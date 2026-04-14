Una cadena de supermercados empezó a vender ropa de las marcas GAP y Banana Republic: en qué sucursales y a qué precios

Carrefour Argentina comenzó a vender algunas prendas de estas tres marcas internacionales en 13 sucursales

En un contexto marcado por la llegada de marcas internacionales a la Argentina en los últimos meses, impulsada por la apertura de importaciones y el interés del Gobierno en fomentar una mayor competencia, la cadena de supermercados Carrefour Argentina reforzó su estrategia de diversificación comercial con la incorporación de cápsulas de indumentaria de etiquetas globales.

La iniciativa se enmarca en un modelo de “todo bajo un mismo techo”, que busca ampliar la propuesta de valor y sumar nuevas categorías dentro de sus tiendas físicas. La novedad tomó relevancia por la incorporación de etiquetas reconocidas como GAP, Old Navy y Banana Republic, que comenzaron a comercializarse en una selección de sucursales del país.

La propuesta apuntó a ofrecer prendas básicas y de tendencia dentro del mismo recorrido de compra habitual de alimentos y productos del hogar. Desde la compañía explicaron que el objetivo central consistió en responder a una demanda concreta de los consumidores: calidad, marcas reconocidas y practicidad en un solo lugar.

“El objetivo es brindar soluciones integrales. Sabemos que el consumidor busca calidad y marcas reconocidas, pero también valora la comodidad. Con la nueva cápsula que lanzamos en abril de este año, reforzamos nuestra propuesta de valor para que el cliente pueda resolver su compra semanal de alimentos y, al mismo tiempo, renovar su guardarropa con lo último en tendencias globales”, señaló Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de la empresa.

La incorporación de estas marcas no surgió como un movimiento aislado. Carrefour Argentina había avanzado previamente en esta línea al comercializar de forma oficial indumentaria de Everlast en el país, con foco en productos técnicos y deportivos. Esa experiencia funcionó como base para ampliar el surtido hacia propuestas de moda urbana y casual.

La nueva cápsula de indumentaria se lanzó desde comienzos de abril y forma parte de un esquema que combina productos básicos con prendas alineadas a tendencias globales. Según indicaron desde la empresa, la estrategia buscó potenciar tanto el surtido técnico como el de moda.

Qué productos se venden y a qué precios

En términos de precios, la propuesta incluye distintos niveles dentro del segmento medio. Para el público masculino,

Las remeras se ofrecen a $34.990 , con una promoción de 3x2 que, vigente hasta el 14 de abril, permite reducir el valor unitario a $23.327 .

En el caso de los buzos, el precio se fijó en $46.990 , con una promoción de segunda unidad al 70% de descuento , lo que dejó un valor estimado de $30.544 .

Los jeans, en tanto, se comercializan a $49.990, con el mismo esquema promocional, lo que lleva el precio final a $32.494 en la compra combinada.

Los productos que se ofrecen de GAP, Old Navy y Banana Republic en 13 tiendas de Carrefour de todo el país son básicos de hombre, por el momento EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Estas promociones se aplicaron en el marco del lanzamiento y se mantendrán por tiempo limitado. Las remeras contarán con la promoción 3x2 hasta el 14 de abril, mientras que en buzos y pantalones el descuento en la segunda unidad se extenderá hasta el 21 de abril.

Dónde se pueden encontrar los productos

El surtido se encuentra disponible en 13 sucursales seleccionadas a nivel nacional.

En la provincia de Buenos Aires, los productos se ofrecen en los hipermercados de San Isidro, Vicente López, San Fernando, San Martín, Malvinas, Quilmes y La Plata, además de Carrefour Maxi Tortuguitas. También se incluyeron puntos de venta en Mar del Plata.

En el interior del país, la propuesta llegó a Mendoza (Guaymallén), Concordia (Entre Ríos), Corrientes y Córdoba (Colón). La elección de estas ubicaciones respondió a criterios de volumen de clientes y capacidad de exhibición dentro de los locales.

La empresa destacó que la estrategia superó las expectativas iniciales. El buen ritmo de ventas y la aceptación por parte de los clientes impulsaron la decisión de incorporar nuevo surtido en los próximos días. Este refuerzo apunta a sostener la disponibilidad de productos y ampliar la variedad de talles y modelos.

La incorporación de indumentaria dentro de los supermercados no resultó exclusiva de esta cadena. El sector mostró antecedentes recientes que reflejaron una tendencia hacia la ampliación de categorías. En ese contexto, otra cadena avanzó con una propuesta similar meses antes.

Las marcas GAP, Old Navy y Banana Republic forman parte de Gap Inc., un grupo estadounidense que organiza su negocio a partir de un portafolio segmentado por público, estilo y nivel de precios. En lugar de competir entre sí, estas etiquetas funcionan de manera complementaria dentro de una misma estrategia global que busca abarcar distintos perfiles de consumo.

En ese esquema, GAP se posiciona en el segmento de básicos con impronta casual y masiva, Old Navy apunta a una propuesta más accesible con fuerte foco en volumen y precios competitivos, mientras que Banana Republic se ubica en un nivel más elevado, con prendas de perfil más sofisticado y materiales de mayor calidad. Esta diferenciación permite a la compañía cubrir desde opciones económicas hasta alternativas más premium dentro de un mismo ecosistema comercial.

Antecedentes: el caso Coto con H&M

A fines de 2025, la cadena Coto comenzó a vender indumentaria de la marca H&M en algunas de sus sucursales, en una experiencia piloto dentro del canal supermercadista. La iniciativa incluyó una cápsula de verano, con foco inicial en ropa femenina.

La comercialización se realizó en locales como Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata. Los precios se ubicaron en niveles competitivos frente a los centros comerciales tradicionales. Las remeras se ofrecieron en torno a los $20.000, las camisas cerca de $40.000 y los pantalones desde $46.000.