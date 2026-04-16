Economía

Caputo ratificó el rumbo económico desde Washington: “No nos moveremos ni un centímetro”

El ministro de Economía formó parte de un evento organizado por Atlantic Council, donde aseguró que es necesario “profundizar las reformas estructurales” y confirmó la dirección del plan económico

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Toto Caputo en en Atlantic Council
El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de un evento organizado por Atlantic Council.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de un evento organizado por Atlantic Council, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La disertación del funcionario argentino se dio horas después de que se conozca que el Banco Mundial trabaja en una garantía de hasta USD 2.000 millones para asistir a la Argentina en el refinanciamiento de los vencimientos de su deuda externa.

En el inicio de su análisis, compartido con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili, Caputo ratificó el rumbo económico y señaló que todas las decisiones de política económica apuntan a “reducir los impuestos y las regulaciones y mejorar la logística”. A propósito de esas metas, ponderó la aprobación de la reforma laboral, la ley de Inocencia Fiscal y la privatización de los corredores viales que, a su juicio, impulsarán el crecimiento económico.

“Es la primera vez que Argentina cuenta con un orden macroeconómico basado en la voluntad política. No nos moveremos ni un centímetro de este rumbo. Es necesario profundizar las reformas estructurales. Luego de las elecciones de medio término, tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Eso nos permitirá enviar leyes al Congreso para avanzar con este proceso de reformas. Necesitamos ganar competitividad reduciendo impuestos y regulaciones y mejorando la infraestructura, no a través de megadevaluaciones”, destacó el titular del Palacio de Hacienda.

Al ser consultado sobre los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre el país, Caputo admitió que “nadie quiere presenciar este tipo de impacto” y consideró que, en el pasado y con crisis previas, “Argentina siempre fue el país más afectado”.

Sin embargo, el jefe de la cartera económica planteó que la estabilidad económica permitió que “nuestro mercado bursátil y nuestra moneda son los de mejor desempeño en el mundo” en plena volatilidad internacional por la guerra en Irán. En tal sentido, destacó que “el Banco Central tuvo que defender el valor del dólar en lugar del valor del peso. Eso no es una casualidad”.

Siguiendo esa línea argumental, el funcionario resaltó que Argentina se encuentra en la mejor posición posible para un país en un contexto de guerra y suba del precio del barril de crudo, ya que presenta superávit fiscal y es exportador neto de petróleo.

“Contamos con prácticamente todo lo que el mundo necesita hoy: petróleo, gas natural, alimentos, minerales críticos, incluso inteligencia artificial. Tenemos una oportunidad única. Esto nunca sucedió en Argentina y confirma que este es el camino correcto”, agregó.

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