Las dos atajadas vitales del Dibu Martínez para la clasificación del Aston Villa a semifinales de la Europa League

Emiliano Martínez y Emiliano Buendía le ganaron el duelo entre argentinos a Santiago Castro para que el Aston Villa eliminara al Bologna con un lapidario 6-1 en el global y avanzara a las semifinales de la UEFA Europa League. Los dos hombres de los Villanos tuvieron relación directa con la goleada 4-0 en Villa Park y alimentan el sueño del club inglés, que quiere volver a ganar un trofeo internacional después de 25 años.

Luego de lo que había sido la victoria 3-1 en la ida desarrollada en Italia, el Dibu apareció en dos momentos clave del encuentro en Birmingham. En primer lugar, el campeón del mundo con la selección argentina contuvo un disparo a distancia de Federico Bernardeschi en dos tiempos a los 11 minutos con el marcador igualado. Esa intervención cobró otro valor cuando llegó el 1-0 de Ollie Watkins a los 15′, tras una buena conducción de Buendía en el origen de la jugada.

*La segunda atajada del Dibu a Bernardeschi

Como si fuera poco, el arquero marplatense regresó a escena a los 20′ con una nueva tapada sobre Bernardeschi, quien se rebeló ante la falta de oportunidades de los Rossoblù y volvió a apelar a la larga distancia para intimidar sin éxito a Martínez. Esa acción fue crucial para conservar la ventaja y Aston Villa lo aprovechó a los 25 minutos con el golazo de Buendía: se desmarcó de Juan Miranda a la salida de un lateral, gambeteó a Nikola Moro en el área y resolvió al primer palo de Federico Ravaglia. Segundos antes, Ravaglia le había tapado un penal a Morgan Rogers.

El trámite se transformó en goleada a los 38′ de la parte inicial y todo nació de los pies del Dibu Martínez. El ex Arsenal recibió un pase de Pau Torres y retuvo la pelota por varios segundos hasta que lanzó un pelotazo largo a la aparición de Ollie Watkins. La figura del equipo la aguantó, dejó en el camino a su rival, enganchó de derecha al medio y lanzó un pase a John McGinn, quien le extendió la pelota a Rogers. El punta se tomó revancha del penal errado y sacudió un remate que venció a Ravaglia para el 3-0 en Inglaterra.

*El aporte del Dibu Martínez para el 3-0

La excelente actuación de Emiliano evacuó las dudas sobre su estado físico, después de perderse el empate del último fin de semana contra Nottingham Forest (1-1) en la Premier League por haber sentido una molestia física en la entrada en calor. No es la primera vez que padece una dolencia en el precalentamiento durante esta temporada y, a 56 días del inicio del Mundial 2026, su regreso contagia tranquilidad en la selección argentina.

El arquero de 33 años no tuvo una cuota de protagonismo significativa durante el complemento frente a un adversario derrotado en la cancha. Solo se destacó un intento de Nikola Moro desde afuera del área a los 67 minutos, que controló sin mayores problemas. Ezri Konsa estampó el 4-0 en los instantes finales.

De esta manera, Martínez sumó su cuarta valla invicta en ocho compromisos de la UEFA Europa League. No recibió tantos en la serie de octavos de final ante Lille de Francia (1-0 y 2-0) y en el 2-0 de la Fase Liga contra Maccabi Tel Aviv como local. Suma 7 arcos en cero en 27 duelos de la Premier League, que lo sitúan en el 11° puesto entre los arqueros menos vencidos, según consta en las estadísticas del torneo doméstico.

Una de las atajadas del Dibu Martínez (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

Mientras tanto, Aston Villa ya sabe que habrá choque de ingleses en semifinales porque se medirá al Nottingham Forest, que eliminó 2-1 al Porto de Portugal en los 180 minutos. Del otro lado del cuadro, Friburgo barrió 6-1 al Celta de Vigo y enfrentará al SC Braga portugués, que dejó en el camino al Real Betis por 5-3 entre los dos partidos de la llave.

Ambas semis afrontarán sus duelos de ida el jueves 30 de abril, mientras que las revanchas se celebrarán el jueves 5. La definición del título será el miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul, Turquía. Aston Villa no gana un título internacional desde la Copa Intertoto de la UEFA 2001 y registra tres trofeos de esa índole en sus vitrinas gracias a la Copa de Europa 1981/82 y la Supercopa de la UEFA, que se disputó en 1983.

El plantel de Unai Emery volverá a jugar este domingo desde las 10 ante Sunderland como local por la fecha 33 de la Premier League, donde marcha en la cuarta colocación con 55 puntos y permanece en zona de clasificación a la próxima Champions League. Bologna lo hará el mismo día a partir de las 15:45 contra Juventus en Turín por la jornada 33 de la Serie A, que lo tiene en el octavo puesto con 48 unidades, afuera de los pasajes a copas internacionales.

Las semifinales de la UEFA Europa League

Friburgo vs. SC Braga

Nottingham Forest vs. Aston Villa

*Los segundos definen sus llaves como local