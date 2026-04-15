Economía

A cuánto puede llegar el dólar en mayo sin la intervención del Gobierno según la nueva banda cambiaria

El Indec informó que la inflación de abril alcanzó el 3,4 por ciento. Este dato activa el ajuste automático del límite superior del margen en el que el BCRA no vende divisas en el mercado

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Billetes de 100 dólares
El esquema de bandas cambiarias se actualiza mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. (Free photo)

La inflación de marzo fue de 3,4%, lo que marcó una aceleración respecto al mes anterior y definió el nuevo techo de las bandas cambiarias para el quinto mes del año. A partir de ese dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se establece el límite máximo que puede alcanzar la cotización del dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vea obligado a intervenir en el mercado para contener su valor.

El esquema de bandas de flotación, implementado por el equipo económico a comienzos de 2026, estipula que el límite superior del tipo de cambio se actualiza mensualmente de forma automática. Este ajuste se realiza tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes previo. Debido a que el sistema opera con un rezago de dos meses en la aplicación de los datos oficiales, el porcentaje de inflación de marzo es el que rige la actualización de las bandas en mayo.

De acuerdo con el funcionamiento del programa monetario y considerando el cierre de las cotizaciones previas, el tope de la banda cambiaria para fines de mayo se situará aproximadamente en 1.761 pesos. Este nivel representa el precio más alto al que podría llegar la divisa en el mercado mayorista sin activar las ventas oficiales de reservas. La cifra se ajusta en línea con la dinámica inflacionaria, que en mayo mostró un avance de 3,4%, acumulando una presión mayor sobre el esquema de flotación administrada.

“El techo de la banda cambiaria para mayo será de $1.761. El dólar podría subir 29% hasta ese momento y el BCRA no estaría obligado a intervenir”, precisó el analista financiero Christian Buteler al evaluar el impacto del último dato de precios sobre el corredor cambiario.

El techo de la banda cambiaria para mayo se sitúa en $1.761, estableciendo el valor máximo que puede alcanzar la divisa antes de activar la intervención oficial (Reuters)
El techo de la banda cambiaria para mayo se sitúa en $1.761, estableciendo el valor máximo que puede alcanzar la divisa antes de activar la intervención oficial (Reuters)

Si se toma como referencia el valor actual del dólar oficial mayorista, la divisa cuenta con un margen de recorrido antes de tocar el límite de intervención. Este espacio de fluctuación permite que el mercado absorba tensiones sin necesidad de que la autoridad monetaria sacrifique divisas de sus activos internacionales.

Qué pasa si el dólar toca el techo de la banda

En caso de que la cotización supere los 1.761 pesos al finalizar mayo, el Banco Central tiene el mandato de intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para reintegrar el valor del dólar a los parámetros preestablecidos. El objetivo primordial de este mecanismo es mitigar la volatilidad, asegurar previsibilidad a los actores económicos y evitar saltos bruscos que se trasladen de forma inmediata a los precios internos.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el Ministerio de Economía y las autoridades del Banco Central decidan actuar de manera preventiva antes de que se alcance el tope estricto de la banda. Un incremento nominal acelerado de la divisa podría complicar las metas oficiales de desinflación. El Gobierno mantiene su estrategia de utilizar una política monetaria y fiscal restrictiva para intentar moderar la suba de precios, con la intención de que el IPC se ubique por debajo de ciertos niveles críticos hacia el segundo semestre del año, una tarea que enfrenta la persistencia de la inercia inflacionaria actual.

¿Hay dólares para intervenir?

En un escenario de estabilidad del tipo de cambio, el Banco Central ha mantenido una tendencia de acumulación de divisas. En las últimas jornadas, la entidad logró sostener un saldo positivo en sus intervenciones diarias, lo que le permitió continuar con la fase de fortalecimiento de las reservas internacionales.

De hecho, el BCRA completó 66 jornadas sucesivas adquiriendo divisas. Con la compra de USD 185 millones realizada este martes, el total acumulado superó los USD 5.700 millones en lo que va de 2026.

El Banco Central mantiene su estrategia de fortalecimiento de activos externos, con el objetivo de sumar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026 (Reuters)
El Banco Central mantiene su estrategia de fortalecimiento de activos externos, con el objetivo de sumar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026 (Reuters)

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, había manifestado anteriormente que la incorporación de reservas para este año se ubicaría en un rango de entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares. No obstante, el cumplimiento efectivo de estas proyecciones está atado a la evolución de la demanda de dinero por parte de los privados y a la fluidez del ingreso de divisas proveniente de las exportaciones, especialmente en meses de alta estacionalidad.

Por lo pronto, con la definición del nuevo techo de 1.761 pesos, la cotización mayorista ($1.364) se mantiene por debajo del límite de intervención. Esto otorga un margen de maniobra de más de 300 pesos respecto al tope fijado para mayo.

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