco a arco en un gol y una atajada clave: el show de Dibu Martínez en el empate del Aston Villa

Bobby Cox, el legendario mánager que llevó a la cima al béisbol de Atlanta, falleció a los 84 años

El misterio que rodea al matrimonio de una figura del fútbol: la reacción de su esposa que abrió especulaciones sobre una crisis

Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli sufrieron caídas durante la carrera de Moto3 en Francia, pero sumaron puntos

Vélez y Gimnasia La Plata cerrarán los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Conmovedor momento en el programa de Coco Sily en la radio: un perro viejito se refugió en el estudio

Conmovedor momento en el programa de Coco Sily en la radio: un perro viejito se refugió en el estudio

La China Suárez mostró el especial regalo del Galatasaray por el día de la madre: ¿una indirecta para Wanda Nara?

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La emoción de Cecilia Roth por los 100 años de su padre, Abrasha Rotenberg: “Le agradezco la vida”

Josefina Scaglione habla sobre su identidad creativa: “Me siento artista”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

Guatemala: Casi 900 mil pasajeros llegan al Aeropuerto La Aurora en el primer cuatrimestre de 2026

Sequía y calor extremo agravan crisis alimentaria en el sur de Honduras

Recuperan páginas perdidas del Nuevo Testamento después de 1.500 años

Panamá mejora la atención para el manejo de infecciones oportunistas derivadas del VIH