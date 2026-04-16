El ranking de los 20 candidatos y el favorito a ganar el Balón de Oro 2026: los tres argentinos de la lista

Ousmane Dembélé es el último ganador del Balón de Oro (REUTERS/Benoit Tessier)

La temporada europea se sumergió en la recta final al quedar definidas las semifinales de la UEFA Champions League y el debate sobre quiénes son los máximos candidatos a quedarse con el próximo Balón de Oro se agiganta en la antesala de la Copa del Mundo 2026. Más allá de que el Mundial suele ser el punto clave en las votaciones de los jueces del premio que entrega la revista France Football, los favoritos dentro del ranking comienzan a tomar ventaja. Ousmane Dembélé es el último ganador del premio.

El portal GOAL realizó un análisis en el que diagramó una lista de 20 jugadores a pelear por el galardón, en la cual están incluidos tres argentinos: Julián Álvarez, Lionel Messi y Lautaro Martínez. ¿Los máximos candidatos a llevarse el Balón de Oro? Harry Kane lidera la lucha por delante de los franceses Michael Olise y Kylian Mbappé, según el medio mencionado.

El delantero del Atlético de Madrid ocupa el octavo puesto en el listado elaborado por el periodista Tom Maston. El atacante surgido en River Plate, que convirtió 19 goles y brindó 10 asistencias, lideró al elenco dirigido por el Diego Cholo Simeone a las semifinales de la Champions, donde dejó en el camino al Barcelona, Tottenham y Brujas. Afuera de la pelea por La Liga de España, la Araña puede conquistar la Copa del Rey —se enfrentará a la Real Sociedad en la final— y será uno de los pilares de la selección argentina en el Mundial.

Julián Álvarez, que en 2023 quedó 7°, podría superar su propio récord personal en la gala de 2026 (EFE/Siu Wu)

En el puesto 15, Lionel Messi es otro de los argentinos que podría meterse en una posición privilegiada en el premio, pese a que no fue incluido en las ternas en 2025. “Tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas del Mundial, hay opciones reales de que el octocampeón vuelva a competir por el galardón este verano”, indicó el medio citado.

El rosarino, que adquirió un club en España en las últimas horas, marcó 29 goles y dio 19 asistencias a lo largo del lapso que computa para el galardón, en el cual también ganó la MLS. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, una nueva conquista podría catapultarlo. Cristiano Ronaldo, su histórico competidor, quedó en el 17° lugar.

El último argentino en el ranking es Lautaro Martínez: lo ubicaron en el puesto 18°. Una vez más, la temporada del Toro ya está encaminada para conquistar la Serie A con el Inter y ser el Capocannoniere (máximo goleador) del certamen. En todas las competiciones, el argentino convirtió 24 goles y dio seis asistencias a pesar de que quedó relegado por las lesiones en el último tiempo. No obstante, antes de disputar la Copa del Mundo, tiene la espina clavada de la Champions al quedar eliminado contra el Bodo/Glimt de Noruega en la ronda de playoffs.

Lionel Messi y Lautaro Martínez son los otros dos argentinos que podrían pelear por meterse entre los 20 mejores jugadores (REUTERS/Matias Baglietto)

A falta de confirmación oficial para la gala en la que se conocerá el ganador del Balón de Oro 2026, se prevé que se entregará en septiembre, al igual que en las ediciones pasadas. Según GOAL, el máximo candidato a llevarse el galardón es Harry Kane. El inglés, que marcó 55 goles y brindó seis asistencias, lidera la pelea al ser la máxima figura del Bayern Múnich, que está en las semifinales de la Champions y cerca de ganar la Bundesliga.

“Además de anotar en cantidad, ha exhibido un juego completo y devastador para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene este nivel, más títulos le aguardan al final de la temporada”, argumentó el portal citado. Sin embargo, todos los flashes se centrarán en el Mundial que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, donde se espera que el delantero lidere a Inglaterra.

El top tres se completa con dos franceses. Michael Olise deslumbró con una fantástica temporada en Alemania. El extremo convirtió 18 goles y brindó la impresionante cantidad de 29 asistencias en lo que va de la temporada, además de completar fantásticas actuaciones en la Champions. Del otro lado, Kylian Mbappé podría sufrir con un año en el que el Real Madrid podría terminar sin ningún título. El delantero convirtió 46 goles y dio nueve asistencias, por lo que todos sus flashes se centrarán en el Mundial.

Harry Kane sería el máximo candidato a ganar el Balón de Oro 2026 antes del Mundial (REUTERS/Michaela Stache)

LA CLASIFICACIÓN DE LOS 20 MÁXIMO CANDIDATOS A GANAR EL BALÓN DE ORO 2026

Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra) Michael Olise (Bayern Múnich/Francia) Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia) Lamine Yamal (Barcelona/España) Luis Díaz (Bayern Múnich/Colombia) Erling Haaland (Manchester City/Noruega) Ousmane Dembélé (PSG/Francia) Julián Álvarez (Atlético de Madrid/Argentina) Vitinha (PSG/Portugal) Declan Rice (Arsenal/Inglaterra) Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia) Raphinha (Barcelona/Brasil) Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil) Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil) Lionel Messi (Inter Miami/Argentina) Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal) Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/Portugal) Lautaro Martínez (Inter de Milán/Argentina) Pedri (Barcelona/España) Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay)

*El ranking corresponde al portal GOAL