La clave que María Castiglioni, de C&T Asesores, identifica para que la economía despegue y por qué el desafío está en la confianza

La economía exhibe una creciente heterogeneidad: la inflación se mantiene alta y estable en el nivel consumidor, mientras que en el canal mayorista muestra una baja; la industria y el comercio interior siguen en descenso, en tanto el comercio exterior alcanza récords de exportaciones en varios sectores. Al mismo tiempo, cierran empresas industriales con larga trayectoria y se producen despidos, pero ingresan nuevos actores con inversiones extranjeras que impulsan la creación de empleos. El tipo de cambio nominal baja pese a las compras del Banco Central para acumular reservas.

En este contexto, Infobae entrevistó a María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, sobre la coyuntura y sus expectativas para el resto del ciclo presidencial.

— Argentina enfrenta en 2026 necesidades de financiamiento por USD 40.000 millones ¿Considera que esta cifra debería generar preocupación, dado que equivale al volumen mensual que gestiona la Secretaría de Finanzas entre nuevas financiaciones, pagos y refinanciaciones?

— En primer lugar, distinguiría entre los vencimientos en dólares y los vencimientos en moneda local. En relación con los primeros, si bien el Gobierno decidió no realizar colocaciones en los mercados internacionales por ahora, tuvo alta demanda en la colocación de un bono en dólares a más de un año en el mercado interno: colocó USD 150 millones, que salió sobre el par, y al precio de corte volvió a colocar otros USD 100 millones adicionales que ya tenía previstos. Con este mecanismo se espera alcanzar unos USD 2.000 millones, que resultan fundamentales para afrontar los vencimientos de julio.

Por otro lado, el Tesoro hizo cancelaciones netas en el período preelectoral, pero en los últimos meses colocó más de lo que vencía, en un contexto de alta demanda de títulos; esto sugiere que el equipo económico no enfrenta dificultades para cubrir las necesidades de financiamiento este año.

— El Banco Central mantiene reservas netas negativas. El índice de riesgo país bajó de más de 2.000 a 500 puntos básicos y la deuda pública consolidada se redujo en más de USD 30.000 millones ¿Cuál es su estimación concreta de las reservas y cómo evalúa el escenario actual?

— Para el cálculo de reservas netas hay diversos enfoques, pero en general buscan cuantificar los activos netos que el BCRA puede utilizar eventualmente para afrontar una fuerte dolarización, descontando de las reservas brutas varios ítems. La metodología del FMI en el acuerdo es la más restrictiva, y excluye el desembolso del organismo utilizado por el Tesoro para capitalizar al BCRA mediante la cancelación de Letras Intransferibles emitidas en años previos contra reservas. En esa medición, las reservas netas siguen negativas y por debajo de la meta acordada.

Respecto a la situación patrimonial del BCRA, observando tanto el activo como el pasivo, se advierte una mejora. Mirando a futuro, es favorable que el BCRA se enfoque en acumular reservas internacionales, asegurándose de que la liquidez generada no supere el incremento en la demanda de dinero.

El primer bimestre fue favorable porque la oferta de dólares en el mercado permitió compras superiores a USD 2.500 millones, en un contexto de tipo de cambio nominal estable e incluso apreciado, y con el Tesoro absorbiendo parte de la emisión a través de colocaciones.

Es necesario considerar la estacionalidad de la demanda de dinero, que se reduce en el primer bimestre. Probablemente, en los meses siguientes, parte de la emisión realizada para comprar reservas no sea esterilizada, lo que contribuiría a remonetizar la economía.

— ¿Existe actualmente una exigencia formal en el acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para que el equipo económico aumente las reservas netas del Banco Central y elimine el cepo cambiario, o estas condiciones solo funcionan como metas indicativas?

— Como ocurre en todos los acuerdos con el FMI, la principal meta es la fiscal. Que el Gobierno mantenga y cumpla la meta de superávit primario y superávit financiero es el aspecto central. La flexibilización de restricciones cambiarias y el paso a un esquema de tipo de cambio flexible entre bandas, que ahora se ajustan por la inflación, son avances que el FMI ha señalado como positivos.

Además, el cambio en la política de intervención para acumular reservas llevado adelante desde comienzos de año, con un nivel de compras superior al estimado, colabora en la evaluación favorable. De este modo, el hecho de que las metas indicativas no se hayan cumplido no parece obstaculizar el visto bueno del FMI en la revisión en curso.

— La Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, aprobada en 2024, generó expectativas sobre la posible dolarización y el desarrollo del mercado de capitales. ¿Qué efectos prevé tras la reciente instrumentación de la ley y su reglamentación?

— La aprobación de esta ley, junto con la flexibilización del cepo para individuos y otras medidas tendientes a favorecer los depósitos en dólares en el sistema, así como a fondear el mercado de capitales local para desarrollar instrumentos de financiamiento para el sector privado, son elementos positivos. Para que alcancen sus objetivos, es esencial la confianza en la estabilidad futura de las reglas de juego, condición que también resulta determinante para consolidar la inversión privada y extranjera. Ambas cuestiones, la certidumbre en las reglas y la confianza en el marco de inversión futuro, deben avanzar en conjunto.

— El tipo de cambio nominal cae, mientras que el multilateral en términos reales sigue por encima del nivel recibido por el gobierno anterior. El saldo comercial mejora por el aumento de exportaciones y menor dinamismo en importaciones. ¿Cuál es su análisis de esta tendencia?

— Luego de la corrección registrada entre mayo y septiembre del año pasado, cuando el alza del tipo de cambio nominal y una inflación levemente acelerada se tradujeron en un mayor tipo de cambio real, los meses siguientes reflejaron una reversión parcial. La apreciación responde a la estabilidad nominal del tipo de cambio frente al dólar y a una inflación que siguió creciendo.

A nivel global, la apreciación también se manifestó, limitando la baja del tipo de cambio multilateral, pero el incremento de la inflación constituye un desafío en este contexto.

El gráfico ilustra la evolución del tipo de cambio real multilateral, de EE. UU. y Brasil desde 2015 a 2026, utilizando diciembre de 2001 como base 100, según C&T Asesores Económicos

Los niveles actuales de tipo de cambio real resultan ajustados para numerosos sectores, aunque a escala macroeconómica siguen siendo sostenibles. El superávit comercial es alto y las perspectivas para el año son favorables, sobre todo por el panorama de exportaciones del sector agroindustrial, la energía y la minería.

Tras un 2025 de elevada demanda de divisas para cobertura, se espera una tendencia opuesta. Este escenario plantea desafíos para varios sectores, dado que no se anticipan saltos del tipo de cambio, aunque en el segundo semestre podría disminuir la actual presión bajista sobre el tipo de cambio nominal.

Este gráfico muestra la evolución del balance comercial, desglosado por combustibles y el resto de los bienes, en millones de dólares durante los últimos 12 meses, desde 1998 hasta 2024

— ¿Cuáles son hoy sus principales preocupaciones sobre la política monetaria y cambiaria? ¿Y qué aspectos le otorgan mayor tranquilidad?

— Uno de los desafíos actuales, tanto en la política monetaria como cambiaria, es la evolución de la demanda de dinero, que cayó fuertemente el año pasado y, aunque se prevé una recuperación, permanece altamente volátil. Esto puede trasladarse a volatilidad en las tasas de interés, con tendencia al alza, y afectar la disponibilidad de crédito y la demanda de la economía.

— En relación a la inflación: ¿Cree que ha encontrado un piso elevado por el agotamiento del plan de estabilización, los cambios en precios relativos y el arrastre en la demanda de dinero previo a las elecciones de octubre? ¿Cuáles son sus expectativas para lo que resta del año?

— La elevada dolarización, el aumento del tipo de cambio previo a las elecciones y, contrariamente, la caída en la demanda de dinero, han influido de forma persistente en la evolución de los precios. A esto se sumó la suba en el precio de la carne y los ajustes tarifarios, trasladándose a una tendencia alcista de la inflación, que llegó a rozar el 3% en los dos últimos meses, algo que probablemente se repita en febrero y marzo.

Esto implica un nuevo desafío para el Gobierno en su objetivo de reducir la inflación en el corto plazo. No obstante, la expectativa es que, con mayor estabilidad financiera y políticas fiscal y monetaria contractivas, la desinflación se retome a partir del segundo trimestre.

— En términos de actividad económica ¿Considera que la economía encontró un techo bajo que los nuevos motores -energía, minería, agroindustria, industria del conocimiento- aún no logran compensar frente a la caída de otros sectores, excluyendo salud, enseñanza y servicios personales?

— La respuesta es compleja, ya que el año pasado estuvo marcado por dos procesos simultáneos. Por un lado, las correcciones de precios relativos y la liberalización de restricciones cambiarias y comerciales; por otro, las reacciones frente a un proceso electoral relevante para las posibilidades del gobierno de validar el rumbo macroeconómico y fortalecer su posición legislativa.

El cambio de política macroeconómica generó un desafío sectorial significativo, y el proceso electoral, sumado al riesgo percibido por la sociedad, condicionó y limitó la recuperación de la actividad.

— La prórroga y ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ¿Representa un fracaso dela política original o la ratificación de su éxito?

— El RIGI se está consolidando como un instrumento relevante para acelerar decisiones de inversión. El ordenamiento de la macroeconomía y las correcciones de desequilibrios han resultado insuficientes en el corto plazo, especialmente dada la historia reciente de cambios en las reglas de juego. Este régimen otorgó mayor previsibilidad en materia tributaria, acceso a divisas y otras normativas, lo que permitió dinamizar las inversiones.

— ¿Qué expectativas tiene respecto a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, y el tratado bilateral con Estados Unidos?

— Estos acuerdos resultan positivos para Argentina, especialmente para aprovechar oportunidades en mercados clave con mejores condiciones. En combinación con un marco macroeconómico equilibrado y el RIGI, actúan como impulsores de la inversión, en particular en sectores competitivos. Se espera que el impacto total llegue de forma progresiva.

— El ajuste fiscal y las reformas estructurales han generado efectos dispares entre sectores y regiones ¿Cómo evalúa el impacto social de las políticas económicas actuales y cuáles considera que son los principales desafíos para mejorar la distribución del ingreso en 2026?

— Los datos muestran que, pese a los desafíos, la pobreza disminuyó de manera marcada desde los picos registrados a finales de 2023 y comienzos de 2024, aunque a finales del año pasado este proceso se estancó. Esta evolución se dio en un contexto de leve mejora en la distribución del ingreso, según los datos informados por el Indec.

El profundo cambio de reglas e juego representa un reto de índole geográfica, sectorial y social, considerando las severas restricciones presentes en el mercado laboral. El desafío principal será que el Gobierno logre consolidar la confianza para maximizar el dinamismo de los sectores más competitivos y, de ese modo, generar respuestas en aquellos menos favorecidos.

— En el actual contexto político y económico ¿Percibe una recuperación de la confianza para la inversión privada y extranjera en Argentina? ¿Qué señales o condiciones serían claves para afianzar ese proceso en los próximos trimestres?

— En los últimos 70 años, Argentina atravesó varios ciclos de intentos de estabilización, ordenamiento de precios relativos y apertura, que no lograron sostenerse en el tiempo. El desafío en la coyuntura presente consiste en lograr un horizonte más prolongado mientras se consolida la estabilización macroeconómica y se corrigen precios relativos.

Dos aspectos resultan fundamentales: la dinámica fiscal y la variable política. El haber alcanzado el equilibrio de las cuentas públicas desde el comienzo de la gestión constituye un ancla para la economía, en especial en períodos de incertidumbre atribuibles a shocks externos o riesgos internos.

El aspecto político es igualmente relevante. El resultado de las elecciones de medio término y la consolidación del oficialismo como primera minoría en ambas Cámaras del Congreso, junto con acuerdos logrados, facilitan avances en reformas estructurales, como la modernización laboral, y generan expectativas de continuidad.

En este entorno, la expectativa de un marco de reglas estables es condición necesaria para fortalecer y sostener la confianza inversora, tanto privada como extranjera, en los próximos trimestres.

— Dado el contexto internacional incierto y las eventuales tensiones en los mercados emergentes ¿Cómo evalúa la capacidad de la economía argentina para resistir shocks externos en los próximos meses?

— La experiencia indica que frente a shocks externos que deriven en salida de capitales financieros de países emergentes, suba de tasas internacionales y menor crecimiento global, las anclas fiscales y comerciales adquieren gran relevancia. La continuidad del equilibrio fiscal es central para mitigar escenarios adversos.

Además, el bajo déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos y la expectativa de un importante superávit comercial, impulsado por una buena cosecha y el crecimiento de las exportaciones de energía y minería, son factores que atenúan el impacto potencialmente negativo en la economía argentina.

