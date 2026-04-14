Quiénes pueden pedir en Anses la ayuda económica para personas sin trabajo y cómo se hace el trámite en abril

El programa busca brindar respaldo económico a quienes atraviesan una situación de desocupación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece asistencia a empleados en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa justificada. Este apoyo también está dirigido a quienes son desvinculados por finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad, siempre bajo los términos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo.

La Prestación por Desempleo para Trabajadores en Relación de Dependencia de ANSES apunta a proporcionar un sostén económico mientras la persona busca reincorporarse al mercado laboral, ayudando a compensar la reducción de ingresos tras la pérdida del empleo.

Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo Para solicitar la prestación, Anses exige cumplir con ciertos requisitos. Los empleados permanentes deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años previos al despido o la terminación del contrato. Para trabajadores eventuales o de temporada, se solicita haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días durante el año anterior a la desvinculación.

El monto y el número de pagos, que pueden ser entre 2 y 12 cuotas, dependen del salario recibido y de los meses aportados en los 3 años previos a la solicitud. En personas mayores de 45 años, el beneficio se extiende por 6 meses adicionales.

Los empleados permanentes deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o a la finalización del contrato.

Además, Anses realiza la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en un banco para canalizar el pago de la prestación. El beneficiario puede retirar el dinero en la sucursal asignada, donde se entrega la tarjeta de débito correspondiente. Esta tarjeta permite operar en cajeros automáticos una vez completados los pasos en la entidad bancaria.

Si el solicitante ya percibe otro beneficio de Anses en una cuenta bancaria, se utilizará esa misma cuenta. Los titulares de una cuenta personal pueden pedir al banco que la convierta en una Cuenta de la Seguridad Social.

El beneficiario puede recibir, de manera simultánea, otras asignaciones familiares como la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.

El trámite funciona como un respaldo económico para quienes hayan perdido su empleo bajo relación de dependencia y cumplan con los criterios exigidos por la normativa vigente.

ANSES se encarga de la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en una entidad bancaria para que el beneficiario reciba la prestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se hace el trámite

Para iniciar el trámite, es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) tanto en original como en copia, junto con una constancia de desempleo, también en original y copia. El tipo de comprobante requerido varía de acuerdo con la situación particular de cada solicitante:

Despido sin justa causa : telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud

Una vez reunida la documentación, se debe ingresar al sitio web oficial de Anses, clickear en “Atención Virtual” e ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de no tener esta última, se puede obtener en el momento.

Asimismo, el trámite puede realizarse presencialmente en una oficina de Anses, solicitando un turno con anticipación.