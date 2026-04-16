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Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

La presidenta de la Comisión Europea recibió el anuncio como “un alivio” ante los 2.196 muertos en seis semanas de bombardeos, pero advirtió que la tregua no puede ser una pausa sin horizonte político

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FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica. 20 de marzo de 2026 REUTERS/Yves Herman
FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica. 20 de marzo de 2026 REUTERS/Yves Herman

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió este jueves el anuncio de un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano con alivio y exigencia política.

“Aplaudo el alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano, mediado por el presidente Trump. Es un alivio porque este conflicto ya se ha cobrado demasiadas vidas. Ahora no necesitamos solo una pausa temporal, sino un camino hacia una paz permanente”, escribió en X.

La tregua, anunciada por Donald Trump tras sendas llamadas con Benjamin Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun, entra en vigor este jueves a las 17.00 horas, hora del este de Estados Unidos.

Trump comunicó el acuerdo en Truth Social. “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, escribió.

Se levanta humo tras un ataque israelí en Nabatieh, Líbano REUTERS/Stringer
Se levanta humo tras un ataque israelí en Nabatieh, Líbano REUTERS/Stringer

El republicano añadió que invitará a ambos mandatarios a la Casa Blanca para las primeras conversaciones directas entre Israel y el Líbano desde 1983, y encargó al vicepresidente JD Vance y al secretario Marco Rubio trabajar en un acuerdo de mayor alcance.

Von der Leyen reiteró que Europa “seguirá urgiendo al respeto pleno a la soberanía e integridad territorial del Líbano” y que continuarán enviando ayuda humanitaria. La Comisión comprometió en marzo 100 millones de dólares para el Líbano dentro de un paquete regional de 458 millones de dólares para Medio Oriente, destinados a atención médica de urgencia, refugio y escolarización de menores.

La declaración retoma las advertencias que Von der Leyen formuló días antes: “no puede haber estabilidad en Medio Oriente mientras el Líbano siga en llamas”.

El anuncio llega tras seis semanas de ofensiva israelí que han dejado 2.196 muertos, entre ellos 172 niños, y 7.185 heridos —661 también menores—, según el Ministerio de Salud Pública libanés. Más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas desde que Israel intensificó sus operaciones el 2 de marzo, bajo el argumento de combatir a Hezbollah, grupo terrorista chií aliada de Irán. La ofensiva amenazó con hacer colapsar el cese del fuego entre Washington y Teherán, alcanzado el 8 de abril y que expira el 22 de abril.

Tanques israelíes operan en Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel. 14 de abril de 2026 REUTERS/Florion Goga
Tanques israelíes operan en Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel. 14 de abril de 2026 REUTERS/Florion Goga

La tregua no despeja las incógnitas sobre el terreno. El ejército israelí no tiene previsto retirar sus fuerzas del sur del Líbano durante el período de cese del fuego, según fuentes de seguridad israelíes. Las tropas operan en Bint Jbeil, considerada por Tel Aviv el principal bastión de Hezbollah en el sur, donde la División 98 completó su cerco el lunes. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, había ordenado convertir todo el sur libanés hasta el río Litani en zona de operaciones permanente.

Hezbollah rechazó reconocerse vinculado por los acuerdos. Wafiq Safa, miembro de alto rango de su consejo político, declaró a Associated Press que los resultados de las negociaciones entre Beirut y Tel Aviv “no nos interesan ni nos preocupan en absoluto”. La organización condiciona cualquier diálogo sobre su desarme a un alto el fuego previo y a la retirada total de las fuerzas israelíes, posición que choca con las exigencias de Netanyahu, quien reclama el desmantelamiento completo de la milicia. Aoun rechazó establecer una llamada directa con el primer ministro israelí y comunicó su negativa al secretario Rubio.

El conflicto libanés forma parte de la guerra iniciada el 28 de febrero con la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz, paso por el que transita el 20% del petróleo mundial, costó a la UE más de 22.000 millones de dólares adicionales en importaciones energéticas, y la Agencia Internacional de la Energía documentó en marzo la mayor caída de producción global de la historia: 10,1 millones de barriles diarios menos.

El 22 de abril, cuando expire también la tregua entre Washington y Teherán, llegará el siguiente umbral crítico de un conflicto que la diplomacia europea observa sin palancas reales para moldear su desenlace.

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