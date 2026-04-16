Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

En esta imagen de un video en vivo difundido por Roscosmos, un cohete Soyuz despega de un sitio de lanzamiento el martes 5 de noviembre de 2024, en el cosmódromo de Vostochny, en el oriente de Rusia. Su cargamento incluye dos satélites construidos por Irán (Roscosmos vía AP)

El comandante del Mando Espacial de Estados Unidos, el general Stephen Whiting, advirtió que Rusia estudia colocar en órbita un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites civiles y militares con una sola detonación. La advertencia, formulada en el Space Symposium celebrado esta semana en Colorado Springs, sitúa la militarización del espacio exterior en el centro de la agenda de seguridad transatlántica en un momento en que Europa acelera su rearme ante las dudas sobre el compromiso de Washington con la OTAN.

“Están pensando en colocar en órbita un arma nuclear antisatélite que pondría en riesgo todos los satélites en órbita baja terrestre, y ese sería un resultado que simplemente no podríamos tolerar”, dijo Whiting al diario británico The Times. El general añadió que Rusia “sigue siendo una potencia espacial sofisticada” que continúa invirtiendo en armas para neutralizar capacidades orbitales ajenas.

La lógica rusa responde a un cálculo estratégico preciso: Moscú percibe una superioridad convencional de Estados Unidos y la OTAN que no puede revertir en el terreno. Frente a esa asimetría, el Kremlin buscaría vías no convencionales para nivelar la contienda, y la neutralización de las capacidades espaciales occidentales —navegación, comunicaciones militares, reconocimiento de inteligencia— sería la más disruptiva. “Creen que formas novedosas de intentar minar a Estados Unidos y a la OTAN, como neutralizar nuestras capacidades espaciales, les ayudan a equilibrar el campo de batalla”, indicó el comandante.

Stephen Whiting, comandante del Mando Espacial de Estados Unidos

El arma que preocupa al Pentágono no es un misil antisatélite convencional, sino un dispositivo nuclear diseñado para detonar en órbita y generar una descarga electromagnética masiva. Según la Fundación Secure World, una detonación afectaría en dos fases a los satélites en órbita baja —donde se concentra más del 90% de los satélites operativos del mundo—: la primera oleada destruiría los aparatos en línea directa con la explosión; la segunda degradaría los restantes al elevar artificialmente la radiación en los cinturones de Van Allen, un fenómeno que podría persistir durante meses o años.

Los indicios del programa no son nuevos. En 2024, la administración Biden identificó el satélite ruso Cosmos 2553, puesto en órbita en febrero de 2022, como una posible plataforma de pruebas. El aparato fue situado en una franja orbital con elevados niveles de radiación, que Moscú describió como banco de pruebas de materiales, pero que los analistas estadounidenses descartaron como justificación creíble. El Kremlin negó las acusaciones y las calificó de fabricaciones para presionar al Congreso en favor de la ayuda a Ucrania.

El Mando Espacial convirtió este escenario en el eje de su primer ejercicio integrado con empresas privadas, denominado Apollo Insight, concluido el mes pasado. Participaron decenas de compañías aeroespaciales, agencias como la NASA y el Departamento de Energía, y aliados como Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Whiting describió el simulacro como una preparación para “un futuro que ninguno de nosotros desea ver llegar”.

Imagen de Spacex, Astronave y Satélite (Pixabay)

El despliegue de semejante arma constituiría una violación directa del Tratado del Espacio Exterior de 1967, el principal instrumento del derecho espacial internacional. El texto, negociado en plena Guerra Fría y suscrito por 118 países —incluida Rusia como sucesora de la Unión Soviética—, prohíbe colocar en órbita objetos portadores de armas nucleares o de destrucción masiva. Sin embargo, carece de mecanismos de verificación y de sanciones automáticas, una laguna que los expertos en control de armamentos señalan como su principal debilidad estructural.

Las consecuencias de una detonación nuclear en órbita irían mucho más allá de los objetivos militares. Los sistemas GPS, los satélites de comunicaciones comerciales, los instrumentos de observación climática y las plataformas de alerta temprana ante misiles comparten el mismo entorno orbital. Una degradación prolongada del espacio afectaría a la aviación civil, los mercados financieros, las telecomunicaciones globales y los servicios de emergencia.

El programa ruso, de confirmarse, marcaría además un punto de inflexión en la doctrina nuclear de Moscú. Hasta ahora, el arsenal nuclear ruso ha operado como instrumento de disuasión estratégica final. Un arma orbital antisatélite, en cambio, podría emplearse en las primeras fases de un conflicto convencional para cegar al adversario antes de que este pueda desplegar plenamente su ventaja tecnológica, lo que reduce el umbral de uso y hace el escenario más inestable, no menos.