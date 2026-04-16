La inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló 27,9% en los últimos doce meses

La inflación mayorista se ubicó en el mismo nivel que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo de 2026. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La inflación mayorista en marzo fue 3,4%, con lo cual registró una aceleración de 2,4 puntos porcentuales respecto a la medición de febrero. A la vez, evidenció una variación interanual de 27,9% y un aumento acumulado de 6,1% en el primer trimestre. De esta manera, la cifra mensual quedó por en el mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que arrojó un 3,4% para el tercer mes de 2026.

En marzo de 2026, el avance del índice de precios internos al por mayor (IPIM) se debió, principalmente, a una suba de 3,5% en los productos de origen nacional y de 1,1% en los bienes importados.

Entre los productos nacionales, los mayores aportes al IPIM vinieron de los primarios, que tuvieron una suba de 7,8%, seguida por manufacturados con 2,3% y energía eléctrica con 2,1%. Pero el dato está en que, dentro de los primarios, petróleo y gas tuvo un salto del 27,3%, lo que en gran parte se explica por la suba del precio internacional con el estallido del conflicto en Oriente Medio. También, en manufacturados, hubo un incremento importante en refinados del petróleo (6,6%).

En cuanto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), el nivel general subió 3,0% durante el mismo mes, reflejo de un incremento de 3,1% en productos nacionales y de 1,2% en importados. Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP) mostró una suba de 3,0%, impulsada por un alza de 5,4% en productos primarios y de 2,0% en manufacturados y energía eléctrica.

¿Marca tendencia?

Según destacó el presidente Javier Milei, el dato es relevante para anticipar la tendencia del IPC de los próximos meses, que viene evidenciando una aceleración continua desde el piso de 1,5% que tocó en mayo de 2025.

Durante el discurso de AmCham, el presidente Javier Milei destacó la inflación mayorista como un dato que marca la tendencia.

“La inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran perola inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, había señalado el presidente el mes pasado.

“Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación y en el dato puntual de este mes impactó Educación, impactó todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó a todo lo vinculado al transporte. Y, obviamente, por una cuestión estacional, el impacto de la carne. Eso es lo que explica ese salto en la tasa de inflación”, afirmó Milei durante el evento que organizó AmCham. En esa línea, sostuvo que el trabajo del Gobierno es purgar la caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado y los efectos estacionales.

Pero como la política monetaria para el presidente Milei no cambió, la suba al 3,4% no es inflación estrictamente, sino un salto en el nivel de precios por cambio de precios relativos. “Está claro el efecto de la educación, el efecto de la guerra y el efecto de la carne. Superados esos efectos, la tasa de inflación va a caer, pero hay dos elementos adicionales: si ustedes miran, la inflación mayorista viaja en torno al 1% y el 0,8%; eso quiere decir que la inflación, la que se adelanta, está marcando que va a viajar en torno al 10%. Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos y va a converger hacia ahi (...)”, comentó.

Pero los economistas tienen reparos sobre cuánto puede adelantar la inflación mayorista de marzo de la minorista de abril. “La inflación mayorista es un buen indicador para entender la dinámica de los precios, pero hay que considerar que es una metodología diferente al índice de precios al consumidor, que es aquel que afecta directamente nuestro bolsillo”, sostuvo el economista de Analytica, Claudio Caprarulo. Ya que, entre otras cosas, el índice de precios mayoristas no mide los precios de los servicios, un segmento cuyos precios se aceleraron por encima de los bienes. En marzo, según informó el Indec, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo una variación del 3,7% por encima del nivel general.

Para la consultora LCG, la inflación promedio de alimentos y bebidas de las últimas cuatro semanas tuvo una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales.

Los relevamientos de precios en lo que va de abril marcan una desaceleración en el ritmo de aumentos del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas. En la primera semana de abril, el informe de LCG mostró que los precios de alimentos y bebidas en supermercados de alcance nacional cayeron 0,4% respecto de la semana previa. Este resultado compensó parcialmente el ascenso observado a fines de marzo y significó retomar un rumbo hacia abajo desde el pico registrado a fines de febrero. El promedio de inflación mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,6%, una baja de 0,7 puntos porcentuales (p. p.) para el período.

En esa misma línea, la consultora EconViews reportó que su relevamiento de precios en la primera semana de abril arrojó una variación promedio de 0% para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados. El relevamiento destacó la caída de 2,2% en verduras y un incremento de 0,6% en bebidas. El acumulado de las últimas cuatro semanas fue de 2,3 por ciento.

En la segunda semana del mes, sin embargo, Analytica registró una variación del 0,3% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados. Y precisó que las menores variaciones semanales correspondieron a las regiones NEA y Patagonia, con un aumento de 0,2%, mientras que Cuyo presentó la suba más alta del país, con 0,5 por ciento. Dentro de los alimentos, pescados y mariscos subieron 3,6%, azúcar, dulces y chocolates lo hicieron 2,5%, y los rubros con menor incremento fueron pan y cereales (+0,9%) y otros alimentos, que incluyen salsas y snacks (+1,3%). En el caso de las frutas, el informe registró una baja de 1,1 por ciento.