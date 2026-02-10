Ley de Inocencia Fiscal: una nueva norma de ARCA aumenta el incentivo a “sacar los dólares del colchón”

Con la medida, ARCA busca fomentar la incorporación de activos al circuito formal de la economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció este martes la exención de retenciones del impuesto a las ganancias sobre los intereses generados por depósitos en moneda extranjera, a partir de la publicación de la Resolución General 5822/2026 en el Boletín Oficial.

La iniciativa busca fortalecer el Régimen de Inocencia Fiscal y acompañar la entrada en vigencia del nuevo sistema simplificado para Ganancias, con el objetivo de fomentar la incorporación de activos al circuito formal de la economía. De acuerdo con la información difundida por ARCA, la medida elimina uno de los principales obstáculos para quienes analizan ingresar fondos no declarados al sistema financiero.

El nuevo esquema de ARCA establece que los contribuyentes que adhieran al régimen podrán introducir sus fondos en el sistema bancario sin que el Estado les aplique retenciones sobre los intereses obtenidos.

“De esta manera -informó el organismo recaudador mediante un comunicado-, ARCA actualizó el marco reglamentario vigente para armonizarlo con la entrada en vigencia del régimen simplificado de este impuesto, a fin de fomentar la incorporación de activos al circuito formal de la economía, como instrumento idóneo para asegurar su identificación, trazabilidad y verificación”. “Ahora los contribuyentes que se adhieran a la iniciativa, al momento de introducir sus fondos en el sistema financiero, tendrán garantizado que el Estado no les aplicará retenciones por los intereses generados en esas inversiones”, aclaró.

El gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que existen USD 170.000 millones fuera del sistema financiero, mientras que los depósitos privados apenas superan los USD 67.000 millones. La administración nacional considera que el nuevo régimen podría atraer una porción significativa de esos fondos al circuito formal.

Las claves del nuevo régimen

El Régimen de Inocencia Fiscal introduce modificaciones en los umbrales penales para delitos tributarios: eleva el límite de evasión simple a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones. Además, reduce el plazo de prescripción de los delitos fiscales de 5 a 3 años. Quienes adhieran a la iniciativa y cumplan con las condiciones quedarán eximidos de investigaciones fiscales a partir de 2029, siempre que regularicen su situación antes y no tengan la condición de Gran Contribuyente Nacional.

El Gobierno estima que existen USD 170.000 millones fuera del sistema financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco reglamentario de ARCA aclara que la evasión dejará de considerarse delito penal para quienes se incorporen al régimen, siempre que regularicen sus deudas. Para acceder a estos beneficios, los interesados tendrán que acreditar ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no supere los $10.000 millones, además de cumplir con requisitos de control fiscal.

La resolución de ARCA incorpora una Declaración Jurada Simplificada precargada, que los contribuyentes podrán revisar y modificar antes de su presentación. El pago en término de la obligación dará efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base. El procedimiento busca reducir la carga administrativa y brindar mayor previsibilidad a quienes decidan ingresar fondos al sistema.

Uno de los puntos centrales de la medida es que los fondos introducidos en el sistema financiero, tanto en origen como en destino, serán considerados debidamente canalizados. Esta disposición tiene como objetivo facilitar las operaciones de bancarización de activos previamente informales. La adhesión al régimen se constituirá en un antecedente favorable en materia de prevención de lavado de activos ante entidades financieras, aunque no eximirá del cumplimiento de los controles establecidos por las normas vigentes.

El texto oficial destaca que la medida otorga una presunción de veracidad sobre las declaraciones juradas presentadas bajo el régimen simplificado, lo que significa que, cada vez que el contribuyente confirme su permanencia en el esquema, el ejercicio declarado pasará a ser el nuevo período fiscal base y los anteriores quedarán cubiertos por esa presunción, salvo que exista una notificación previa de intervención de la autoridad fiscal.

En paralelo, el organismo recaudador dejará de analizar el incremento patrimonial, incluyendo los depósitos bancarios. El objetivo de esta decisión es despejar dudas sobre el alcance de los controles y ofrecer mayores garantías a quienes regularicen fondos. El nuevo marco normativo apunta a incentivar la formalización de capitales, en un contexto en el que la economía argentina enfrenta importantes restricciones de liquidez y acceso al crédito.

El régimen prevé también un tratamiento diferenciado para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que quedarán excluidas del envío automático de intimaciones y podrán regularizar su situación de manera voluntaria antes de la aplicación de sanciones. Además, quienes rectifiquen sus declaraciones espontáneamente y regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento de la obligación recibirán una reducción del 50% en las multas.

El nuevo marco de ARCA busca brindar incentivos concretos para la formalización de fondos y activos. Desde el punto de vista operativo, los contribuyentes interesados en adherir al régimen deben cumplir con los requisitos fiscales y presentar la Declaración Jurada Simplificada, que contará con datos precargados para facilitar el proceso. El pago oportuno permitirá acceder a los beneficios previstos en la normativa y evitará la apertura de investigaciones fiscales.