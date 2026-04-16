Cami Mayan celebró su cumpleaños número 27: globos, amigos y vino

La influencer celebró su cumpleaños número 27 (Video: Instagram)

Cami Mayan celebró sus 27 años con una fiesta que combinó alegría, detalles cuidados y la compañía de sus afectos más cercanos, dejando testimonio visual de un cumpleaños que reflejó tanto su presente personal como profesional.

“Un año más siendo feliz”, escribió la influencer en el pie de la publicación, resumiendo el clima de la jornada que compartió con sus seguidores a través de una extensa galería de imágenes.

La celebración comenzó con una serie de fotos en las que Cami lució un conjunto a cuadros en tonos tierra, compuesto por short y chaqueta de corte amplio, acompañado por botas altas. Este look, tan propio de su estilo, se repitió durante la tarde y en el estudio de Luzu TV, donde la esperaban Fede Popgold, Anita Espósito, Lucas Spadafora, Juli Castro y Dani Cellis, el equipo completo de Ptria y familia, el programa que conduce. Globos violetas, una banda de “Feliz cumpleaños” y una tiara sumaron el toque festivo y personal a la decoración del estudio, creando un ambiente de celebración incluso en el ámbito laboral. En otra de las imágenes aparece Sofía Gonet, amiga y referente de la escena digital, sumándose a los saludos y al clima distendido.

Cami organizó una cena con sus amigos

Sofi Gonet, gran amiga de la influencer, fue parte de la celebración

Cami eligió un look sofisticado y moderno para recibir sus 27 años

Cami fue recibida en el estudio con globos, una corona y mate

La noche continuó con un festejo más íntimo y elegante, en el que la mesa fue protagonista: decorada con flores frescas, copas y una variedad de postres, destacaba la torta principal, de varios pisos y decorada con velas largas y moños rosados, porciones individuales y tiramisú. Cami fue retratada en distintos momentos: primero sorprendida y divertida, lista para soplar las velas rodeada de amigas; luego con la torta entre las manos y una gran sonrisa, disfrutando del instante y de la energía positiva de los presentes. La calidez de la luz, la vajilla elegante y los centros de mesa con flores reforzaron la atmósfera especial y pensada en cada detalle.

Durante la noche, Cami alternó entre el conjunto a cuadros y un body negro de mangas largas con pantalón oscuro, mostrando su versatilidad y su sello personal a la hora de vestirse. Las fotos espontáneas la muestran riendo, posando con un ramo de flores en mano y también compartiendo bromas y charlas con sus compañeros de trabajo, que celebraron junto a ella tanto en el estudio como fuera de cámara. La séptima imagen, por ejemplo, la muestra con una tiara y banda de “Feliz cumpleaños”, rodeada de globos, celebrando con naturalidad y alegría.

No faltó la foto de grupo con el staff de Ptria y familia, todos sonrientes y abrazados en el estudio de Luzu, reflejando el buen clima laboral y el lazo cercano que une al equipo. Tanto en lo profesional como en lo personal, Cami se mostró agradecida y cercana, transmitiendo su alegría y su gratitud por los vínculos que la acompañan en cada etapa. La influencer dejó en claro, a través de cada retrato, que el trabajo y la amistad pueden ir de la mano y ser motor de momentos memorables.

Body con escote cavado, pantalón tiro bajo y recogido fueron los elegidos de Mayan para la celebración nocturna

El primer look de cumpleaños de Cami

"Un año más siendo feliz", escribió en el pie de foto de la publicación

Cami celebró su cumpleaños rodeada de su círculo más íntimo (Instagram)

Las imágenes muestran a Cami relajada, disfrutando de los pequeños gestos: el humo de las velas recién apagadas, los brindis con copas en alto, los regalos y las flores, y la calidez de los abrazos. Cada escena refleja no solo el presente luminoso que atraviesa en lo profesional y lo personal, sino también el valor que le da a los vínculos, la amistad y el trabajo compartido. Hubo espacio para la emoción, las risas y los agradecimientos, en una noche que combinó espontaneidad y organización, y que dejó huella en quienes la rodean.

El cumpleaños número 27 de Cami Mayan se transformó así en una celebración donde la alegría, el cariño de su entorno y los detalles pensados para el festejo volvieron a dejar en claro por qué es una de las figuras más queridas y auténticas de su generación. Entre flores, velas, amigos y equipo, Cami reafirmó su lugar como referente de la buena energía y la autenticidad, y celebró un nuevo año siendo, en sus propias palabras, simplemente feliz.